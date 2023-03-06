Симптомы и прогноз при синдроме токсического шока варьируются в зависимости от того, какие бактерии являются причиной — стафилококки или стрептококки.

В обоих случаях симптомы развиваются внезапно и быстро ухудшаются на протяжении нескольких дней. Артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а некоторые органы (например, почки, печень, сердце и легкие) начинают работать с нарушениями или вообще перестают функционировать (органная недостаточность). У человека может возникать сильный жар, покраснение и боль в горле, покраснение глаз, диарея и боль в мышцах. У некоторых пациентов развивается бред. Все тело покрывается сыпью (включая ладони и стопы), которая напоминает солнечный ожог. Затем в некоторых случаях происходит отслойка кожи. В тканях начинает накапливаться жидкость, приводя к отеку. Кровь плохо свертывается, что повышает склонность к кровотечениям и вызывает более тяжелые кровотечения.

При токсическом синдроме, вызванном стрептококком, инфицированная рана (при наличии) становится болезненной. Вокруг раны может развиться гангрена. Этот синдром чаще вызывает лихорадку, общее плохое самочувствие (недомогание) и сильную боль в месте заражения. Часто возникает затрудненное дыхание из-за респираторной недостаточности (синдром острой дыхательной недостаточности). Даже при назначении лечения 20–60 % пациентов умирают.

Стафилококковый синдром токсического шока зачастую протекает менее тяжело. Умирают менее 3 % больных. Часто отмечается шелушение кожи, особенно на ладонях рук и подошвах стоп. Обычно кожа начинает шелушиться через 3–7 дней после начала симптомов. Если человек выживает, выздоровление обычно бывает полным.

Если источником является тампон, зараженный стафилококком, синдром токсического шока обычно рецидивирует, зачастую через 4 месяца после первого эпизода, если женщина продолжает использовать тампоны. В некоторых случаях синдром рецидивирует более одного раза. Каждый последующий эпизод переносится легче. Для уменьшения риска рецидива женщинам, у которых наблюдался этот синдром, не следует использовать тампоны или диафрагмы.