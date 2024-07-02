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Инфекции у людей с ослабленным иммунитетом

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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    Многие болезни, прием лекарственных препаратов и другие виды лечения могут приводить к ослаблению естественных защитных механизмов организма. Такое нарушение приводит к развитию инфекций, провоцируемых микроорганизмами, которые до этого могли проживать на поверхности или внутри организма, не принося ему вреда (резидентная флора). Причины, вызывающие нарушения:

    • Обширные ожоги: Риск инфекции повышен, потому что поврежденная кожа не может предотвратить вторжение вредных микроорганизмов.

    • Медицинские процедуры: Во время процедуры в организм может попасть чужеродный материал, который увеличивает риск инфекции. К таким материалам принадлежат катетеры, вставляемые в мочевыводящие пути или кровеносный сосуд, трубки, вставленные в дыхательное горло, и швы, наложенные подкожно.

    • Лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему: К таким препаратам принадлежат противоопухолевые химиотерапевтические препараты, лекарственные препараты, используемые против отторжения органов после пересадки (например, азатиоприн, метотрексат и циклоспорин), кортикостероиды (например, преднизолон) и биологические препараты (такие как адалимумаб и другие препараты, используемые для лечения таких заболеваний, как язвенный колит, болезнь Крона, ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания).

    • Лучевая терапия: Такая терапия может подавлять иммунную систему, в особенности при облучении костного мозга.

    • Поздняя стадия ВИЧ-инфекции: способность бороться с инфекционными заболеваниями значительно снижена у людей с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Люди с поздними стадиями ВИЧ-инфекции подвержены особенно высокому риску заражения оппортунистическими инфекциями (инфекциями, вызываемыми микроорганизмами, которые не приводят к развитию инфекции у людей со здоровой иммунной системой). Также множество распространенных инфекций значительно ухудшает состояние людей с поздними стадиями ВИЧ-инфекции.

    (См. также Общие сведения об инфекционных заболеваниях).

    Взгляд на старение: Инфекции

    У пожилых людей инфекции возникают чаще и протекают тяжелее, чем у молодых, по некоторым причинам:

    • Старение уменьшает эффективность работы иммунной системы (см. Влияние старения).

    • Ряд длительных (хронических) заболеваний, распространенных среди пожилых людей, например, хроническая обструктивная болезнь легких, рак и сахарный диабет, также повышают риск инфекции.

    • Чаще всего пожилые люди находятся в больницах или домах престарелых, где риск заразиться серьезной инфекцией еще выше. В больницах широкое применение антибиотиков позволяет микроорганизмам приобретать устойчивость к ним. Поэтому зачастую инфекции, вызванные такими микроорганизмами, лечатся сложнее, чем инфекции, приобретенные дома или в сообществе (см. Внутрибольничные инфекции).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.