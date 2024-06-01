Болезнь кошачьих царапин — это инфекционное заболевание, возбудителем которого является грамотрицательная бактерияBartonella henselae, передающаяся через царапины или укусы инфицированной кошки, часто вызывая покрытые коркой бугорки и увеличение лимфатических узлов.

При болезни кошачьих царапин в месте царапины появляется красный безболезненный бугорок, а у некоторых развиваются жар и головная боль, снижается аппетит и увеличиваются лимфоузлы.

При ослабленной иммунной системе инфекция может распространиться по всему организму и в отсутствие лечения привести к смерти.

Для выявления бактерий назначается анализ крови и жидкостей.

Обычно лечение ограничивается прикладыванием тепла к инфицированному участку и приемом обезболивающих препаратов, однако при ослабленной иммунной системе врач назначает антибиотики.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Во всем мире большинство домашних кошек, особенно котят, инфицированы бактериями Bartonella. У большинства инфицированных кошек бактерии присутствуют в крови, но они не заболевают и не демонстрируют признаков заболевания.

Кошки заражаются блохами. Блохи переносят бактерии Bartonella от одной кошки к другой. Люди заражаются через кошачьи укусы или царапины, которые необязательно должны быть серьезными, чтобы вызвать заражение.

Люди также могут заразиться, когда кошка облизывает открытую рану человека.

Клещи, вши и комары также могут инфицировать людей.

Чаще всего заражаются дети.

Симптомы болезни кошачьих царапин На месте кошачьего укуса или царапины в течение примерно 3–10 дней образуется красный безболезненный бугорок. Он обычно покрыт коркой, а внутри него иногда содержится гной. В течение 2 недель (иногда уже после заживления царапины) ближайшие лимфатические узлы увеличиваются, становятся болезненными и наполняются гноем. У больного может появиться лихорадка, головная боль и снижение аппетита. В некоторых случаях из увеличенных лимфоузлов вытекает гной. Болезнь кошачьих царапин Скрыть подробности На месте кошачьего укуса или царапины в течение примерно 3–10 дней образуется красный безболезненный бугорок. Он обычно покрыт коркой, а внутри него иногда содержится гной. КАВАЛЛИНИ ДЖЕЙМС (CAVALLINI JAMES) / BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY Обычно никаких других симптомов у людей не возникает, и болезнь кошачьих царапин разрешается сама по себе. Но у инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), больных СПИДом или другим заболеванием, ослабляющим иммунную систему, инфекция может распространиться по всему организму и при отсутствии лечения привести к смерти.

Диагностика болезни кошачьих царапин Анализы крови

Иногда проводят посев и ПЦР крови

Иногда биопсия лимфатического узла Для установления диагноза «болезни кошачьих царапин» измеряется количество антител к бактериям в крови. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных атак, например, со стороны бактерий, вызывающих болезнь кошачьих царапин). У очень больных людей или людей с ослабленной иммунной системой врачи также могут взять образец крови и отправить его в лабораторию для выращивания (посев) и идентификации бактерий. Либо врачи могут ввести иглу в инфицированный лимфатический узел, чтобы взять образец жидкости. Затем для анализа этого образца врачи используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для увеличения количества бактериальной ДНК, что делает возможным быстрое обнаружение бактерий. Если диагноз неясен, особенно если подозревается онкологические заболевания, врачи берут образец ткани из увеличенного лимфатического узла и анализируют его (биопсия лимфатических узлов).

Лечение болезни кошачьих царапин Жаропонижающие и обезболивающие препараты

Иногда антибиотик Для людей со здоровой иммунной системой обычно бывает достаточно приложить тепло к инфицированному участку и принять обезболивающий препарат. Антибиотики обычно не требуются. Тем не менее, иногда врачи назначают антибиотик азитромицин для возможного уменьшения отека лимфатических узлов и уменьшения продолжительности времени, в течение которого у человека наблюдаются симптомы, а также для предотвращения распространения заболевания. Если у людей с ослабленной иммунной системой (особенно с ВИЧ-инфекцией или СПИДом) распространяется инфекция, им необходимо принимать антибиотики. К антибиотикам, которые могут использоваться, относятся азитромицин и доксициклин. Эти антибиотики может потребоваться принимать в течение недель и даже месяцев. Люди с ослабленным иммунитетом могут избежать болезни кошачьих царапин, стараясь не контактировать с домашними кошками.