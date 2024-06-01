Бруцеллез — это инфекционное заболевание, возбудителями которого являются несколько видов грамотрицательных бактерий рода Brucella. Для него характерно наличие лихорадки и общих симптомов.
Бруцеллез передается, в основном, при контакте с инфицированными животными либо при употреблении не подвергавшегося пастеризации или некипяченого зараженного молока или других молочных продуктов.
Во время болезни обычно развивается лихорадка, озноб, сильные головные боли, боль в пояснице, костях и суставах, а также другие общие (системные) симптомы.
Врачи основывают диагноз на результатах анализа крови и бактериологического исследования.
Для повышения шансов на излечение назначается одновременно два антибиотика.
У большинства людей выздоровление наступает в течение 2–3 недель, даже без лечения.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Случаи заболевания бруцеллезом редки в США, Канаде и европейских странах, тогда как в странах Ближнего Востока, средиземноморских странах, в Мексике и в Центральной Америке он имеет более широкое распространение. Люди, которые отправляются в эти регионы, также подвержены повышенному риску.
Бруцеллез передается преимущественно при:
непосредственном контакте с инфицированными сельскохозяйственными животными;
употреблении непастеризованного или некипяченого зараженного молока и других молочных продуктов.
Также бруцеллезом можно заразиться при контакте с инфицированными собаками, оленями, лосями, буйволами, конями, зайцами, курами и другими животными или при вдыхании частиц, переносимых воздушным путем, содержащих бактерии. В редких случаях бруцеллез передается от человека к человеку.
К группе повышенного риска заражения бруцеллезом относятся сотрудники лабораторий, а также люди, работающие с животными и с тканями животных, которые могут быть заражены (упаковщики мяса, ветеринары, охотники, фермеры и животноводы).
Вдыхание всего лишь нескольких бактерий может вызвать инфекцию. Поэтому бактерии могут быть использованы в бактериологической войне.
Симптомы бруцеллеза
Симптомы бруцеллеза могут начинаться от 5 дней до нескольких месяцев после контакта с бактериями Brucella.
Обычно у людей развиваются:
лихорадка, которая может рецидивировать на протяжении нескольких месяцев, а иногда и лет.
Симптомы могут начаться внезапно и включают озноб, ночные поты, сильные головные боли, боль в пояснице, костях и суставах, иногда диарею. Или же симптомы могут начинаться постепенно, с ощущения легкого недомогания, мышечной боли, головной боли и боли в задней части шеи.
Лихорадка может появляться и проходить в течение нескольких недель.
К числу более поздних симптомов относятся: отсутствие аппетита, потеря веса, тяжелые запоры, боль в животе, боль в суставах, проблемы со сном, слабость, раздражительность и депрессия.
В некоторых случаях болезнь развивается в головном мозге, покрывающих его и спинной мозг тканях (мозговых оболочках), костях позвоночника, трубчатых костях (например, в бедренной кости), суставах, сердечных клапанах или других органах.
При отсутствии инфекции в перечисленных органах и тканях люди обычно выздоравливают в течение 2–3 недель даже без лечения. Однако у некоторых инфекция носит упорный характер. Бруцеллез редко приводит к летальному исходу. Смерть обычно наступает при инфицировании головного мозга, мозговых оболочек (тканей, покрывающих головной и спинной мозг) или сердечных клапанов.
Диагностика бруцеллеза
Анализы крови и посев крови или других тканей для выявления бактерий
Образец крови (гемокультура) направляется в лабораторию на бактериологическое исследование для выявления бактерий. Также может быть произведен посев образцов костного мозга, полученных путем аспирации, и спинномозговой жидкости (жидкость, которая окружает мозг и спинной мозг), полученной путем спинномозговой пункции.
Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для скорейшего обнаружения бактерий. Метод ПЦР увеличивает количество ДНК бактерий в крови или других тканях.
Обычно врачи также определяют уровни антител к бактериям в крови.
Лечение бруцеллеза
Одновременное применение двух антибиотиков
Для повышения шансов на излечение врачи назначают одновременно 2 антибиотика. Выбор антибиотиков зависит от возраста человека.
У людей в возрасте старше 8 лет одним из антибиотиков является доксициклин, принимаемый внутрь. Вторым антибиотиком может быть стрептомицин или гентамицин, инъекции которых должны выполняться ежедневно, либо рифампин или ципрофлоксацин, принимаемые внутрь.
Детям в возрасте младше 8 лет могут назначать комбинированный антибиотик триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX), а также рифампин внутрь.
После лечения у некоторых людей симптомы развиваются снова, поэтому в течение года после лечения их периодически обследуют и проводят анализы.
Профилактика бруцеллеза
Лучший способ профилактики бруцеллеза — не употреблять недоваренное мясо и непастеризованные молочные продукты. Пастеризация предусматривает нагревание сырого молока до высокой температуры в течение короткого периода времени. Этот процесс разрушает вредные бактерии, которые могут быть в молоке.
Люди, имеющие дело с животными или животными тканями, которые могут быть заражены, должны принимать меры предосторожности, например, носить защитные очки и резиновые перчатки.
Вакцинация домашних животных (крупный рогатый скот, овцы и козы) помогает контролировать заболевание. Для людей вакцины не существует.
После контакта с бактериями (например, после контакта с инфицированными животными или лабораторными образцами, или после контакта с вакциной, используемой у крупного рогатого скота) людям назначают антибиотики, такие как доксициклин и, иногда, рифампин для предотвращения развития бруцеллеза.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): бруцеллез: ресурс, предоставляющий информацию о бруцеллезе, включая информацию о рисках передачи и заражения