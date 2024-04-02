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Общие сведения о бактериемии, сепсисе и септическом шоке

Авторы:Joseph D Forrester, MD, MSc, Stanford University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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    Бактериемия, сепсис, тяжелый сепсис и септический шок связаны между собой:

    • Бактериемия: Бактерии присутствуют в кровотоке. Бактериемия возникает в результате серьезной инфекции или из-за абсолютно безобидной, на первый взгляд, интенсивной чистки зубов. Чаще всего бактерии присутствуют в незначительном количестве, которое организм нейтрализует самостоятельно. В таких случаях у большинства людей симптомы отсутствуют. Однако иногда бактериемия приводит к инфекции, сепсису или и к тому, и к другому.

    • Сепсис: Бактериемия или другая инфекция вызывает серьезную реакцию во всем организме (сепсис), которая сопровождается повышением температуры тела, слабостью, ускоренным сердцебиением и дыханием, а также увеличенным числом лейкоцитов. Эта реакция также влияет на многие внутренние органы, такие как почки, сердце и легкие, которые начинают отказывать.

    • Септический шок: Сепсис, приводящий к опасно низкому артериальному давлению (шоку), называется септическим шоком. В результате внутренние органы недополучают кровь, что приводит к их недостаточности. Септический шок — это состояние, угрожающее жизни.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.