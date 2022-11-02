Болезнь Лайма — это переносимая клещами инфекция, которую вызывают бактерии вида Borrelia, в первую очередь Borrelia burgdorferi и, иногда, в Соединенных Штатах Америки — Borrelia mayonii. Эти бактерии спиральной формы называются спирохетами (см. рисунок Как приспосабливаются бактерии).

Большинство людей заражаются во время пребывания на открытом воздухе в лесных районах, где распространена болезнь Лайма, от укуса клещами, инфицированными бактериями Borrelia burgdorferi .

Обычно на месте укуса появляется большое красное пятно, которое постепенно растет, часто окруженное несколькими красными кольцами.

Если болезнь Лайма не лечить, она может вызывать лихорадку, боль в мышцах, отек суставов, нарушения проводящей системы сердца, а впоследствии — проблемы, связанные с нарушением функции головного мозга и нервов.

Диагноз основывается на типичных симптомах и сыпи, вероятности контакта с клещами, анализах крови для выявления антител к бактериям.

В основном прием антибиотиков вылечивает заболевание, но некоторые симптомы, такие как боль в суставах, могут остаться.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Болезнь Лайма была признана и названа в 1976 г., когда в г. Лайм, штат Коннектикут, была зарегистрирована серия случаев. На сегодняшний день это самая распространенная в Соединенных Штатах инфекция, переносимая клещами. Она встречается в 49 штатах. Более 90 % случаев приходится на северо-восточное побережье от штата Мэн до штата Виргиния, а также на Висконсин, Миннесоту и Мичиган. На Западном побережье чаще всего встречается на севере Калифорнии и в Орегоне. Болезнь Лайма также встречается в Европе, Китае, Японии и странах бывшего Советского Союза.

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Чаще всего ею заболевают летом и ранней осенью. Чаще всего заражаются дети и молодые люди, которые проживают в лесистой местности.

Бактерии-возбудители болезни Лайма передаются оленьими клещами Ixodes, которые называются так потому, что взрослые особи часто питаются кровью оленей. Молодые особи оленьего клеща (личинки и куколки) питаются кровью грызунов, особенно белоногого хомячка, который является переносчиком бактерии болезни Лайма в США. Обычно в момент инфицирования человека клещи находятся в фазе куколки. Олени не переносят и не передают бактерии болезни Лайма. Они являются только источником крови для взрослых особей клещей. В Европе взрослые клещи живут на более крупных млекопитающих, таких как овцы.

Олений клещ Изображение Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.

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Оленьи клещи также переносят другие инфекции (например, бабезиоз и анаплазмоз) и могут передавать несколько инфекций одновременно. Эти инфекции распространены там же, где и болезнь Лайма — на северо-востоке Соединенных Штатов и на территории верхнего Среднего Запада. Поэтому, когда клещи передают болезнь Лайма, они могут передавать и эти другие инфекции, и человек одновременно может заразиться более чем одной инфекцией.

Бактерии, которые вызывают болезнь Лайма, передаются людям при укусе инфицированного клеща, когда присосавшийся клещ остаётся на коже в течение более 36 часов. Краткие периоды прикрепления редко приводят к передаче заболевания.

Сначала бактерии размножаются на участке вокруг укуса клеща. Спустя 3–32 дня бактерии мигрируют с участка укуса на окружающую кожу, вызывая сыпь, которая называется мигрирующая эритема. Бактерии могут проникать в лимфатическую систему и инфицировать лимфатические узлы. Или же бактерии могут попадать в кровоток и распространяться в другие органы, например, кожу других частей тела, сердце, нервную систему и суставы.

Симптомы болезни Лайма Болезнь Лайма имеет три стадии: раннюю локализованную;

раннюю диссеминированную (распространенную);

позднюю. Ранняя и поздняя стадии болезни Лайма обычно разделяются бессимптомным периодом. Ранняя локализованная стадия болезни Лайма Обычно на месте укуса возникает большое выпуклое красное пятно (мигрирующая эритема), чаще всего на бедре, ягодицах, туловище или в подмышках. Пятно возникает приблизительно у 75 % людей и обычно появляется через 3–32 дня после укуса клеща. Тем не менее, поскольку оленьи клещи чрезвычайно малы, большинство людей не осознают, что их укусили. Пятно начинает медленно увеличиваться до 50 сантиметров в диаметре, часто образуя просветление в центре. Но его внешний вид может быть разным. Например, центр может оставаться красным, или вокруг красного центра могут появляться несколько колец (выглядящих как бычий глаз или мишень). Хотя мигрирующая эритема не вызывает зуда и не болит, она может быть теплой на ощупь. Пятно обычно исчезает через 3–4 недели. Примерно у 25 % инфицированных людей никогда не проявляется характерное красное пятно, или они его просто не замечают. Иллюстрации сыпи, характерной для болезни Лайма Сыпь, характерная для болезни Лайма (мигрирующая эритема) Обычно при болезни Лайма в месте укуса клеща образуется красное пятно (мигрирующая эритема). Пятно медленно расширяется и часто его центр очищается. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Вариант сыпи при болезни Лайма (мигрирующая эритема) Иногда при болезни Лайма красное пятно расширяется, но центр не очищается. В результате образуется красное пятно, окруженное бледным кольцом. ... Прочитайте дополнительные сведения ЛАРРИ МУЛВИЛЛ (LARRY MULVEHILL)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сыпь в виде бычьего глаза при болезни Лайма (мигрирующая эритема) Иногда при болезни Лайма сыпь (мигрирующая эритема) напоминает по виду бычий глаз. Она состоит из красного пятна в центре, окруженного бледным кольцом, которое в свою очередь окружено красным кольцом. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний. Сыпь, характерная для болезни Лайма (мигрирующая эритема) Обычно при болезни Лайма в месте укуса клеща образуется красное пятно (мигрирующая эритема). Пятно медленно расширяется и часто его центр очищается. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif). Вариант сыпи при болезни Лайма (мигрирующая эритема) Иногда при болезни Лайма красное пятно расширяется, но центр не очищается. В результате образуется красное пятно, окруженное бледным кольцом. ... Прочитайте дополнительные сведения ЛАРРИ МУЛВИЛЛ (LARRY MULVEHILL)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сыпь в виде бычьего глаза при болезни Лайма (мигрирующая эритема) Иногда при болезни Лайма сыпь (мигрирующая эритема) напоминает по виду бычий глаз. Она состоит из красного пятна в центре, окруженного бледным кольцом, которое в свою очередь окружено красным кольцом. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний. Ранняя диссеминированная стадия болезни Лайма Эта стадия начинается с распространением бактерий по телу. Эта стадия может начаться через несколько дней или недель после появления пятна. Распространенные симптомы: усталость, озноб, жар, головная боль, ригидность мышц шеи, боль в мышцах, болезненные и опухшие суставы. Эти симптомы болезни Лайма могут сохраняться на протяжении нескольких недель. Примерно в половине случаев при отсутствии лечения в других участках тела возникают мелкие пятна мигрирующей эритемы. Реже человек страдает от болей в спине, тошноты, рвоты, больного горла, увеличенных лимфатических узлов и увеличенной селезенки. Хотя большинство симптомов преходящие, ощущение болезненности и усталости может длиться несколько недель. Такие симптомы часто по ошибке принимаются за грипп или распространенные вирусные инфекции, особенно в том случае, если мигрирующая эритема отсутствует. Иногда развиваются более тяжелые симптомы. Нервная система поражается у 15 % инфицированных людей. К распространенным симптомам относятся менингит (который вызывает головную боль и ригидность шеи) и паралич Белла (который вызывает слабость мышц с одной или с обеих сторон на лице). Эти проблемы могут длиться в течение месяцев. Невралгия и слабость могут развиваться на других участках тела и продолжаться более длительное время. У 8 % инфицированных людей развиваются сердечные заболевания. К этим проблемам относятся: замедленное прохождение электрических сигналов через сердце, приводящее к нарушениям сердечного ритма (аритмии), называемым сердечной блокадой;

воспаление сердечной ткани (миокардит) и сердечной сумки (перикардит) с болью в груди. Аритмия может вызывать сердцебиение, бледность или обморок. Поздняя стадия болезни Лайма Если инфекция не лечится на начальной стадии, спустя месяцы или годы часто могут развиваться другие проблемы. Более чем в половине случаев развивается артрит, как правило в первые несколько месяцев. В течение нескольких лет некоторые большие суставы, например, коленные, опухают и становятся болезненными. Чаще всего колени опухают, но не становятся болезненными, они горячие на ощупь и редко красные. За коленными суставами могут образовываться и впоследствии разрываться кисты, таким образом, увеличивая боль. В 10 % случаев у больных артритом проблемы с коленями длятся более 6 месяцев. У некоторых людей развиваются патологические состояния, связанные с головным мозгом и дисфункцией нервных волокон. Может также пострадать настроение, речь, память и сон. У некоторых людей наблюдается онемение или стреляющие боли в спине, ногах и руках.

Диагностика болезни Лайма Анализы крови

в некоторых случаях исследование образца внутрисуставной или спинномозговой жидкости (полученного посредством спинномозговой пункции). Диагноз болезни Лайма обычно ставят на следующих основаниях: типичные симптомы, включая сыпь (в особенности, мигрирующая эритема);

предположения о возможности заражения (ввиду проживания или посещения регионов, где распространена болезнь Лайма);

результаты анализа. Обычно врачи измеряют уровень антител к бактериям в крови. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны Borrelia burgdorferi или Borrelia mayonii). Однако антитела могут отсутствовать, если анализ проводится в первые несколько недель после заражения, или если до развития антител назначается антибиотик. Антитела развиваются более чем у 95 % людей, которые болеют как минимум в течение месяца, особенно если больные не принимали антибиотики. После выработки антител они остаются в крови много лет. Таким образом, антитела могут присутствовать после того, как болезнь Лайма разрешится, или у людей, у которых была инфекция, которая не вызывала симптомов. Интерпретация результатов анализов крови сложная. Неопределенность результатов вызывает несколько проблем. Например, на территориях, где распространена болезнь Лайма, многие люди, которые ощущают боль в суставах, затруднения при концентрации внимания, испытывают постоянную усталость, боятся, что у них поздняя стадия болезни Лайма, даже если у них никогда не наблюдалась сыпь или другие симптомы, характерные для ранней стадии болезни Лайма. Обычно болезнь Лайма не является причиной таких состояний. Но в некоторых случаях могут встречаться антитела в крови из-за того, что много лет тому назад человек был инфицирован, а антитела остались надолго. Поэтому если врач назначает лечение только на основании результатов анализа на антитела, большинство пациентов, не страдающих болезнью Лайма, проходит длительный и совершенно бесполезный курс антибиотиков. Посевы также бесполезны, так как Borrelia burgdorferi сложно вырастить в лабораторных условиях. Иногда при помощи иглы врач берет на анализ образец внутрисуставной жидкости или выполняет спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Фрагменты генетического материала бактерий могут присутствовать и обнаруживаться с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). При помощи этой методики создается множество копий гена, облегчая врачам быструю идентификацию бактерий Borrelia burgdorferi.

Профилактика болезни Лайма Следует принимать меры предосторожности против укусов клещей. В случае возможного контакта с клещами следует тщательно осматривать всё тело после каждого возможного контакта и удалять найденных клещей. Такой осмотр эффективен, поскольку для передачи болезни Лайма клещ должен находиться на коже обычно более полутора дней. Предотвращение укусов клещей В случае укуса клеща иногда назначают однократную дозу доксициклина внутрь для предотвращения развития болезни Лайма. Можно также рекомендовать наблюдение за местом укуса и прием антибиотика только в том случае, если возникнет типичная сыпь или другие симптомы, свидетельствующие о ранней стадии болезни Лайма.

Лечение болезни Лайма Антибиотики Хотя все стадии болезни Лайма реагируют на антибиотик, только при раннем лечении можно предупредить осложнения. Такие антибиотики, как доксициклин, амоксициллин или цефуроксим, принимают внутрь в течение 10–14 дней. Они эффективны на ранних стадиях заболевания. При обнаружении заболевания на ранней стадии пациентам может потребоваться лечение лишь в течение 10 дней. Если больной не может принимать какие-либо из этих антибиотиков, назначают азитромицин или эритромицин. Обычно доксициклин не назначается детям младше 8 лет или беременным и кормящим грудью женщинам. Антибиотики также могут облегчить многие осложнения, вызванные болезнью Лайма. При параличе Белла доксициклин принимают внутрь (перорально) в течение 2–3 недель. При менингите цефтриаксон, цефотаксим или пенициллин вводят в вену (внутривенно) в течение 2–3 недель. При артрите назначают амоксициллин, цефуроксим или доксициклин внутрь либо цефтриаксон внутривенно в течение 4 недель. При нарушениях сердечного ритма (аритмии) под названием предсердно-желудочковая блокада третьей степени (полная предсердно-желудочковая блокада), назначается цефтриаксон или пенициллин внутривенно в течение 2–4 недель. Иногда при полной блокаде сердца требуется временная установка электрокардиостимулятора. При легком поражении сердца доксициклин, амоксициллин или цефуроксим назначают внутрь в течение 2–3 недель. Антибиотики также эффективны на поздних стадиях заболевания. Они уничтожают бактерии и в большинстве случаев снимают симптомы артрита. Однако в некоторых случаях артрит не проходит даже после того, как были устранены все бактерии, которые могут его провоцировать, потому что воспаление сохраняется. Даже после успешного лечения антибиотиками у некоторых людей всё еще наблюдаются другие симптомы, такие как утомляемость, головная боль, ломота в суставах и мышцах, а также психические проблемы. Эти симптомы в совокупности называются синдромом после лечения болезни Лайма (СПЛБЛ). Причина возникновения этих сохраняющихся симптомов неизвестна, но лечение антибиотиками не помогает. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин или ибупрофен, купируют боль при воспалении суставов. Жидкость, которая накапливается в поврежденных суставах, можно откачать. Может понадобиться использование костылей.