У здоровых людей наблюдается гармония с большинством микроорганизмов, которые населяют (колонизируют) нестерильные участки тела, такие как кожа, нос, рот, горло, толстый кишечник и влагалище. Микроорганизмы, которые занимают определенную часть тела, называются его резидентной флорой. Клетки резидентной флоры превышают собственные клетки человека в пропорции 10 к 1. Микроорганизмы, которые колонизируют тело человека в течение нескольких часов или недель, не укореняясь надолго, называются транзиторной флорой.

Резидентная флора имеет несколько разных типов микроорганизмов на каждом участке тела. Как правило, некоторые участки тела колонизируются несколькими сотнями различных типов микроорганизмов. Факторы окружающей среды, такие, как диета, прием антибиотиков, санитарные условия, загрязнение воздуха и гигиенические условия, влияют на виды микроорганизмов, составляющих резидентную флору человека. При временных нарушениях (например, мытье кожи или прием антибиотиков), как правило, резидентная флора быстро восстанавливается.

Вместо того чтобы вызывать заболевания, резидентная флора, чаще всего, защищает человека от болезнетворных микробов. Однако при некоторых условиях микроорганизмы, которые являются частью резидентной флоры человека, могут привести к заболеваниям. К таким состояниям относятся:

использование антибиотиков;

травма или хирургическое вмешательство;

ослабление иммунной системы (например, люди, страдающие ВИЧ-инфекцией или раком, люди, принимающие кортикостероиды и получающие химиотерапию по поводу рака).

Когда антибиотики, используемые для лечения инфекции, нарушая равновесие, убивают часть бактерий резидентной флоры, другие резидентные бактерии или грибки начинают расти беспрепятственно. Например, если женщина принимает антибиотики от инфекции мочевого пузыря, эти же антибиотики убивают часть резидентной флоры, позволяя дрожжам во влагалище размножаться и вызывать грибковое заболевание — молочницу.

Травмы или иногда хирургическое вмешательство позволяют резидентной флоре проникнуть в участки, на которых бактерии не должны находиться, и вызывать инфекцию. Например, порез на коже может позволить резидентной флоре кожи вызвать подкожную инфекцию. Хирургическое вмешательство на толстом кишечнике иногда приводит к попаданию резидентной флоры кишечника в стерильные участки брюшной полости и может вызвать очень серьезные инфекции.

(См. также Общие сведения об инфекционных заболеваниях).