Шигеллез — это инфекция, которую вызывают грамотрицательные бактерии рода Shigella. Она вызывает водянистую диарею или дизентерию (частое и болезненное отхождение небольшого количества кала, содержащего кровь, гной и слизь).

Бактерии рода Shigella выходят с калом, легко распространяются при плохой гигиене или плохих санитарных условиях.

В некоторых случаях водянистая диарея может приводить к сильному обезвоживанию.

Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце кала.

Потеря жидкости восполняется приемом жидкостей внутрь, а в случае тяжелой инфекции — внутривенно.

Антибиотики применяются у людей с тяжелой инфекцией или ослабленной иммунной системой.

Для предотвращения распространения инфекции больные шигеллезом и лица, осуществляющие уход за ними, должны соблюдать тщательную гигиену.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Шигеллы являются распространенным возбудителем дизентерии в Соединенных Штатах Америки и во всем мире.

Попадание в желудок даже маленького количества бактерий вызывает инфекцию из-за того, что желудочной кислоте не удается разрушить такие бактерии. В толстом кишечнике бактерии вызывают воспаление, после чего выделяются с калом.

В результате инфекция легко распространяется от человека к человеку при плохо помытых руках.

Инфекция может передаваться, если человек касается рта после прикосновения к предмету (такому как подгузник или игрушка), загрязненному зараженным калом. Люди могут заражаться, если они употребляют пищу, загрязненную инфицированными работниками пищевой промышленности, которые не помыли руки с мылом после посещения туалета. Все такие типы передачи инфекции, включающие зараженный кал, называют фекально-оральным способом передачи инфекции.

Инфекция может распространяться между мужчинами, вступающими в половые контакты с мужчинами.

Кроме того, инфекция распространяется следующими путями:

Вода, загрязненная человеческими экскрементами

Пруды, озера либо плохо хлорированные плавательные или детские бассейны

Инфекция очень легко распространяется среди людей, проживающих вместе. Вспышки также происходят в местах, переполненных людьми, с плохими санитарными условиями, например:

Детские сады

Учреждения длительного пребывания

Лагеря беженцев

Учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями

Круизные лайнеры

Военные лагеря

Страны с плохими санитарными условиями

У детей повышена вероятность инфицирования и тяжелых симптомов, таких как судороги.

Существует 4 вида бактерии рода Shigella. Все они вызывают диарею. Однако один из видов — Shigella dysenteriae — вызывает тяжелую диарею, дизентерию и осложнения.

Симптомы шигеллеза Легкие инфекции вызывают незначительный жар (около 38–38,9 °C) и водянистую диарею через 1–4 дня после инфицирования человека бактериями. У взрослых лихорадка иногда отсутствует. Легкие формы инфекции у взрослых обычно разрешаются в течение 4–8 дней. Первыми симптомами у взрослого человека могут стать болезненные колики в животе и частые позывы к дефекации. Опорожнение кишечника может приносить временное облегчение боли. По мере прогрессирования инфекции эти симптомы могут приобретать более тяжелый характер и проявляться с нарастающей частотой. Тяжелые инфекции могут вызывать незначительный или умеренный жар, а также водянистую диарею, переходящую в дизентерию. Для дизентерии характерен частый стул с кровью, гноем и слизью. Тяжелые инфекции обычно проходят в течение 3–6 недель. У маленьких детей симптомы начинаются внезапно. Симптомы включают лихорадку, раздражительность или сонливость, потерю аппетита, тошноту или рвоту, диарею и боль в животе. Дети могут часто испытывать настоятельную потребность в дефекации. В течение 3 дней в кале появляются кровь, гной и слизь. У детей, получавших лечение, симптомы обычно разрешаются ко второй неделе, если только не разовьются осложнения. Осложнения при шигеллезе Самые тяжелые осложнения возникают у детей, особенно младшего возраста: сильный жар (до 41 °C), который иногда сопровождается бредом, судорогами или комой, обычно вследствие бактериемии;

сильное обезвоживание с потерей веса;

стул более 20 раз в сутки;

при сильной диарее выпадение прямой кишки (пролапс прямой кишки).

Изредка значительный отек кишечника и разрыв (перфорация) толстой кишки

Гемолитико-уремический синдром, если возбудителем инфекции является бактерия Shigella dysenteriae типа 1 (которая редко встречается в США) При гемолитико-уремическом синдроме разрушаются эритроциты, вызывая анемию, усталость, слабость и головокружение. Нарушается свертывание крови из-за чего почки перестают полноценно функционировать. Также встречаются случаи судорог или инсультов. Тяжелое обезвоживание может приводить к шоку и смерти, в основном у детей младше 2 лет, а также у пожилых людей, ослабленных хроническим заболеванием или недостаточным питанием. У некоторых взрослых развивается реактивный артрит (воспаление суставов). Также через несколько недель или месяцев после диареи может произойти воспаление глаз (увеит) и мочеиспускательного канала (вызывающее болезненное мочеиспускание).

Диагностика шигеллеза Бактериологическое исследование кала

Анализ с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) Врач подозревает о шигеллезе на основании типичных симптомов боли, жара, водянистой или кровавой диареи у людей, которые, вероятно, имели контакт с возбудителем. Для подтверждения диагноза шигеллеза образец кала направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору) и выявление бактерий. Врачи могут использовать метод ПЦР для увеличения количества ДНК бактерии для их скорейшего распознавания. Также проводится анализ бактерий, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура определения чувствительности).

Лечение шигеллеза Солевые растворы

В тяжелых случаях антибиотики Вода и соли, утраченные вследствие диареи, восполняются с помощью жидкостей, которые принимаются внутрь, или, если инфекция серьезная, вводятся в вену. Легкие инфекции обычно проходят без лечения. Для лечения легких инфекций у здоровых взрослых антибиотики обычно не требуются. Тем не менее, врачи часто назначают антибиотики некоторым людям, включая: очень юные или очень старые;

Ослабленная иммунная система

людей с инфекцией средней тяжести или тяжелой. Тяжелые инфекции также могут потребовать госпитализации для внутривенного вливания солевых растворов, а также лечения осложнений, таких как гемолитико-уремический синдром. Назначают антибиотики, такие как азитромицин, ципрофлоксацин (взрослым людям) или цефтриаксон. Лекарственные препараты для купирования диареи (например, дифеноксилат или лоперамид) могут задержать выздоровление, поэтому не должны использоваться.

Профилактика шигеллеза Профилактика заключается в следующем: Все люди должны мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением пищи и перед половой активностью.

Люди должны избегать занятия сексом или заниматься безопасным сексом.

Людям следует оставаться дома и не ходить на работу в течение как минимум 2 дней после прекращения диареи.

Инфицированные люди не должны готовить пищу для других людей.

После использования туалета инфицированные люди должны мыть руки. Туалет должен пройти дезинфекцию перед следующим его использованием.

Люди, осуществляющие уход за больными шигеллезом, должны мыть руки с мылом, особенно перед контактом с другими людьми или едой.

Инфицированные дети, у которых проявляются симптомы, не должны контактировать со здоровыми детьми.

Подгузники инфицированных детей должны выбрасываться в закрытый мусорный контейнер. Также необходимо протирать место пеленания ребенка дезинфицирующими салфетками после каждого использования.

Кал, загрязнивший одежду, простыни и одеяла инфицированных людей, следует смыть проточной водой, а загрязненные вещи следует постирать в стиральной машине, используя цикл стирки в горячей воде. После этого необходимо протереть поверхность умывальника, унитаза и стиральной машины дезинфицирующим средством, таким как разбавленный отбеливатель, содержащий хлор.

Инфицированным людям не следует ходить на плавание. Следует обсудить со своим врачом, как долго необходимо соблюдать изоляцию и принимать другие меры предосторожности. В течение нескольких недель могут потребоваться меры предосторожности. В настоящее время доступных вакцин пока не существует, но одна вакцина находится на стадии исследования.