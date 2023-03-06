Эризипелоид — это кожная инфекция, возбудителем которой является грамположительная бактерия Erysipelothrix rhusiopathiae.

Заражение происходит через колотую рану или царапину при работе с зараженными материалами животного происхождения.

Эризипелоид приводит к появлению уплотненной сыпи с лилово-красной окраской, которая может зудеть, вызывать чувство жжения и/или отекать.

Врачи диагностируют эризипелоид на основании посева образца инфицированной ткани.

С инфекцией можно эффективно справиться при помощи антибиотиков.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Бактерии рода Erysipelothrix распространены по всему миру и могут инфицировать различные виды животных, включая насекомых, моллюсков, рыб, птиц, млекопитающих (особенно свиней) и насекомых.

Человек заражается через колотые раны или царапины, которые возникают при работе с материалами животного происхождения (например, инфицированные туши или рыба). Риск повышается у мясников, работников скотобоен, фермеров, поваров и рыбаков.

Заразиться также можно при укусе инфицированной кошки или собаки.

Симптомы эризипелоида На месте повреждения образуется уплотненная сыпь с лилово-красной окраской. Возможны зуд, жжение и/или припухлость. Отек может мешать использованию руки. Иногда наблюдается увеличение близлежащих лимфатических узлов. Симптомы могут продолжаться до 3 недель. В редких случаях бактерии Erysipelothrix могут распространяться через кровоток и инфицировать суставы или сердечные клапаны. Эризипелоид Скрыть подробности На этом снимке показана пурпурно-красная плотная сыпь, именуемая эризипелоидом. Изображение любезно предоставлено д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).

Диагностика эризипелоида Посев и другие анализы образца инфицированных тканей Для диагностики эризипелоида врачи берут образец ткани с пораженного участка кожи направляют в лабораторию, где проводится бактериологическое исследование (посев на флору) и выявление бактерий. При подозрении на инфицирование сустава или сердечного клапана берется образец суставной жидкости или крови и исследуется на наличие бактерий Erysipelothrix. Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) на образце для увеличения количества генетического материала (ДНК) бактерии. Этот метод помогает врачам быстрее выявлять бактерии.