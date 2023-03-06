Нокардиоз — это инфекция (обычно легких), вызванная грамположительными бактериямиNocardia.

Бактерии Nocardia могут инфицировать легкие при вдыхании, и они могут заразить кожу при попадании через порез или царапину.

Симптомы зависят от того, инфицируют ли бактерии легкие (как правило, вызывая кашель, лихорадку, озноб, боль в груди, слабость и потерю аппетита) или кожу (абсцессы, которые могут выводить гной на поверхность кожи).

Для диагностики нокардиоза врачи изучают образец инфицированной ткани под микроскопом или отправляют образец в лабораторию для посева.

Нокардиоз лечится одним или несколькими антибиотиками.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Заражение у людей вызывают несколько видов Nocardia. Nocardia asteroides обычно вызывает инфекции легких и всего организма. Другие виды обычно вызывают кожные инфекции, особенно у людей, живущих в тропическом климате.

Люди заражаются, когда:

они вдыхают пыль, содержащую бактерии Nocardia , что приводит к инфекции легких;

почва или вода, содержащая бактерии, попадает в кожу через порез или царапину, что приводит к инфекции кожи.

Нокардиоз редко передается от человека к человеку.

Бактерии Nocardia могут распространиться на соседние ткани или через кровоток, заражая любой орган. Они чаще всего заражают мозг, кожу, почки, кости или мышцы. Абсцессы (скопления гноя) могут образовываться в инфицированных органах.

Нокардиоз встречается во всем мире у людей всех возрастов. Но чаще всего он встречается среди пожилых людей, особенно мужчин, и у людей с ослабленной иммунной системой. Любое из следующих нарушений, ослабляющих иммунную систему, увеличивает риск заражения нокардиозом:

Нокардиоз считается оппортунистической инфекцией, потому что происходит у людей с ослабленной иммунной системой. Однако около 20–30 % людей с нокардиозом не имеют нарушения или заболевания, повышающего риск заражения.

По оценкам, ежегодно в США возникает от 500 до 1000 новых случаев нокардиоза.

Симптомы нокардиоза Симптомы нокардиоза могут быть кратковременными (острыми) или стать долговременными (хроническими). Легочная инфекция При инфекции легких симптомы обычно включают кашель, лихорадку, озноб, боль в груди, слабость, потерю аппетита и потерю веса. Инфекция кожи При заражении кожи часто в коже или подкожных тканях образуются абсцессы. Поврежденная кожа может быть уплотненной, покрасневшей, горячей и болезненной на ощупь. Опухоль, содержащая гной, может образовываться и распространяться под кожей или через лимфатические сосуды. Между опухолью и кожей могут образовываться каналы и гной может вытекать через них на поверхность кожи. инфекция головного мозга; У половины пациентов с нокардиозом инфекция распространяется на мозг, вызывая образование гноя (абсцесс). Абсцесс головного мозга вызывает сильные головные боли и симптомы, такие как слабость, спутанность сознания и судороги.

Диагностика нокардиоза Исследование под микроскопом или бакпосев Врачи могут диагностировать нокардиоз, выявляя бактерии Nocardia в образце инфицированной ткани, исследованной под микроскопом. Или же они отправляют образец зараженной ткани в лабораторию, где проводится бактериологическое исследование (посев на флору) для выявления бактерии Nocardia, если таковая там присутствует. Врачи обнаруживают инфицированную ткань во время физикального обследования, рентгенографии или другого визуализирующего исследования. В случае идентификации бактерии Nocardia проводится анализ, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура определения чувствительности).

Лечение нокардиоза Антибиотики Нокардиоз лечится одним или несколькими антибиотиками, назначаемыми на продолжительное время. Для лечения часто применяется триметоприм-сульфаметоксазол. Если у людей ослабленная иммунная система или инфекция распространилась, им необходимо принимать второй антибиотик. Лечение начинается до того, как врачи получат результаты анализа. Антибиотики могут позже корректироваться на основе результатов проверки чувствительности. Абсцессы обычно подлежат вскрытию, дренированию и удалению мертвых тканей хирургическим путем.