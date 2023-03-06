Синдром токсического шока — это группа быстро прогрессирующих и тяжелых симптомов, которые включают жар, сыпь, опасно низкое кровяное давление и недостаточность некоторых органов. Его вызывают токсины, которые вырабатывают грамположительныеStaphylococcus aureus или стрептококки группы А.
Использование высокоабсорбирующих тампонов или инфекция, вызванная золотистым стафилококком или стрептококками группы А, повышает вероятность риска развития синдрома токсического шока.
Синдром может приводить к смерти, особенно если он вызван стрептококком.
Врачи диагностируют синдром токсического шока, проводя физикальное обследование, бакпосев и идентификацию бактерий.
Лечение включает очищение зараженной области, удаление инфицированной ткани и использование антибиотиков.
Частая смена тампонов и отказ от использования высокоабсорбирующих тампонов помогает снизить риск возникновения синдрома.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Причины синдрома токсического шока
Синдром токсического шока является следствием выработки токсинов двумя типами бактерий:
Он возникает, когда золотистый стафилококк инфицирует ткань (например, в ране) или начинает расти на тампоне (особенно высокоабсорбирующем) во влагалище. Достоверная причина возрастания риска синдрома из-за высокоабсорбирующих тампонов неизвестна. Также не рекомендуется оставлять диафрагму во влагалище на более чем 24 часа, поскольку это несколько повышает риск заражения.
Синдром токсического шока, вызванный стрептококками группы А, обычно встречается у людей с инфекцией кожи или подкожных тканей. Примерно у половины людей с этим синдромом происходит заражение крови (бактериемия), и примерно у половины — некротический фасциит (крайне серьезная стрептококковая инфекция).
Синдром токсического шока может также случаться в следующих ситуациях:
при заражении хирургической раны, даже если инфекция кажется несущественной;
при заражении матки после родов;
после операции на носу, если для тампонирования носа используется перевязочный материал;
среди здоровых в остальных отношениях людей с инфекцией тканей, чаще всего кожи, вызванной инфекцией стрептококка группы А.
Симптомы синдрома токсического шока
Симптомы и прогноз при синдроме токсического шока варьируются в зависимости от того, какие бактерии являются причиной — стафилококки или стрептококки.
В обоих случаях симптомы развиваются внезапно и быстро ухудшаются на протяжении нескольких дней. Артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а некоторые органы (например, почки, печень, сердце и легкие) начинают работать с нарушениями или вообще перестают функционировать (органная недостаточность). У человека может возникать сильный жар, покраснение и боль в горле, покраснение глаз, диарея и боль в мышцах. У некоторых пациентов развивается бред. Все тело покрывается сыпью (включая ладони и стопы), которая напоминает солнечный ожог. Затем в некоторых случаях происходит отслойка кожи. В тканях начинает накапливаться жидкость, приводя к отеку. Кровь плохо свертывается, что повышает склонность к кровотечениям и вызывает более тяжелые кровотечения.
При токсическом синдроме, вызванном стрептококком, инфицированная рана (при наличии) становится болезненной. Вокруг раны может развиться гангрена. Этот синдром чаще вызывает лихорадку, общее плохое самочувствие (недомогание) и сильную боль в месте заражения. Часто возникает затрудненное дыхание из-за респираторной недостаточности (синдром острой дыхательной недостаточности). Даже при назначении лечения 20–60 % пациентов умирают.
Стафилококковый синдром токсического шока зачастую протекает менее тяжело. Умирают менее 3 % больных. Часто отмечается шелушение кожи, особенно на ладонях рук и подошвах стоп. Обычно кожа начинает шелушиться через 3–7 дней после начала симптомов. Если человек выживает, выздоровление обычно бывает полным.
Если источником является тампон, зараженный стафилококком, синдром токсического шока обычно рецидивирует, зачастую через 4 месяца после первого эпизода, если женщина продолжает использовать тампоны. В некоторых случаях синдром рецидивирует более одного раза. Каждый последующий эпизод переносится легче. Для уменьшения риска рецидива женщинам, у которых наблюдался этот синдром, не следует использовать тампоны или диафрагмы.
Диагностика синдрома токсического шока
Обследование врачом;
бактериологическое исследование крови и инфицированных тканей.
Диагностика синдрома токсического шока обычно основана на симптомах и результатах физикального обследования, а также стандартных анализах крови.
Образцы крови и инфицированной ткани также направляются в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору).
Для определения локализации инфекции могут применяться магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ).
Регулярно выполняются анализы крови для контроля функции органов.
Лечение синдрома токсического шока
внутривенное введение жидкостей;
часто лекарственные препараты, повышающие артериальное давление;
очищение зараженной области (влагалища или раны) и удаление инфицированной ткани;
Антибиотики
При подозрении на синдром токсического шока пациента госпитализируют, чаще всего в отделение интенсивной терапии (ОИТ).
Внутривенно назначаются жидкости, содержащие соли, и часто — лекарственные препараты для повышения артериального давления до нормального уровня. Многим пациентам необходимо искусственное дыхание, часто с применением аппарата ИВЛ. Следует немедленно удалить из влагалища тампон, диафрагму или другие инородные предметы.
Антибиотики и нейтрализующий токсин иммуноглобулин (в тяжелых случаях) вводятся внутривенно. Иммуноглобулин содержит антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой. Антибиотики назначают немедленно, до того как бактерии будут идентифицированы. После идентификации бактерий антибиотики корректируют по мере необходимости.
Участки, которые могут быть населены бактериями, например, хирургические раны и влагалище, промываются водой (спринцуются).
В случае заражения раны может понадобиться хирургическое вмешательство для очистки, удаления инфицированных тканей или иногда, в случае развития гангрены, ампутации конечности.
Профилактика синдрома токсического шока
Женщины, использующие тампоны, могут принимать несколько мер предосторожности:
Не использовать высокоабсорбирующие тампоны
Использовать тампоны с наименьшей абсорбирующей способностью
Чередовать использование тампонов и гигиенических прокладок
Менять тампон каждые 4–8 часов
Женщинам, у которых имел место синдром токсического шока, обусловленный стафилококками, вероятно, лучше не пользоваться тампонами, а также шеечными колпачками, вкладышами и диафрагмами.