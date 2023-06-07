Общие сведения об анаэробных бактериях

Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы. Существуют тысячи разных видов бактерий. Они живут в любой среде по всему миру. Они живут в земле, морской воде и глубоко в земной коре. Некоторые бактерии могут обитать в радиоактивных отходах.

Многие бактерии живут в организме людей и животных — на коже и в дыхательных путях, во рту, пищеварительном тракте и влагалище, — не причиняя вреда. Такие безвредные бактерии получили название симбионтов, резидентной флоры или микробиоты. Многие представители резидентной флоры на самом деле полезны людям. Например, они помогают переваривать пищу или предотвращают рост других, более опасных бактерий.

Только несколько видов бактерий всегда вызывают заболевания, если они присутствуют в организме. Они называются патогенными. Иногда бактерии, которые обычно безвредно живут в организме, вызывают заболевание, когда, например, они покидают свое обычное место в организме. Бактерии могут вызывать заболевание, вырабатывая вредные вещества (токсины), проникая в ткани или комбинируя оба эти способа.

Существует несколько классификаций бактерий: Один из способов основан на том, требуется ли им кислород для выживания и размножения или нет:

Аэробные бактерии: нуждаются в кислороде

Анаэробные бактерии: присутствие кислорода мешает жить и размножаться

Факультативные бактерии: могут жить и размножаться как с кислородом, так и без него

Анаэробные бактерии (анаэробы) образуют большую часть нормальной резидентной флоры на слизистых оболочках, особенно во рту, в нижних отделах желудочно-кишечного тракта и во влагалище. Эти анаэробы могут вызвать заболевание в случае повреждения слизистых оболочек. Анаэробы из внешней части организма иногда вызывают заболевание при попадании в кожу или при проглатывании.

Инфекции, вызванные анаэробными бактериями:

Часто в инфицированных тканях присутствуют несколько видов анаэробных бактерий. Часто также присутствуют аэробные бактерии. Инфекции, вызванные несколькими видами анаэробных бактерий или комбинацией анаэробных и аэробных бактерий, называются смешанными анаэробными инфекциями.