Сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis, грамположительной, палочковидной бактерией (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии). Сибирская язва может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Сибирская язва у человека возникает редко, однако когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта, но также через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса или редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.

Споры сибирской язвы представляют собой потенциальное биологическое оружие.

Бактерии сибирской язвы вырабатывают несколько токсинов, которые вызывают многочисленные симптомы.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Такие симптомы свидетельствуют об инфекции сибирской язвы. Идентификация бактерий в образцах пораженных тканей подтверждают диагноз.

Люди в группе высокого риска заражения сибирской язвой проходят вакцинацию.

Для уменьшения риска тяжелого заболевания и летального исхода антибиотики и вакцина назначаются немедленно после контакта с сибирской язвой.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Сибирская язва может возникать у диких и домашних животных, которые пасутся на пастбище, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы, а также у других животных, таких как лошади, гиппопотамы, слоны и южноафриканские буйволы.

Бактерии сибирской язвы образуют споры, которые могут жить в почве годами. Травоядные животные заражаются во время контакта или съедания спор. Обычно сибирская язва передается людям во время контакта с инфицированным животным или животными продуктами (такими как шерсть, шкура и ворс). Споры могут обитать в животных продуктах десятилетиями и не погибают при нагревании и замораживании. Даже минимальный контакт может привести к заражению.

Хотя человек обычно заражается путем кожного контакта, но инфицирование может также произойти через вдыхание спор (легочная форма сибирской язвы), употребление в пищу зараженного термически необработанного мяса (желудочно-кишечная форма сибирской язвы) или редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.

Сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица. Легочная форма, кишечная форма и инъекционная форма сибирской язвы не передаются от человека к человеку.

Сибирская язва — это потенциальное биологическое оружие, потому что ее споры могут распространяться воздушным путем и вдыхаться людьми. В 2001 году при биологических атаках с применением сибирской язвы ее споры распространялись в конвертах, отправленных через Почтовую службу США.

В последнее время в Северной Европе появилась инъекционная форма сибирской язвы у людей, которые вводят зараженный героин. Сибирская язва, распространяющаяся таким образом, в Соединенных Штатах Америки зарегистрирована не была.

Бактерии сибирской язвы вырабатывают несколько токсинов, которые вызывают многочисленные симптомы.

Симптомы сибирской язвы Симптомы сибирской язвы различаются в зависимости от того, каким образом произошло заражение: через кожу (в большинстве случаев);

путем вдыхания (самые серьезные случаи);

через желудочно-кишечный тракт (встречается редко);

посредством инъекции (встречается редко). Кожная форма сибирской язвы В большинстве случаев сибирская язва поражает кожу. Спустя 1–10 дней после контакта появляется безболезненный зудящий красно-коричневый бугорок. Бугорок превращается в волдырь, который лопается, и на его месте образуется черный струп с отеком вокруг. Могут увеличиваться ближайшие лимфатические узлы. У человека наблюдается плохое самочувствие, иногда болят мышцы, голова, повышается температура, начинается тошнота или рвота. До исчезновения бугорка и разрешения отека может проходить несколько недель. Кожная форма сибирской язвы Скрыть подробности Кожная форма сибирской язвы начинается в виде безболезненного зудящего красно-коричневого бугорка (иллюстрация сверху). Затем на бугорке образуется волдырь, который вскрывается и образует черную коросту, называемую струпом (иллюстрация внизу). Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Около 10–20 % лиц, не получивших лечения, умирает, но при лечении болезнь редко приводит к смерти. Легочная форма сибирской язвы (болезнь сортировщиков шерсти) Легочная форма сибирской язвы является самой серьезной. Развивается при вдыхании спор сибирской язвы — практически всегда во время работы с зараженными продуктами животного происхождения (например, шкурами животных). Споры могут находиться в легких неделями, но в результате попадают в лейкоциты, называемые макрофагами, где они начинают прорастать, размножаться и распространяться в лимфатические узлы грудной клетки. Бактерии вырабатывают токсины, из-за которых лимфатические узлы увеличиваются в размерах, лопаются и кровоточат, распространяя инфекцию на близлежащие структуры. Инфицированная жидкость собирается в пространстве между легкими и грудной стенкой. сибирская язва; Видео Симптомы начинают проявляться в промежутке от 1 дня до 6 недель после инфицирования. Сначала симптомы не выражены и похожи на симптомы гриппа — незначительная ломота в мышцах, небольшой жар, дискомфорт в грудной клетке и сухой кашель. Спустя несколько дней дыхание резко затрудняется, возникает боль в грудной клетке, высокая температура и потливость. Артериальное давление очень быстро и опасно понижается (вызывая шок), после чего следует кома. Такие тяжелые симптомы, вероятно, возникают из-за массового выброса токсинов. Может развиваться желудочно-кишечная форма сибирской язвы либо инфекция головного мозга и тканей, окружающих головной и спинной мозг (мягкие мозговые оболочки), — менингоэнцефалит. Большинство больных умирает в течение 24–36 часов спустя начала развития тяжелых симптомов, даже в случае быстрого начала лечения. Без лечения все люди с ингаляционной формой сибирской язвы погибают. В 2001 г. во время вспышки заболевания в Соединенных Штатах погибло 45 % людей, получивших лечение по поводу легочной формы сибирской язвы. Желудочно-кишечная форма сибирской язвы Желудочно-кишечная форма сибирской язвы встречается редко. При употреблении в пищу зараженного мяса бактерии начинают расти во рту, горле или кишечнике, выделяя токсины, которые приводят к обширному кровотечению и отмиранию тканей. Наблюдается жар, боль в горле, отек шеи, боль в животе, кровавая диарея. Также может отмечаться рвота кровью. Даже при условии лечения около 40 % инфицированных людей умирают, вероятно, из-за того, что на момент постановки диагноза болезнь уже заходит слишком далеко. Знаете ли Вы, что... Инъекционная форма сибирской язвы Инъекционная форма сибирской язвы встречается редко. Симптомы могут быть схожими с симптомами кожной формы сибирской язвы, например, повышение температуры тела и зудящий бугорок или бугорки, которые появляются в месте инъекции героина. Бугорок превращается в безболезненную язву, на которой образуется черная корка (струп) с отеком вокруг. Глубоко под кожей или в мышце, куда вводился героин, может сформироваться скопление гноя (абсцесс). Инъекционная форма сибирской язвы может распространяться по всему организму быстрее, чем кожная форма, и представлять собой большую сложность для врачей в плане диагностики и лечения, чем кожная форма сибирской язвы.

Диагностика сибирской язвы Исследование или посев образцов инфицированных кожных покровов, жидкостей или кала.

иногда анализы крови. Врач подозревает сибирскую язву на основе типичных внешних симптомов. Диагноз подтверждается, если человек контактировал с животными или их продуктами или находился на территории, где ранее наблюдались случаи заболеваний сибирской язвой. При подозрении на легочную форму сибирской язвы назначается рентген грудной клетки или компьютерная томография (КТ). Проводится взятие образцов крови, инфицированной кожи, жидкости вокруг легких или стула для исследования под микроскопом и посева (для размножения бактерий). В случае наличия бактерий сибирской язвы они идентифицируются быстро. Если пациент болен легочной формой сибирской язвы, и симптомы (например, дезориентация) свидетельствуют о возможном поражении головного мозга, врач может также выполнить спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Образец подвергается исследованию и анализу. Если спинномозговую пункцию невозможно выполнить, больному проводят визуализирующее исследование головного мозга и позвоночника, например, КТ или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Анализы крови выполняются на предмет наличия фрагментов генетического материала или антител на токсины, вырабатываемые бактериями.

Лечение сибирской язвы Антибиотики;

Иногда другие лекарственные препараты Чем дольше откладывается лечение сибирской язвы, тем выше риск летального исхода. Таким образом, лечение обычно начинают сразу после возникновения у врача подозрений на сибирскую язву. Кожную форму сибирской язвы лечат антибиотиками ципрофлоксацином, левофлоксацином, моксифлоксацином или доксициклином, которые назначают внутрь на 7–10 дней. Если существует вероятность того, что споры попали в дыхательные пути, или подозревается биоатака, антибиотики принимают в течение 60 дней. Дети и беременные женщины могут получать различные антибиотики в течение различных периодов времени. Легочную, желудочно-кишечную и другие формы сибирской язвы, включая тяжелую кожную форму сибирской язвы, лечат комбинацией трех антибиотиков, которые вводятся в вену (внутривенно). После внутривенного введения антибиотиков пациентам назначают антибиотик перорально в течение 60 дней, чтобы убить оставшиеся споры в легких. Легочную форму сибирской язвы могут также лечить комбинацией антибиотиков и инъекций раксибакумаба или обилтоксаксимаба (моноклональные антитела, связывающие токсины сибирской язвы в организме человека), или комбинацией антибиотиков и внутривенного введения иммуноглобулина против сибирской язвы. В случае поражения головного мозга и мягких мозговых оболочек либо скопления жидкости вокруг легких могут применяться кортикостероиды. Для непрерывного отведения жидкости вокруг легких используется плевральная дренажная трубка. Другие методы лечения могут включать искусственную вентиляцию легких для облегчения дыхания, а также введение жидкостей и лекарственных препаратов для повышения артериального давления.