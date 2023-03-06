Эризипелоид — это кожная инфекция, возбудителем которой является грамположительная бактерия Erysipelothrix rhusiopathiae.
Заражение происходит через колотую рану или царапину при работе с зараженными материалами животного происхождения.
Эризипелоид приводит к появлению уплотненной сыпи с лилово-красной окраской, которая может зудеть, вызывать чувство жжения и/или отекать.
Врачи диагностируют эризипелоид на основании посева образца инфицированной ткани.
С инфекцией можно эффективно справиться при помощи антибиотиков.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Бактерии рода Erysipelothrix распространены по всему миру и могут инфицировать различные виды животных, включая насекомых, моллюсков, рыб, птиц, млекопитающих (особенно свиней) и насекомых.
Человек заражается через колотые раны или царапины, которые возникают при работе с материалами животного происхождения (например, инфицированные туши или рыба). Риск повышается у мясников, работников скотобоен, фермеров, поваров и рыбаков.
Заразиться также можно при укусе инфицированной кошки или собаки.
Симптомы эризипелоида
На месте повреждения образуется уплотненная сыпь с лилово-красной окраской. Возможны зуд, жжение и/или припухлость. Отек может мешать использованию руки. Иногда наблюдается увеличение близлежащих лимфатических узлов. Симптомы могут продолжаться до 3 недель.
В редких случаях бактерии Erysipelothrix могут распространяться через кровоток и инфицировать суставы или сердечные клапаны.
Диагностика эризипелоида
Посев и другие анализы образца инфицированных тканей
Для диагностики эризипелоида врачи берут образец ткани с пораженного участка кожи направляют в лабораторию, где проводится бактериологическое исследование (посев на флору) и выявление бактерий. При подозрении на инфицирование сустава или сердечного клапана берется образец суставной жидкости или крови и исследуется на наличие бактерий Erysipelothrix.
Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) на образце для увеличения количества генетического материала (ДНК) бактерии. Этот метод помогает врачам быстрее выявлять бактерии.
Лечение эризипелоида
Антибиотики
Если эризипелоид поражает только кожу, обычно назначают антибиотики (пенициллин или ампициллин, ципрофлоксацин или клиндамицин) для приема внутрь на протяжении одной недели.
Если бактерии Erysipelothrix распространились, врачи назначают антибиотики внутривенно в течение более длительного времени.
При заражении сердечного клапана часто необходима его замена.