Чума и другие инфекции, вызываемые бактериями рода Yersinia

Чума — это тяжелое инфекционное заболевание, вызванное грамотрицательной бактериейYersinia pestis. Она часто поражает лимфатические узлы или легкие.

Переносчиками бактерии являются, главным образом, крысиные блохи.

В зависимости от формы заболевания чума может вызывать жар, озноб, отек лимфатических узлов, головную боль, ускоренное сердцебиение, кашель, тяжелое дыхание, рвоту и диарею.

Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце крови, мокроты или гноя, полученного из лимфатических узлов.

Антибиотик уменьшает риск смерти, а изоляция инфицированных больных помогает предотвратить распространение чумы.

(См. также Общие сведения о бактериях).

В прошлом огромные эпидемии чумы — такие как «черная смерть» в средневековье — убивали большое количество людей. Основными причинными факторами были грызуны, скопление жителей в городе и плохие санитарные условия.

Чума теперь возникает спорадически или ограниченными вспышками.

В Соединенных Штатах Америки более 90 % случаев заболевания регистрируется в сельской или полусельской местности в юго-западных штатах, например, в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Нью-Мексико, особенно среди туристов.

Во всем мире большинство случаев с 1990-х годов произошли в Африке, главным образом в Демократической Республике Конго и в Мадагаскаре. Случаи заболевания также отмечаются в Перу.

Передача чумы Бактерии, которые вызывают чуму, обычно инфицируют диких грызунов, например, крыс, мышей, бурундуков, белок, сусликов и диких кроликов. Переносчиками бактерии являются крысиные блохи. Когда дикие животные умирают, блохи могут переходить на животных, которые живут близко к людям, а впоследствии на домашних животных, особенно кошек. Крысиные блохи кусают людей и передают им инфекцию. Заражение может также произойти через поврежденную кожу при прямом контакте с зараженным животным. В редких случаях инфекция передается от человека к человеку при вдыхании капелек, образующихся при кашле или чихании. Бактерии селятся в легких и вызывают определенный тип пневмонии (легочную чуму). Передача от человека к человеку обычно происходит, только когда человек живет или ухаживает за больным легочной чумой. Возбудитель чумы является потенциальным биологическим оружием. Бактерии могут распространяться воздушным путем и вдыхаться. Размер частиц, переносимых воздушным путем, определяет, где именно в дыхательных путях осядет бактерия. Мелкие частицы застревают в легких, вызывая легочную чуму. Большие частицы попадают в горло (глотку) и вызывают чуму горла (глоточная чума).

Симптомы чумы Чума имеет несколько форм: бубонная;

Стертая

легочная;

септицемия. Симптомы зависят от формы чумы. Бубонная чума Бубонная чума — это самая распространенная форма. Симптомы бубонной чумы проявляются через несколько часов или в течение до 12 дней после заражения (как правило, через 2–5 дней). Озноб и жар до 41 °C возникают неожиданно. Сердцебиение становится частым и слабым, артериальное давление падает. Незадолго до начала лихорадки или одновременно с ней лимфатические узлы вблизи укуса блохи или царапины, обычно в паху или подмышке, опухают и становятся болезненными. Эти увеличенные лимфатические узлы называются бубонами. Они твердеют, краснеют, становятся теплыми и чувствительными. На второй неделе может происходить отток гноя из лимфатических узлов. Печень и селезенка могут быть увеличенными. На месте укуса блохи могут образоваться шишка, язва или черный струп. У больных бубонной чумой может возникнуть беспокойство, бред, спутанность сознания и дезориентация. Поскольку бактерии могут распространяться через кровоток, могут быть поражены легкие и развиться пневмония. Чумной бубон Изображение Изображение любезно предоставлено д-рами Маргатер Парсонс (Margaret Parsons) и Карл Ф. Майер (Karl F. Meyer) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Чума приводит к летальному исходу примерно у 60 % нелеченых людей, обычно в течение 3–5 дней. Легочная чума Легочная чума — это инфекция легких. Симптомы легочной чумы возникают резко через 2–3 дня после контакта с бактерией. Возникает высокая температура, озноб, ускоренное сердцебиение и часто сильные головные боли. В течение 24 часов развивается кашель, при котором откашливается прозрачная мокрота, которая вскоре становится кровянистой. Впоследствии мокрота приобретает розоватый или ярко-красный цвет (напоминает малиновый сироп) и становится пенистой. Дыхание становится ускоренным и затрудненным. Нелеченная легочная чума обычно приводит к смерти, при этом риск смерти остается высоким у людей, которые не получали лечение в течение первых 24 часов. Септическая чума Септическая чума — это инфекция, которая попадает в кровь. У многих людей отмечается тошнота, рвота, диарея и боль в животе. В итоге, кровь сгущается настолько сильно, что закупоривает кровеносные сосуды, а затем происходят кровоизлияния, поскольку истощаются запасы фактора свертывания крови. Это расстройство называется синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Из-за блокировки кровотока развивается гангрена конечностей, которые становятся черными (этим и объясняется название «черная смерть»). Без лечения наступает недостаточность многих органов, приводящая к летальному исходу. Стертая Стертая форма — это легкая форма бубонной чумы. К симптомам относятся увеличение лимфатических узлов, жар, головная боль и истощение, которые исчезают через неделю.

Диагностика чумы Исследование и посев на флору образцов крови, мокроты или гноя

Иногда другие анализы крови Быстрая диагностика чумы важна, поскольку чем дольше откладывается лечение, тем выше риск смерти. Диагноз чумы подтверждается идентификацией бактерий в образце крови, мокроты или гноя, полученного из лимфатических узлов. Такие образцы изучают под микроскопом и направляют в лабораторию на бактериологическое исследование. Также выполняется анализ крови на антитела к бактериям. Также можно выполнить анализ с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который достаточно быстро определяет бактерии или их генетический материал (ДНК). При подозрении на легочную форму чумы выполняется рентгенография органов грудной клетки.

Лечение чумы Стрептомицин или гентамицин Лечение чумы начинается немедленно и существенно снижает риск смерти. При пневмонической или септицемической (кровотоковой) чуме антибиотики следует начать принимать в течение 24 часов после появления симптомов. Стрептомицин или гентамицин вводится в виде инъекций минимум в течение 10 дней либо до истечения 3 дней после нормализации температуры тела. Также эффективны другие антибиотики, такие как доксициклин, левофлоксацин, моксифлоксацин и ципрофлоксацин. Больные легочной чумой должны быть изолированы во избежание распространения бактерий воздушным путем (респираторная изоляция). Респираторная изоляция предусматривает следующее: Ограничение доступа в палату

Люди, которые работают неподалеку от больного, должны носить маску, защиту для глаз, халат и перчатки

Профилактика чумы Следующие меры могут помочь избавиться от грызунов и предотвратить укусы блох: удаление всего, что могло бы привлечь грызунов (например, метел, нагромождения камней, мусора, сваленных в кучу дров и продуктов) вокруг дома;

ношение перчаток при работе с животными, которые могут быть инфицированы (например, при разделке животного);

использование репеллентов, таких как ДЭТА (диэтилтолуамид), при возможном контакте с блохами от грызунов (например, в кемпинге, в походе или при работе на открытом воздухе);

нанесение препаратов от блох на домашних животных.

Если домашние животные выходят на улицу в районах, где имеются случаи чумы, нельзя позволять им спать в постели человека. Вакцины от чумы в Соединенных Штатах Америки более не доступны. После контакта с возбудителем чумы Осуществляется врачебное наблюдение лиц, находившихся в контакте с больным легочной чумой. Температура измеряется каждые 4 часа на протяжении 6 дней. Для предотвращения развития инфекции также назначаются антибиотики. Лицам в возрасте старше 8 лет назначают доксициклин или ципрофлоксацин, а детям младше 8 лет — триметоприм/сульфаметоксазол.

Дополнительная информация Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): чума: ресурс, предоставляющий информацию о чуме, в том числе о ее распространении и профилактике