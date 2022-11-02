Болезнь от укусов крыс — это инфекция, которую вызывают бактерии Streptobacillus moniliformis или Spirillum minus.

Обычно заражение происходит после укуса зараженной крысы.

Стрептобациллярная болезнь от укусов крыс вызывает боль в суставах.

Спириллярная болезнь от укусов крыс вызывает увеличение лимфатических узлов.

Оба типа вызывают периодическое повышение температуры и сыпь.

Врачи диагностируют болезнь от укусов крыс на основании симптомов и могут отправить образец крови или инфицированной ткани в лабораторию для посева (стрептобациллярная болезнь от укусов крыс) или могут исследовать образец под микроскопом (спириллярная болезнь от укусов крыс).

Болезнь от укусов крыс эффективно лечится антибиотиками.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Существует два типа болезни от укусов крыс:

Стрептобациллярная болезнь от укусов крыс

Спириллярная болезнь от укусов крыс

Стрептобациллярную болезнь от укусов крыс вызывают бактерии Streptobacillus moniliformis, которые живут во рту и горле здоровых крыс, мышей и песчанок. Это палочковидные бактерии, называемые бациллами (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии). Люди зачастую заражаются, когда их кусает или царапает дикая или домашняя крыса или мышь. Другие грызуны и ласки могут также распространять инфекцию. Иногда люди заражаются, когда пьют непастеризованное молоко, содержащее бактерии. Инфекция, вызванная употреблением бактерий, называется стрептобациллезом. Стрептобациллярная болезнь от укусов крыс обычно случается в Соединенных Штатах.

Спириллярную болезнь от укусов крыс вызывают бактерии Spirillum minus. Это бактерия, которая имеет спиральную форму, как у спирохет (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии). Обычно заражение происходит после укуса зараженной крысы или иногда от мыши. Потребление бактерий Spirillum не вызывает инфекции. Спириллярная болезнь от укусов крыс случается в основном в Азии.

Симптомы болезни от укусов крыс Оба типа болезни от укусов крыс вызывают многие похожие симптомы, но существуют некоторые различия. Стрептобациллярная болезнь от укусов крыс При стрептобациллярной болезни от укусов крыс укус крысы, если он есть, обычно быстро заживает. От одного дня до 3 недель после заживления укуса симптомы развиваются внезапно. Они включают озноб, лихорадку, рвоту, головную боль, боли в спине и суставах. Несколько дней спустя на руках и ногах обычно появляется сыпь в виде мелких плоских красных пупырышек. При отсутствии лечения боль в суставах и инфекционный артрит (инфекция в жидкости и тканях сустава) может длиться несколько дней или месяцев. Лихорадка может появляться и проходить на протяжении недель и месяцев. Стрептобациллез вызывает похожие симптомы, но рвота более тяжелая и горло может болеть. Бактерии Streptobacillus могут заражать сердце, вызывая эндокардит. Абсцессы могут образовываться в мозге или других тканях. Эти проблемы и инфекционный артрит — редкие, но серьезные. Спириллярная болезнь от укусов крыс При спириллярной болезни от укусов крыс место укуса обычно быстро заживает. Однако через несколько дней и до 4 недель спустя место укуса становится красным и опухшим (воспаляется), и развивается лихорадка, которая появляется и проходит. Лимфатические узлы увеличиваются. Иногда возникает сыпь, но она менее выражена, чем сыпь при стрептобациллезе. Изредка суставы становятся болезненными. Без лечения лихорадка обычно появляется и проходит в течение 8 недель.

Диагностика болезни от укусов крыс При стрептобациллярной болезни от укусов крыс — посевы образца крови или жидкости из суставов

При спириллярной болезни от укусов крыс — исследование образца крови или инфицированной ткани Врачи часто могут диагностировать тип болезни от укусов крыс путем поиска ключевых различий в симптомах. Например, врачи проверяют наличие боли в суставах, которая возникает при стрептобациллярной болезни от укусов крыс, или наличие увеличенных лимфатических узлов, которые возникают при спириллярной болезни от укусов крыс. Для подтверждения диагноза стрептобациллярной болезни от укусов крыс врачи берут образец крови или жидкости из суставов и отправляют ее в лабораторию, где бактерии, если они присутствуют, могут быть выращены (посев) и проанализированы. Иногда образец окрашивают специальными красителями и исследуют под микроскопом. Иногда для диагностики полезно провести анализы крови. Для подтверждения диагноза спириллярной болезни от укусов крыс врачи берут образец крови или ткани вокруг укуса или из инфицированного лимфатического узла. Спириллярные бактерии можно выявить, исследуя образец под микроскопом. Эти бактерии нельзя высеять.

Прогноз при болезни от укусов крыс При отсутствии лечения умирают около 10 % людей с болезнью от укусов крыс.

Лечение болезни от укусов крыс Антибиотики Оба типа болезни от укусов крыс лечат антибиотиками, такими как пенициллин и цефтриаксон, которые вводятся в вену, а затем назначают антибиотики, такие как ампициллин, амоксициллин или пенициллин для приема внутрь. Пациентам с аллергией на пенициллин назначают доксициклин. Если бактерии Streptobacillus moniliformis вызывают эндокардит, назначают высокие дозы пенициллина плюс другой антибиотик.