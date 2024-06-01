Брюшной тиф вызывают определенные типы грамотрицательной бактериисальмонелла. Он обычно вызывает сильную лихорадку и боль в животе.
Брюшной тиф распространяется через пищу или воду, зараженную калом или мочой инфицированного человека.
У больного наблюдаются симптомы, похожие на грипп, иногда бред, кашель, истощение, сыпь и диарея.
Образцы крови, кала, других биологических жидкостей или тканей направляют в лабораторию для бактериологического исследования (посев на флору).
Инфицированные люди проходят курс лечения антибиотиками независимо от проявления симптомов.
Для предотвращения распространения инфекции люди, которые отправляются в страны, где распространен брюшной тиф, должны пройти вакцинацию. По прибытии в такие страны следует избегать некоторых видов пищи и пить воду только из бутылок.
(См. также Общие сведения о бактериях и Инфекции, вызванные сальмонеллой).
Брюшной тиф — один из типов инфекции, вызванных бактериями рода Salmonella. Существует много типов бактерий Salmonella, но большинство случаев брюшного тифа вызвано видом Salmonella Typhi.
Брюшной тиф распространен в регионах с неудовлетворительными санитарными условиями. В США большинство случаев брюшного тифа приходятся на путешественников, возвращающихся из тех уголков мира, где данное заболевание широко распространено. По оценкам, в 2019 году во всем мире брюшной тиф был диагностирован у 9,2 миллиона человек, при этом 110 000 человек умерли. Большинство больных людей проживали в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Африки.
Знаете ли Вы, что...
Передача
Salmonella Typhi живет только в организме человека.
После попадания инфекции в организм бактерии выделяются с калом, реже с мочой. У некоторых людей развивается хроническая инфекция желчного пузыря или мочевыводящих путей. Бактерии продолжают выделяться с калом или мочой, даже если симптомы уже отсутствуют. Такие люди называются носителями. Таким образом, человек может и не подозревать о том, что он распространяет инфекцию. В начале 20-го века одна женщина-повар по имени Мэри Маллон заразила брюшным тифом такое большое количество людей, что с тех пор ее прозвали Тифозная Мэри.
Бактерии Salmonella Typhi могут загрязнять пищу и напитки при неправильном мытье рук после посещения туалета. При плохой обработке сточных вод заражение может перейти на систему водоснабжения. Мухи могут переносить бактерии с кала непосредственно на пищу.
В отдельных случаях брюшной тиф распространяется при непосредственном контакте между детьми во время игр или между взрослыми при анально-оральном половом контакте.
Как и в случае со всеми бактериями рода Salmonella, для развития инфекции необходимо попадание в пищеварительный тракт большого количества этих бактерий. Поскольку желудочная кислота обычно разрушает бактерии рода Salmonella, у людей с низкой кислотностью желудочного сока, например, у пожилых людей и у людей, принимающих препараты, подавляющие кислотность, повышен риск инфекции. Люди, принимающие антибиотики, также подвержены повышенному риску, поскольку антибиотики могут нарушить резидентную флору в пищеварительном тракте, которая защищает организм от возбудителей заболеваний.
Распространение по кровотоку
Бактерии распространяются из пищеварительного тракта в кровоток (вызывая бактериемию) и могут заражать отдаленные органы, такие как:
печень, селезенку и желчный пузырь;
легкие (вызывая пневмонию);
суставы (вызывая инфекционный артрит);
почки (вызывая гломерулонефрит);
сердечные клапаны (вызывая эндокардит);
половые пути;
ткани, покрывающие головной и спинной мозг (вызывая менингит);
кости (вызывая остеомиелит).
Эти инфекции развиваются преимущественно в тех случаях, когда лечение отсутствует или начинается несвоевременно.
Симптомы брюшного тифа
Обычно через 8–14 дней после инфицирования начинают развиваться симптомы, похожие на грипп. Симптомы брюшного тифа возникают постепенно. У человека может наблюдаться лихорадка, головная боль, боль в горле, боль в мышцах, суставах и животе, а также сухой кашель. Пропадает аппетит.
Через несколько дней температура достигает пика — (39–40 °C), держится на высоком уровне еще 10–14 дней, после чего возвращается к норме на четвертой неделе после начала симптомов. Часто замедляется сердцебиение, человек чувствует сильную усталость. При тяжелой инфекции иногда развивается делирий или коматозное состояние.
На второй неделе у 5–30 % пациентов возникает сыпь в виде плоских розовых пятен на груди и животе.
Сначала у больного может наблюдаться запор, но спустя 2 недели он может перейти в диарею. У 1–2 % больных происходит разрыв (перфорация) кишечника или кровотечения. У отдельных больных возникают тяжелые, иногда угрожающие жизни кровотечения.
Если инфекция распространяется на другие органы, могут развиться соответствующие симптомы.
Приблизительно у 10 % людей при отсутствии лечения симптомы возобновляются через 2 недели после исчезновения лихорадки.
Диагностика брюшного тифа
Исследование и посев на флору крови, кала, других биологических жидкостей или тканей
Для подтверждения диагноза брюшного тифа образцы крови, кала, мочи и иногда других биологических жидкостей или тканей направляются в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору) и выявление бактерий. Образцы анализируют и исследуют на наличие бактерий Salmonella.
Также проводятся анализы для определения эффективности антибиотиков (определение чувствительности).
Лечение брюшного тифа
Антибиотики;
в тяжелых случаях — кортикостероиды.
Врачи обычно назначают один из следующих антибиотиков:
цефтриаксон, вводимый в форме инъекции;
фторхинолоны (такие как ципрофлоксацин, левофлоксацин или моксифлоксацин), принимаемые внутрь или вводимые в форме инъекции;
азитромицин, принимаемый внутрь.
Устойчивость к антибиотикам встречается часто и возрастает в районах, где распространен брюшной тиф. Устойчивость также возрастает в США из-за возвращения путешественников, которые были инфицированы в этих районах.
Если инфекция тяжелая, также назначаются инъекции кортикостероидов, в особенности, пациентам, у которых наблюдается делирий, кома или шок.
При наличии лихорадки рекомендуется постельный режим. Полностью жидкое питание помогает минимизировать диарею. Больному не следует назначать аспирин, слабительные средства или клизмы.
После прекращения лечения могут возникать рецидивы. Такая инфекция имеет более легкую форму, чем первоначальное заболевание, но лечится так же.
Лечение носителей
Медицинские работники сообщают об выявленных носителях в местный департамент здравоохранения. Затем местный департамент здравоохранения связывается с носителями и принимает меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.
Носителям не разрешается работать с продуктами питания, пока анализы не покажут, что бактерии полностью уничтожены. Прием антибиотиков в течение 4–6 недель может помочь устранить бактерии у многих носителей.
При наличии у носителя инфекции заболевания желчного пузыря эффективной мерой может стать хирургическая операция по его удалению. Тем не менее, такое хирургическое вмешательство не гарантирует эрадикацию бактерий.
Прогноз при брюшном тифе
Без лечения брюшной тиф приводит к смерти примерно у 10–15 % людей. При наличии лечения брюшной тиф приводит к смерти лишь у 1 % людей. Большинство случаев смерти отмечается среди истощенных людей, очень маленьких детей и пожилых людей.
Полное выздоровление занимает недели или даже месяцы.
Ступор (отсутствие реакции, для возникновения которой требуется сильная стимуляция), кома и шок являются признаками тяжелой инфекции и неблагоприятного прогноза.
Профилактика брюшного тифа
Туристы в местах, где распространен брюшной тиф, должны избегать употребления в пищу сырых овощей и другой пищи, которая подается или хранится при комнатной температуре.
Вода и лед могут быть небезопасными (разве что кипяченная или хлорированная вода). Для чистки зубов следует использовать бутилированную воду.
Как правило, можно безопасно потреблять следующее:
еду, которую подают очень горячей сразу после приготовления;
бутилированные или консервированные напитки в закрытой таре;
горячий чай или кофе;
фрукты, очищенные самостоятельно.
Вакцинация
Брюшной тиф можно предупредить с помощью вакцины против брюшного тифа, которую принимают внутрь (перорально), и внутримышечной инъекции полисахаридной вакцины. Пероральная вакцина эффективна примерно на 40–80 %. Ее можно назначать людям в возрасте 6 лет и старше. Инъекционная вакцина эффективна примерно на 50–80 %. Ее можно назначать людям в возрасте 2 лет и старше. Обе вакцины имеют мало побочных эффектов.
Вакцинация рекомендуется:
Туристам, отправляющимся в регионы распространения брюшного тифа
Людям, которые проживают в доме или находились в тесном контакте с носителем инфекции
Сотрудникам лаборатории, которые работают с такими бактериями
Пациенты, которые остаются в группе риска, должны пройти повторную вакцинацию через 2 года после введения вакцины и через 5 лет после приема вакцины внутрь.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): брюшной тиф: ресурс, предоставляющий информацию о брюшном тифе, включая информацию для путешественников