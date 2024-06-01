Инфекции, вызванные легионеллой

Возбудителем легионеллезных инфекций является грамотрицательная бактерияLegionella pneumophila, которая чаще всего поражает легкие, вызывая пневмонию и гриппоподобные симптомы.

Инфицирование зачастую происходит путем вдыхания зараженных капелек воды, разлетающихся из душевого распылителя или систем кондиционирования воздуха.

Характерно развитие лихорадки, озноба и мышечных болей, а дыхание может становиться затрудненным и болезненным.

Инфекция выявляется путем анализа образцов мокроты, легочной жидкости или мочи.

Болезнь легионеров эффективно лечится антибиотиками, например, фторхинолонами.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Инфекция, вызванная бактерией Legionella, была впервые описана в 1976 году, когда произошла крупная вспышка смертельной пневмонии во время проведения конференции Американского легиона в Филадельфии, штат Пенсильвания. Поэтому инфекция и получила название болезнь легионеров.

Риск легионеллезной инфекции повышается при наличии следующих факторов:

Ослабленная иммунная система

сахарный диабет;

хроническое заболевание легких, например, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

курение;

более зрелый возраст;

Бактерии Legionella часто присутствуют в почве и пресной воде. Пресная вода, содержащая эти бактерии, может проникать в водопроводную систему здания. Таким образом источником легионеллезной инфекции во многих случаях является водопроводная система здания. При этом люди обычно заражаются, вдыхая капельки зараженной воды, распыляемые душевыми лейками, генераторами тумана, декоративными фонтанами, вихревыми ваннами, джакузи или башенными охладителями, предназначенными для кондиционирования воздуха.

Болезнь легионеров не передается от человека к человеку.

Бактерии Legionella обычно поражают легкие, вызывая болезнь легионеров.

Иногда бактерии поражают только верхние дыхательные пути и не вызывают пневмонии. Эта инфекция, называемая понтиакской лихорадкой, протекает легче, чем болезнь легионеров.

Изредка эти бактерии могут также инфицировать другие части тела, главным образом у людей с ослабленной иммунной системой или серьезной болезнью. Чаще всего поражается сердце, но также могут быть затронуты головной и спинной мозг, селезенка, лимфатические узлы, мышцы, суставы (в том числе искусственные), хирургические раны и кишечник.

Симптомы легионеллезных инфекций Симптомы болезни легионеров напоминают симптомы гриппа. У больных возникает лихорадка, озноб, общее недомогание, мышечные боли, головная боль и спутанность сознания. К числу других ее симптомов относятся тошнота, жидкий стул или водянистая диарея, боль в животе, кашель и боли в суставах. Дыхание может быть затрудненным и болезненным. Возможен кашель с кровянистыми выделениями. При назначении лечения практически здоровый в остальном человек выздоравливает. Однако некоторые факторы повышают риск смерти. Заражение в стационаре (умирают около половины инфицированных)

пожилой возраст;

Ослабленная иммунная система Без лечения болезнь легионеров приводит к смерти примерно у 10–15 % людей, но этот показатель выше (до 40 %) у людей пожилого возраста, людей с ослабленной иммунной системой или заразившихся инфекцией в больнице. У больных понтиакской лихорадкой повышается температура, появляется головная боль и мышечные боли, но нет кашля или других респираторных симптомов. Симптомы разрешаются сами по себе примерно через неделю.

Диагностика легионеллезных инфекций Бактериологическое исследование и анализ образцов мокроты или легочной жидкости

в некоторых случаях анализ мочи. В целях диагностики инфекции образец мокроты или легочной жидкости направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору) для выявления бактерий. Может выполняться анализ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). С его помощью увеличивают количество ДНК бактерий, что позволяет их легче обнаружить. Образец мочи могут проверить на определенные вещества, производимые бактериями (антигены). Эти анализы не могут выявить некоторые типы бактерий рода Legionella, однако могут обнаруживать тип, вызывающий большинство инфекций. Выполняется рентгенография органов грудной клетки для исключения пневмонии.

Лечение легионеллезных инфекций Антибиотик При болезни легионеров следует назначать антибиотик. Обычно назначаются фторхинолоны, например, левофлоксацин или моксифлоксацин для внутривенного или перорального введения в течение 7–14 дней, а в случае значительно ослабленной иммунной системы — вплоть до 3 недель. Другими эффективными антибиотиками являются азитромицин и, в некоторых случаях, кларитромицин или доксициклин. Людям с понтиакской лихорадкой антибиотики не требуются, поскольку эта инфекция проходит сама по себе без лечения.