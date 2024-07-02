Профилактика инфекции

Средства помогающие защитить человека от инфекции.

Мытье рук — очень эффективный способ предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов от одного человека к другому. Мытье рук особенно важно для людей, которые работают с пищевыми продуктами или имеют частый физический контакт с другими людьми, особенно с больными.

Гигиена рук Изображение

Дезинфицирующие средства для рук — это жидкости или пенки, содержащие не менее 60 % спирта, который убивает большинство инфекционных микроорганизмов. Поскольку на руках могут переноситься многие инфекционные микроорганизмы, использование дезинфицирующего средства для рук значительно снижает вероятность распространения инфекции.

Ношение маски может помочь уменьшить распространение респираторных инфекций. Многие респираторные инфекции распространяются капельно (капельки различаются по размеру в зависимости от типа бактерий или вирусов) по воздуху. Эти капельки выделяются при кашле, чихании, дыхании или разговоре. Люди с инфекцией должны носить маски, чтобы предотвратить передачу инфекции. Для уменьшения вероятности инфицирования люди также могут носить маски. Различные типы масок обеспечивают различные уровни защиты, в том числе (в порядке увеличения защиты): многослойные тканевые маски, многослойные хирургические маски и маски K95, а также маски N95 (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: типы масок и респираторов).

Люди, которые навещают серьезно больных в больнице, должны мыть руки и использовать дезинфицирующее средство для рук. Скорее всего, их попросят надеть халат, маску и перчатки перед тем, как зайти в палату пациента.

Иногда для профилактики инфицирования еще здоровому человеку выписывают антибиотики. Такие меры предосторожности называются профилактикой. Многим здоровым людям, которым предстоят некоторые виды операций (в частности, операция на органах брюшной полости и трансплантация органов), требуется профилактическое применение антибиотиков.

Вакцинация — один из самых эффективных способов профилактики инфекций. Люди с повышенным риском развития инфекции (особенно новорожденные, дети, пожилые люди и люди, страдающие ВИЧ/СПИД) должны пройти вакцинацию для сокращения этого риска.

(См. также Общие сведения об инфекционных заболеваниях).