Общие сведения о грамотрицательных бактериях

Бактерии классифицируются по тому, как они выглядят под микроскопом, а также по другим признакам.

Грамотрицательные бактерии классифицируются по цвету, в который они окрашивают образец после применения химического процесса, называемый окрашиванием по методу Грама. Грамотрицательные бактерии окрашивают образец в красный цвет при применении этого процесса. Грамположительные бактерии окрашиваются в синий цвет. Грамотрицательные и грамположительные бактерии окрашиваются разным цветом, потому что стенки их клеток отличаются друг от друга.

Кроме того, они вызывают разные виды инфекций и реагируют на разные виды антибиотиков.

Грамотрицательные бактерии находятся в защитных капсулах. Такая капсула защищает от лейкоцитов (которые борются с инфекцией) и не дает им поглощать бактерии. Под капсулой грамотрицательных бактерий находится наружная мембрана, защищающая их от некоторых антибиотиков, например, пенициллина. При нарушении ее целостности мембрана выделяет токсические вещества под названием эндотоксины. Эндотоксины влияют на тяжесть симптомов инфекции, вызванной грамотрицательными бактериями.

Грамотрицательные бактериальные инфекции включают следующие:

Грамотрицательные бактерии могут вызывать разнообразные инфекции, такие как гастроэнтерит, пневмония, перитонит (воспаление оболочки, выстилающей брюшную полость), инфекции мочевыводящих путей, инфекции крови, раневые или хирургические инфекции и менингит. Многие инфекции могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

Грамотрицательные бактерии все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам. Бактерии могут быть устойчивыми из-за любого из следующих факторов: