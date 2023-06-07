Колит, вызванный Clostridioides (ранее Clostridium) difficile

Колит, вызванный Clostridioides difficile (C. difficile), представляет собой воспаление толстой кишки (толстого кишечника), приводящее к диарее. Воспаление вызвано токсином, вырабатываемым бактериями C. difficile, и обычно развивается после приема антибиотиков, которые позволяют этим бактериям расти в кишечнике.
Колит, вызванный C. difficile, обычно возникает после приема антибиотиков.
Типичные симптомы варьируются от слегка жидковатого стула до диареи с кровью, боли в животе и повышенной температуры.
Пациентам с симптомами колита, вызванного C. difficile, врачи проводят анализ кала и иногда используют трубку для обследования толстой кишки.
Большинство пациентов с легким колитом, вызванным C. difficile, чувствуют улучшение после прекращения приема антибиотика, способствовавшего появлению колита, и приема другого антибиотика.
Clostridioides difficile (C. difficile, C. diff) не требуют кислорода для жизни. То есть, они являются анаэробами.
Знаете ли Вы, что...
(См. также Общие сведения о клостридиальных инфекциях).
Причины колита, вызванного C. diff
При колите, вызванном C. difficile, бактерии вырабатывают токсины, которые вызывают воспаление толстой кишки (колит), обычно после приема антибиотиков в целях лечения инфекции. Многие антибиотики изменяют баланс между видами и количеством бактерий, которые живут в кишечнике. Таким образом, некоторые бактерии, вызывающие заболевания, такие как C. difficile, могут разрастаться и заменять безвредные бактерии, которые обычно живут в кишечнике. Бактерии C. difficile являются наиболее частой причиной колита, развившегося после приема антибиотиков.
Когда бактерии C. difficile разрастаются, они вырабатывают токсины, вызывающие диарею, колит и образование аномальных оболочек (псевдомембран) в толстой кишке.
Во время некоторых больничных вспышек заболевания был выявлен смертельный штамм C. difficile. Этот штамм вырабатывает значительно больше токсина, является причиной заболевания более тяжелой степени с более высокой вероятностью рецидива, легче передается другим и менее подвержен лечению антибиотиками.
Почти все антибиотики могут вызывать такое нарушение, но чаще всего это происходит при применении клиндамицина, пенициллинов (таких, как ампициллин и амоксициллин), цефалоспоринов (таких, как цефтриаксон) и фторхинолонов (таких, как левофлоксацин и ципрофлоксацин). Колит, вызванный C. difficile, может возникнуть даже после очень краткого курса антибиотиков. Колит, вызванный C. difficile, также может развиваться при применении определенных противораковых химиотерапевтических препаратов.
Инфекция C. difficile возникает наиболее часто при пероральном приеме антибиотиков, но также развивается и при внутримышечной инъекции или внутривенном введении антибиотиков.
Риск развития колита, вызванного C. difficile, повышается с возрастом, как и риск его серьезного течения. К другим факторам риска относятся:
наличие одного или нескольких других тяжелых заболеваний;
пребывание в больнице в течение продолжительного периода времени;
проживание в доме престарелых;
хирургическое вмешательство на органах желудочно-кишечного тракта;
наличие заболевания или прием лекарственного препарата, снижающего кислотность желудка.
Лекарственные препараты, снижающие кислотность желудка, включают ингибиторы протонного насоса и блокаторы гистаминовых H2-рецепторов (H2), которые используются для лечения гастроэзофагеального рефлюкса и пептической язвенной болезни.
Иногда источником бактерий является собственный кишечник человека. Бактерии C. difficile обычно присутствуют в кишечнике новорожденных, здоровых взрослых и госпитализированных взрослых. У этих людей бактерии C. difficile обычно не вызывают заболевания, если только не разрастаются. Тем не менее, эти люди могут передать клостридии людям, подверженным риску. Передачу от человека человеку можно предотвратить тщательным мытьем рук.
Люди также могут заразиться бактериями от домашних животных или из окружающей среды.
Колит, вызванный инфицированием C. difficile, редко возникает, если люди недавно не принимали антибиотики. Однако явления, вызывающие физический стресс, такие, как хирургическое вмешательство (обычно на желудке или кишечнике), вероятно могут привести к такому же нарушению равновесия между типом и количеством бактерий в кишечнике или могут воздействовать на характерные защитные механизмы кишечника, что, в свою очередь, приводит к развитию инфекции C. difficile и колита.
Симптомы колита, вызванного C. diff
Симптомы инфекции C. difficile обычно проявляются через 5–10 дней после начала приема антибиотиков, но могут возникнуть и в первый день, и 2 месяца спустя.
В зависимости от выраженности воспалительной реакции, вызванной бактериями, симптомы могут варьироваться от слегка жидковатого стула до диареи с кровью, боли в животе, коликов и повышенной температуры. Тошнота и рвота появляются редко.
Самые тяжелые случаи (молниеносный колит) могут представлять угрозу для жизни в результате обезвоживания, повышения частоты сердечных сокращений, снижения артериального давления и перфорации толстой кишки.
Диагностика колита, вызванного C. diff
Анализы кала;
иногда сигмоидоскопия или колоноскопия.
Врачи предполагают колит, вызванный C. difficile, при возникновении диареи в течение 2 месяцев после приема антибиотиков или в течение 72 часов после госпитализации.
Диагноз подтверждается с помощью анализов кала. Врачи проводят анализы для выявления токсинов, вырабатываемых C. difficile, а также определенного фермента, выделяемого бактериями. Врачи также проводят такие тесты, как метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), для обнаружения присутствия генетического материала (ДНК) бактерий.
Врач может также диагностировать колит, вызванный C. difficile, если в ходе обследования нижних отделов воспаленной толстой кишки (сигмовидной кишки), обычно с помощью сигмоидоскопа (гибкого зонда, используемого для визуального исследования). Если они наблюдают определенный тип воспаления, называемого псевдомембранозным колитом, диагностируется колит, вызванный C. difficile. Если пораженная область кишечника расположена выше досягаемости сигмоидоскопа, для исследования всей толстой кишки используется колоноскоп (более длинный гибкий зонд, используемый для визуального исследования). Однако обычно нет потребности в проведении этих процедур.
Если врачи подозревают серьезное осложнение, такое как перфорация толстого кишечника, молниеносный колит или токсический мегаколон, могут проводиться визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование или компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости.
Лечение колита, вызванного C. diff
Прекращение приема антибиотиков, вызывающих колит
Антибиотики, эффективные против C. difficile
При рецидивах — антибиотики
При частых рецидивах — иногда пересадка кала (фекальная трансплантация)
Если у человека с колитом, вызванным C. difficile, в ходе приема антибиотиков возникает диарея, прием антибиотика немедленно отменяют, за исключением случаев, когда он незаменим. После прекращения приема антибиотика симптомы обычно прекращаются в течение 10–12 дней. Если симптомы сохраняются, людям обычно назначают антибиотик, действующий против C. difficile.
Большинство случаев колита, вызванного C. difficile, лечат антибиотиком ванкомицином или фидаксомицином, принимаемым перорально. Фидаксомицин снижает количество рецидивов симптомов.
Не следует назначать лекарственные препараты (такие как лоперамид), замедляющие перистальтику кишечника и использующиеся иногда для лечения диареи. Такие лекарственные препараты могут продлить или усугубить течение заболевания, поддерживая вызывающий заболевание токсин в контакте с толстым кишечником.
В отдельных случаях колит, вызванный C. difficile, является настолько тяжелым, что человеку необходима госпитализация для внутривенного введения жидкостей, электролитов (таких, как натрий, магний, кальций и калий) и переливания крови.
В редких случаях необходимо хирургическое вмешательство. Например, в тяжелых случаях для спасения жизни пациента может быть необходимо хирургическое удаление толстой кишки (колэктомия).
Лечение рецидивов
Симптомы возвращаются у 15–20 % людей с этим нарушением, обычно в течение нескольких недель после прекращения лечения. При первом эпизоде рецидива диареи пациенты получают еще один курс антибиотика. Если диарея продолжает рецидивировать, пациентам на несколько недель назначают ванкомицин или фидаксомицин, в зависимости от того, какой из них еще не назначали.
Вариантом лечения для людей с частыми рецидивами является фекальная трансплантация (трансплантация кала). В ходе этой процедуры в толстый кишечник больного помещают кал здорового донора в объеме около одной чашки (200–300 миллилитров). Сначала кал доноров тестируют на микроорганизмы, которые могут вызывать болезнь. Фекальный трансплантат может вводиться посредством клизмы, либо в пищеварительный тракт через колоноскоп. Врачи полагают, что фекальный материал донора восстанавливает нормальный бактериальный баланс в кишечнике больного колитом, вызванным бактерией C. difficile. После этого лечения рецидив симптомов менее вероятен. Эффективным лечением также является таблетка, содержащая здоровый донорский кал.
Безлотоксумаб — это моноклональное антитело, которое вводится внутривенно. Он связывается с одним из токсинов, вырабатываемых бактериями C. difficile. Применение безлотоксумаба в сочетании со стандартным лечением антибиотиками может снизить вероятность рецидива диареи.