Энтерококковые инфекции

Возбудителями энтерококковых инфекций является группа грамположительных бактерий сферической формы (кокки), называемых энтерококками, которые в норме живут в кишечнике здоровых людей, но иногда вызывают инфекции.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Существует более 17 видов энтерококков. Многие виды обычно находятся в кишечном тракте и зачастую не вызывают заболевания. Эти бактерии, так называемая резидентная флора, вызывают заболевание только при определенных обстоятельствах, например, когда они попадают в другие части тела.

Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium — это виды, которые чаще других являются причиной инфекций у человека.

Энтерококки обычно вызывают следующие нарушения:

Симптомы энтерококковых инфекций зависят от локализации инфекции.