Колит, вызванный Clostridioides (ранее Clostridium) difficile

При колите, вызванном C. difficile, бактерии вырабатывают токсины, которые вызывают воспаление толстой кишки (колит), обычно после приема антибиотиков в целях лечения инфекции. Многие антибиотики изменяют баланс между видами и количеством бактерий, которые живут в кишечнике. Таким образом, некоторые бактерии, вызывающие заболевания, такие как C. difficile, могут разрастаться и заменять безвредные бактерии, которые обычно живут в кишечнике. Бактерии C. difficile являются наиболее частой причиной колита, развившегося после приема антибиотиков.

Когда бактерии C. difficile разрастаются, они вырабатывают токсины, вызывающие диарею, колит и образование аномальных оболочек (псевдомембран) в толстой кишке.

Во время некоторых больничных вспышек заболевания был выявлен смертельный штамм C. difficile. Этот штамм вырабатывает значительно больше токсина, является причиной заболевания более тяжелой степени с более высокой вероятностью рецидива, легче передается другим и менее подвержен лечению антибиотиками.

Почти все антибиотики могут вызывать такое нарушение, но чаще всего это происходит при применении клиндамицина, пенициллинов (таких, как ампициллин и амоксициллин), цефалоспоринов (таких, как цефтриаксон) и фторхинолонов (таких, как левофлоксацин и ципрофлоксацин). Колит, вызванный C. difficile, может возникнуть даже после очень краткого курса антибиотиков. Колит, вызванный C. difficile, также может развиваться при применении определенных противораковых химиотерапевтических препаратов.

Инфекция C. difficile возникает наиболее часто при пероральном приеме антибиотиков, но также развивается и при внутримышечной инъекции или внутривенном введении антибиотиков.

Риск развития колита, вызванного C. difficile, повышается с возрастом, как и риск его серьезного течения. К другим факторам риска относятся:

наличие одного или нескольких других тяжелых заболеваний;

пребывание в больнице в течение продолжительного периода времени;

проживание в доме престарелых;

хирургическое вмешательство на органах желудочно-кишечного тракта;

наличие заболевания или прием лекарственного препарата, снижающего кислотность желудка.

Лекарственные препараты, снижающие кислотность желудка, включают ингибиторы протонного насоса и блокаторы гистаминовых H2-рецепторов (H2), которые используются для лечения гастроэзофагеального рефлюкса и пептической язвенной болезни.

Иногда источником бактерий является собственный кишечник человека. Бактерии C. difficile обычно присутствуют в кишечнике новорожденных, здоровых взрослых и госпитализированных взрослых. У этих людей бактерии C. difficile обычно не вызывают заболевания, если только не разрастаются. Тем не менее, эти люди могут передать клостридии людям, подверженным риску. Передачу от человека человеку можно предотвратить тщательным мытьем рук.

Люди также могут заразиться бактериями от домашних животных или из окружающей среды.

Колит, вызванный инфицированием C. difficile, редко возникает, если люди недавно не принимали антибиотики. Однако явления, вызывающие физический стресс, такие, как хирургическое вмешательство (обычно на желудке или кишечнике), вероятно могут привести к такому же нарушению равновесия между типом и количеством бактерий в кишечнике или могут воздействовать на характерные защитные механизмы кишечника, что, в свою очередь, приводит к развитию инфекции C. difficile и колита.