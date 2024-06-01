Кампилобактерные инфекции

Несколько видов грамотрицательных бактерийCampylobacter (чаще всего Кампилобактер еюни [Campylobacter jejuni]) могут инфицировать пищеварительный тракт, часто вызывая диарею.

Человек заражается при употреблении зараженной пищи или питья или контакте с инфицированными людьми или животными.

Такие инфекции сопровождаются диареей, болями в животе и жаром.

Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце кала.

Для некоторых больных будет достаточно восполнить утерянную жидкость, но при тяжелых симптомах необходимо принимать антибиотики.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Бактерии рода кампилобактер обитают в норме в пищеварительном тракте большинства сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы, свиньи и птицы). Экскременты этих животных могут попадать в воду озер и ручьев. Мясо (чаще всего домашней птицы) и непастеризованное молоко тоже могут быть заражены. Человек может заразиться несколькими путями:

употребив пищу или выпив зараженную (необработанную) воду, непастеризованное сырое молоко, недоваренное мясо (обычно домашней птицы) или пищу, приготовленную на поверхности кухонного стола, которая была в контакте с зараженным мясом;

при контакте с загрязненными продуктами питания или водой (например, при работе с загрязненными продуктами питания);

при контакте с инфицированным человеком (путем заражения пищи фекальным материалом или путем полового контакта);

при контакте с инфицированным животным (например щенком).

Бактерии рода кампилобактер, обычно Campylobacter jejuni, вызывают воспаление ободочной кишки (колит), которое сопровождается лихорадкой и диареей. Эти бактерии являются распространенной причиной инфекционной диареи в Соединенных Штатах и среди людей, путешествующих в страны, где могут быть заражены пища и вода.

Campylobacter jejuni поражает здоровых и больных людей и во всех возрастных группах вызывает диарею. По всей видимости, это заболевание преимущественно поражает детей в возрасте от 1 до 5 лет.

Симптомы кампилобактерных инфекций Симптомы инфекции, вызванной бактериями рода кампилобактер, развиваются через 2–5 дней после заражения и длятся в течение 1 недели. К симптомам колита, вызванного бактериями рода кампилобактер, относятся диарея, боль в животе и спазмы, которые могут быть достаточно сильными. Диарея может быть водянистой или в некоторых случаях с кровью и может сопровождаться тошнотой, рвотой, головной болью, болью в мышцах и повышением температуры до 38–40 °C. Осложнения К осложнениям кампилобактерной инфекции могут относиться Бактериемия (инфекция кровотока)

Синдром Гийена-Барре

реактивный артрит. Бактериемия может временно возникать у некоторых больных колитом. Чаще всего инфекция не вызывает ни симптомы, ни осложнения. Тем не менее, у некоторых людей кровоток повторно или постоянно инфицируется, как правило, при заболеваниях, которые ослабляют иммунную систему, таких как ВИЧ/СПИД, диабет или рак. Эта инфекция взывает длительную или рецидивирующую лихорадку. Дополнительные симптомы развиваются в том случае, когда кровь переносит возбудителей к другим органам, например: ткани, покрывающие головной и спинной мозг (вызывая менингит);

кости (вызывая остеомиелит);

суставы (вызывая инфекционный артрит);

в редких случаях сердечные клапаны (вызывая эндокардит). В Соединенных Штатах Америки синдром Гийена-Барре (нервное расстройство) развивается приблизительно у 1 из 1000 людей с кампилобактерным колитом, потому что антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией, иногда также атакуют и нервы. Синдром Гийена-Барре вызывает слабость или паралич. Большинство пациентов выздоравливает, но при этом мышцы могут остаться сильно ослабленными. У пациента может возникнуть затруднение дыхания и потребность в искусственной вентиляции легких. Слабость не всегда разрешается полностью. Примерно 20–50 % людей, у которых развивается синдром Гийена-Барре, ранее страдали кампилобактерной инфекцией. Через несколько дней или недель после прекращения диареи может возникнуть реактивный артрит. Обычно заболевание вызывает воспаление и боль в колене или другом суставе. Также может произойти воспаление глаз (увеит) и мочеиспускательного канала (вызывающее болезненное мочеиспускание).

Диагностика кампилобактерных инфекций Посев или ПЦР образца кала

Иногда бактериологическое исследование крови Образец кала направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору) для выявления бактерий. Однако анализ кала делается не всегда. Бактериологическое исследование кала занимает несколько дней. Для того чтобы вылечить больного от диареи, не во всех случаях необходимо знать, какая именно бактерия является ее возбудителем. Однако если у пациента диарея с кровью, или если человек выглядит тяжело больным, анализ кала обычно выполняется. Для более быстрого выявления бактерий может использоваться метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет выявить генетический материал бактерий в кале. Метод ПЦР увеличивает количество ДНК бактерий, что облегчает их выявление. Другие анализы могут быстро идентифицировать бактерии (антиген) в кале. В случае идентификации бактерии проводится анализ, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура определения чувствительности). Врач может назначить бактериологическое исследование крови, если у него есть подозрение на инфекцию кровотока или если заражены другие органы.

Лечение кампилобактерных инфекций Обычно специальное лечение не проводится

Иногда назначают антибиотик, например, азитромицин Большинство людей выздоравливает в течение недели без особого лечения. В некоторых случаях возникает необходимость во внутривенном (через вену) или пероральном восполнении жидкости. Людям с повышенной температурой, тяжелой диареей, в том числе с кровью, или при усугублении симптомов, а также людям с ослабленной иммунной системой, может потребоваться прием азитромицина внутрь в течение 3 дней. Альтернативным антибиотиком является ципрофлоксацин, однако он используется только в случае необходимости, потому что устойчивость к этому антибиотику постоянно возрастает. В случае инфицирования кровотока или других органов назначаются такие антибиотики, как имипенем или гентамицин на протяжении 2–4 недель. Антибиотики, назначенные сначала, могут корректироваться на основе результатов определения чувствительности.