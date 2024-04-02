Общие сведения о бактериемии, сепсисе и септическом шоке

Бактериемия, сепсис, тяжелый сепсис и септический шок связаны между собой:

Бактериемия: Бактерии присутствуют в кровотоке. Бактериемия возникает в результате серьезной инфекции или из-за абсолютно безобидной, на первый взгляд, интенсивной чистки зубов. Чаще всего бактерии присутствуют в незначительном количестве, которое организм нейтрализует самостоятельно. В таких случаях у большинства людей симптомы отсутствуют. Однако иногда бактериемия приводит к инфекции, сепсису или и к тому, и к другому.

Сепсис: Бактериемия или другая инфекция вызывает серьезную реакцию во всем организме (сепсис), которая сопровождается повышением температуры тела, слабостью, ускоренным сердцебиением и дыханием, а также увеличенным числом лейкоцитов. Эта реакция также влияет на многие внутренние органы, такие как почки, сердце и легкие, которые начинают отказывать.