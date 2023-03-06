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Общие сведения о грамположительных бактериях

Авторы:Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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    Грамположительные бактерии классифицируются по цвету, в который они окрашивают образец после применения химического процесса, называемый окрашиванием по методу Грама. Грамположительные бактерии окрашивают образец в синий цвет после применения окрашивания. (Другие бактерии окрашиваются в красный цвет. Они называются грамотрицательными).

    Грамположительные или грамотрицательные бактерии окрашиваются разным цветом, потому что стенки их клеток отличаются друг от друга. Кроме того, они вызывают разные виды инфекций и реагируют на разные виды антибиотиков.

    Все бактерии можно классифицировать по одной из трех базовых форм: сферы (кокки), палочки (бациллы) и спирали или винты (спирохеты). Грамположительные бактерии могут быть кокками или бациллами. (См. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии).

    Некоторые грамположительные бактерии вызывают болезни. Другие обычно селятся на определенном участке тела, например, на коже. Эти бактерии, так называемая резидентная флора, обычно не вызывают заболевания.

    Грамположительные бациллы вызывают определенные инфекции, в том числе следующие:

    Грамположительные кокки вызывают определенные инфекции, в том числе следующие:

    Грамположительные бактерии все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. Например, устойчивые к метициллину бактерии золотистого стафилококка, резистентного к метициллину (МРЗС), устойчивы к большинству антибиотиков, родственных пенициллину. Метициллин — это один из видов пенициллина. Штаммы МРЗС обычно задействованы в инфекциях, которыми заражаются в медицинских учреждениях, и могут вызывать инфекции за пределами медицинских учреждений (внебольничные инфекции).

    (См. также Общие сведения о бактериях).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.