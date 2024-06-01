Холера — это тяжелое инфекционное заболевание кишечника, которое вызывает грамотрицательная бактерия под названием холерный вибрион (Vibrio cholerae). Эта инфекция вызывает тяжелую диарею, которая при отсутствии лечения может приводить к смерти.

Люди заражаются при употреблении загрязненной пищи, часто моллюсков, или воды.

Холера — очень редкое заболевание. Оно встречается только в местах с неудовлетворительными санитарными условиями.

У больных наблюдается водянистая диарея и рвота, обычно без повышенной температуры.

Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце кала.

Восполнение жидкостей и прием антибиотиков эффективно справляются с инфекцией.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Диарею вызывают несколько видов бактерий Vibrio (см. таблицу Микроорганизмы, которые вызывают гастроэнтерит). Возбудителем самого тяжелого заболевания, холеры, является только холерный вибрион (Vibrio cholerae).

Заражение холерным вибрионом происходит путем употребления воды, моллюсков или других продуктов, загрязненных калом инфицированных людей. После заражения бактерии выделяются с калом. Таким образом, инфекция может быстро распространяться, особенно в местах, где человеческие экскременты не проходят обработку.

Когда-то холера была широко распространена во всем мире, в настоящее время она наиболее часто встречается в регионах Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки. Небольшие вспышки наблюдались в Европе, Японии и Австралии. В Соединенных Штатах холера может возникать вдоль побережья Мексиканского залива.

Большие вспышки холеры продолжают происходить везде, где есть бедность, где у людей отсутствует доступ к чистой питьевой воде и канализации. Тяжелая эпидемия холеры произошла на Гаити после землетрясения в 2010 году и продолжалась до 2017 года. Во время этой вспышки более 820 000 человек заболели и примерно 10 000 умерли. Эпидемия в Йемене началась в 2016 году и еще не закончилась. Эта эпидемия имела еще более разрушительные масштабы. Более 2,5 миллиона человек в Йемене заболели и почти 4000 умерли. Считается, что это самая крупная и быстро распространяющаяся вспышка холеры в современной истории, и на пике ее развития в 2019 году на ее долю пришлось более 90 % случаев холеры в мире. В Гаити также произошла новая вспышка, которая началась в конце 2022 года после того, как страна была объявлена свободной от холеры в течение 3 лет. Она еще не закончилась.

С 2021 года количество вспышек холеры увеличилось во всем мире, при этом количество зарегистрированных случаев с 2021 по 2022 год удвоилось. В 2022 году в 7 странах Африки и Азии были зарегистрированы вспышки заболевания численностью более 10 000 случаев каждая.

В эндемичных районах (областях, где непрерывно существует относительно постоянный уровень инфекции) вспышки обычно происходят в тех случаях, когда война или гражданские беспорядки нарушают функционирование общественных санитарно-гигиенических служб. Инфекция распространяется во время теплых месяцев и особенно среди маленьких или истощенных детей. На недавно пораженных территориях вспышки могут возникать в любое время года и одинаково поражать все возрастные группы.

Чтобы развилась инфекция, в организм должно попасть большое количество бактерий. Кислота в желудке может не справляться с большим количеством бактерий. Некоторые из них попадают в тонкую кишку, где они размножаются и вырабатывают токсин. Под действием токсина тонкий кишечник выделяет большое количество соли и воды. Организм теряет эту жидкость во время водянистой диареи. Именно потеря воды и солей приводит к смерти. Бактерии остаются в тонком кишечнике и не распространяются в другие ткани.

Поскольку кислота в желудке убивает бактерии, люди, у которых вырабатывается меньшее количество кислоты, более склоны к заболеванию холерой. К ним относятся:

Дети младшего возраста

пожилых людей;

Люди, принимающие лекарственные препараты для уменьшения кислотности желудочного сока, включая ингибиторы протонной помпы (например, омепразол) и блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов (H2) (например, ранитидин)

Люди с кровью группы O также подвержены более высокому риску инфицирования.

Люди, проживающие в эндемичных районах, постепенно приобретают относительный иммунитет.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы холеры У большинства заразившихся симптомы отсутствуют. Симптомы холеры проявляются через 1–3 дня после заражения, начинаясь часто с резкой безболезненной водянистой диареи и рвоты. Обычно у людей лихорадка отсутствует. Диарея и рвота могут иметь разные формы, от легкой до тяжелой. При тяжелых инфекциях взрослый человек теряет около 1 литра воды и солей в час. Стул обильный и водянистый, напоминающий рисовый отвар. В течение нескольких часов обезвоживание становится серьезным, вызывая сильную жажду, мышечные спазмы и слабость. Моча производится в небольшом количестве. Глаза становятся впавшими, кожа на пальцах сильно сморщивается. Если ничего не предпринимается для восполнения водного баланса, потеря воды и солей может привести к почечной недостаточности, шоку, коме и смерти. У получающих лечение больных симптомы холеры ослабляются обычно через 3–6 дней. Большинство людей полностью избавляется от инфекции спустя 2 недели. У некоторых бактерии остаются в организме на неопределенный срок, не вызывая никаких симптомов. Такие люди называются носителями.

Диагностика холеры Бактериологическое исследование кала Врач берет образец кала или делает мазок для получения образца из заднего прохода. Он направляется в лабораторию для бактериологического исследования (посев на флору) возбудителя холеры, если таковой присутствует. Диагноз подтверждается идентификацией бактерий холерного вибриона в образце. Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для увеличения количества генетического материала (ДНК) бактерии для их более быстрого обнаружения. Для оценки обезвоживания и функции почек выполняется анализ крови и мочи.

Лечение холеры Солевые растворы

Антибиотик Восполнение утраченной жидкости и солей Быстрое восполнение утраченной жидкости и солей может спасти жизнь. Большинство пациентов эффективно лечатся при помощи перорального приема специального раствора. Такие растворы предназначены восполнять утраченные жидкости. Солевой раствор вводится внутривенно тяжело обезвоженным больным, которые не могут пить. Во время эпидемии, если внутривенный раствор не доступен, больным дают пить солевой раствор или, при необходимости, вводят его через носовой катетер в желудок. После возмещения достаточного количества жидкости для снятия симптомов больному необходимо выпивать достаточное количество солевого раствора, чтобы возместить жидкость, потерянную из-за диареи и рвоты. Также рекомендуется пить воду по потребности. После прекращения рвоты и возвращения аппетита можно употреблять твердую пищу. Антибиотики; Часто назначаются антибиотики, чтобы уменьшить тяжесть диареи и добиться ее скорейшего прекращения. Кроме того, люди, принимающие антибиотики, меньше распространяют инфекцию во время вспышки эпидемии. Антибиотик доксициклин назначают всем людям, включая детей и беременных женщин. Также могут использоваться азитромицин и ципрофлоксацин. Каждый из этих антибиотиков принимают внутрь. Врачи делают выбор в пользу тех антибиотиков, которые обладают подтвержденной эффективностью против бактерий, вызывающих холеру данном конкретном регионе. Детям в регионах с низким уровнем ресурсов уменьшить тяжесть и продолжительность симптомов могут помочь добавки с цинком.

Профилактика холеры Ниже перечислены важные меры, направленные на профилактику холеры: Очистка питьевой воды

Надлежащая обработка отходов жизнедеятельности человека В районах, где имеют место случаи холеры, другие меры предосторожности включают: использовать кипяченую или хлорированную воду;

избегать употребления в пищу сырых овощей, а также моллюсков, не подвергнутых достаточной тепловой обработке. Моллюски могут переносить другие формы бактерии вибриона. Вакцины В Соединенных Штатах Америки вакцина против холеры (Vaxchora) доступна для людей в возрасте от 2 до 64 лет, если они отправляются в районы, где встречаются случаи холеры. Ее принимают внутрь однократной дозой. Однако неизвестно, будет ли эта вакцина действовать более 3–6 месяцев. Три другие вакцины против холеры доступны за пределами Соединенных Штатов Америки (Dukoral, ShanChol и Euvichol). Эти вакцины обеспечивают уровень защиты в 60–85 % на срок от 2 до 3 лет. Эти вакцины принимают внутрь 2 дозами. Бустерные дозы рекомендуются через 2 года для людей, которые продолжают подвергаться риску заражения холерой.