Salmonella Typhi живет только в организме человека.

После попадания инфекции в организм бактерии выделяются с калом, реже с мочой. У некоторых людей развивается хроническая инфекция желчного пузыря или мочевыводящих путей. Бактерии продолжают выделяться с калом или мочой, даже если симптомы уже отсутствуют. Такие люди называются носителями. Таким образом, человек может и не подозревать о том, что он распространяет инфекцию. В начале 20-го века одна женщина-повар по имени Мэри Маллон заразила брюшным тифом такое большое количество людей, что с тех пор ее прозвали Тифозная Мэри.

Бактерии Salmonella Typhi могут загрязнять пищу и напитки при неправильном мытье рук после посещения туалета. При плохой обработке сточных вод заражение может перейти на систему водоснабжения. Мухи могут переносить бактерии с кала непосредственно на пищу.

В отдельных случаях брюшной тиф распространяется при непосредственном контакте между детьми во время игр или между взрослыми при анально-оральном половом контакте.

Как и в случае со всеми бактериями рода Salmonella, для развития инфекции необходимо попадание в пищеварительный тракт большого количества этих бактерий. Поскольку желудочная кислота обычно разрушает бактерии рода Salmonella, у людей с низкой кислотностью желудочного сока, например, у пожилых людей и у людей, принимающих препараты, подавляющие кислотность, повышен риск инфекции. Люди, принимающие антибиотики, также подвержены повышенному риску, поскольку антибиотики могут нарушить резидентную флору в пищеварительном тракте, которая защищает организм от возбудителей заболеваний.