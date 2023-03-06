Энтерококковые инфекции

Возбудителями энтерококковых инфекций является группа грамположительных бактерий сферической формы (кокки), называемых энтерококками, которые в норме живут в кишечнике здоровых людей, но иногда вызывают инфекции.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Существует более 17 видов энтерококков. Многие виды обычно находятся в кишечном тракте и зачастую не вызывают заболевания. Эти бактерии, так называемая резидентная флора, вызывают заболевание только при определенных обстоятельствах, например, когда они попадают в другие части тела.
Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium — это виды, которые чаще других являются причиной инфекций у человека.
Энтерококки обычно вызывают следующие нарушения:
инфекции мочевыводящих путей (ИМП);
наличие бактерий в кровотоке (бактериемия);
инфекцию сердечных клапанов (эндокардит);
инфекции кожи и подкожных тканей (флегмона);
инфекцию простаты (простатит);
Инфекции ран
Симптомы энтерококковых инфекций зависят от локализации инфекции.
Лечение энтерококковых инфекций
Антибиотики
Лечение зависит от локализации инфекции, но врачи обычно назначают антибиотики и дренируют все абсцессы.
Некоторые штаммы энтерококков приобрели устойчивость ко многим антибиотикам и поэтому с трудом поддаются лечению. Наиболее серьезные проблемы вызывают штаммы, устойчивые к действию ванкомицина.