Инфекции у людей с ослабленным иммунитетом

Многие болезни, прием лекарственных препаратов и другие виды лечения могут приводить к ослаблению естественных защитных механизмов организма. Такое нарушение приводит к развитию инфекций, провоцируемых микроорганизмами, которые до этого могли проживать на поверхности или внутри организма, не принося ему вреда (резидентная флора). Причины, вызывающие нарушения:

Обширные ожоги: Риск инфекции повышен, потому что поврежденная кожа не может предотвратить вторжение вредных микроорганизмов.

Медицинские процедуры: Во время процедуры в организм может попасть чужеродный материал, который увеличивает риск инфекции. К таким материалам принадлежат катетеры, вставляемые в мочевыводящие пути или кровеносный сосуд, трубки, вставленные в дыхательное горло, и швы, наложенные подкожно.

Лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему: К таким препаратам принадлежат противоопухолевые химиотерапевтические препараты, лекарственные препараты, используемые против отторжения органов после пересадки (например, азатиоприн, метотрексат и циклоспорин), кортикостероиды (например, преднизолон) и биологические препараты (такие как адалимумаб и другие препараты, используемые для лечения таких заболеваний, как язвенный колит, болезнь Крона, ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания).

Лучевая терапия: Такая терапия может подавлять иммунную систему, в особенности при облучении костного мозга.