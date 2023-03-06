Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Энтерококковые инфекции

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Возбудителями энтерококковых инфекций является группа грамположительных бактерий сферической формы (кокки), называемых энтерококками, которые в норме живут в кишечнике здоровых людей, но иногда вызывают инфекции.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Существует более 17 видов энтерококков. Многие виды обычно находятся в кишечном тракте и зачастую не вызывают заболевания. Эти бактерии, так называемая резидентная флора, вызывают заболевание только при определенных обстоятельствах, например, когда они попадают в другие части тела.

Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium — это виды, которые чаще других являются причиной инфекций у человека.

Энтерококки обычно вызывают следующие нарушения:

Симптомы энтерококковых инфекций зависят от локализации инфекции.

Лечение энтерококковых инфекций

  • Антибиотики

Лечение зависит от локализации инфекции, но врачи обычно назначают антибиотики и дренируют все абсцессы.

Некоторые штаммы энтерококков приобрели устойчивость ко многим антибиотикам и поэтому с трудом поддаются лечению. Наиболее серьезные проблемы вызывают штаммы, устойчивые к действию ванкомицина.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.