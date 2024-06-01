Бруцеллез — это инфекционное заболевание, возбудителями которого являются несколько видов грамотрицательных бактерий рода Brucella. Для него характерно наличие лихорадки и общих симптомов.

Бруцеллез передается, в основном, при контакте с инфицированными животными либо при употреблении не подвергавшегося пастеризации или некипяченого зараженного молока или других молочных продуктов.

Во время болезни обычно развивается лихорадка, озноб, сильные головные боли, боль в пояснице, костях и суставах, а также другие общие (системные) симптомы.

Врачи основывают диагноз на результатах анализа крови и бактериологического исследования.

Для повышения шансов на излечение назначается одновременно два антибиотика.

У большинства людей выздоровление наступает в течение 2–3 недель, даже без лечения.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Случаи заболевания бруцеллезом редки в США, Канаде и европейских странах, тогда как в странах Ближнего Востока, средиземноморских странах, в Мексике и в Центральной Америке он имеет более широкое распространение. Люди, которые отправляются в эти регионы, также подвержены повышенному риску.

Бруцеллез передается преимущественно при:

непосредственном контакте с инфицированными сельскохозяйственными животными;

употреблении непастеризованного или некипяченого зараженного молока и других молочных продуктов.

Также бруцеллезом можно заразиться при контакте с инфицированными собаками, оленями, лосями, буйволами, конями, зайцами, курами и другими животными или при вдыхании частиц, переносимых воздушным путем, содержащих бактерии. В редких случаях бруцеллез передается от человека к человеку.

К группе повышенного риска заражения бруцеллезом относятся сотрудники лабораторий, а также люди, работающие с животными и с тканями животных, которые могут быть заражены (упаковщики мяса, ветеринары, охотники, фермеры и животноводы).

Вдыхание всего лишь нескольких бактерий может вызвать инфекцию. Поэтому бактерии могут быть использованы в бактериологической войне.

Симптомы бруцеллеза Симптомы бруцеллеза могут начинаться от 5 дней до нескольких месяцев после контакта с бактериями Brucella. Обычно у людей развиваются: лихорадка, которая может рецидивировать на протяжении нескольких месяцев, а иногда и лет. Симптомы могут начаться внезапно и включают озноб, ночные поты, сильные головные боли, боль в пояснице, костях и суставах, иногда диарею. Или же симптомы могут начинаться постепенно, с ощущения легкого недомогания, мышечной боли, головной боли и боли в задней части шеи. Лихорадка может появляться и проходить в течение нескольких недель. К числу более поздних симптомов относятся: отсутствие аппетита, потеря веса, тяжелые запоры, боль в животе, боль в суставах, проблемы со сном, слабость, раздражительность и депрессия. В некоторых случаях болезнь развивается в головном мозге, покрывающих его и спинной мозг тканях (мозговых оболочках), костях позвоночника, трубчатых костях (например, в бедренной кости), суставах, сердечных клапанах или других органах. При отсутствии инфекции в перечисленных органах и тканях люди обычно выздоравливают в течение 2–3 недель даже без лечения. Однако у некоторых инфекция носит упорный характер. Бруцеллез редко приводит к летальному исходу. Смерть обычно наступает при инфицировании головного мозга, мозговых оболочек (тканей, покрывающих головной и спинной мозг) или сердечных клапанов.

Диагностика бруцеллеза Анализы крови и посев крови или других тканей для выявления бактерий Образец крови (гемокультура) направляется в лабораторию на бактериологическое исследование для выявления бактерий. Также может быть произведен посев образцов костного мозга, полученных путем аспирации, и спинномозговой жидкости (жидкость, которая окружает мозг и спинной мозг), полученной путем спинномозговой пункции. Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для скорейшего обнаружения бактерий. Метод ПЦР увеличивает количество ДНК бактерий в крови или других тканях. Обычно врачи также определяют уровни антител к бактериям в крови.

Лечение бруцеллеза Одновременное применение двух антибиотиков Для повышения шансов на излечение врачи назначают одновременно 2 антибиотика. Выбор антибиотиков зависит от возраста человека. У людей в возрасте старше 8 лет одним из антибиотиков является доксициклин, принимаемый внутрь. Вторым антибиотиком может быть стрептомицин или гентамицин, инъекции которых должны выполняться ежедневно, либо рифампин или ципрофлоксацин, принимаемые внутрь. Детям в возрасте младше 8 лет могут назначать комбинированный антибиотик триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX), а также рифампин внутрь. После лечения у некоторых людей симптомы развиваются снова, поэтому в течение года после лечения их периодически обследуют и проводят анализы.

Профилактика бруцеллеза Лучший способ профилактики бруцеллеза — не употреблять недоваренное мясо и непастеризованные молочные продукты. Пастеризация предусматривает нагревание сырого молока до высокой температуры в течение короткого периода времени. Этот процесс разрушает вредные бактерии, которые могут быть в молоке. Люди, имеющие дело с животными или животными тканями, которые могут быть заражены, должны принимать меры предосторожности, например, носить защитные очки и резиновые перчатки. Вакцинация домашних животных (крупный рогатый скот, овцы и козы) помогает контролировать заболевание. Для людей вакцины не существует. После контакта с бактериями (например, после контакта с инфицированными животными или лабораторными образцами, или после контакта с вакциной, используемой у крупного рогатого скота) людям назначают антибиотики, такие как доксициклин и, иногда, рифампин для предотвращения развития бруцеллеза.