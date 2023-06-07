Детский ботулизм представляет собой потенциально опасную для жизни инфекцию, которая вызывает мышечную слабость. Она развивается у младенцев, которые едят пищу, содержащую споры бактерий Clostridium botulinum.

(См. также Общие сведения о клостридиальных инфекциях и Ботулизм у взрослых).

Бактериям Clostridium botulinum не требуется кислород для жизни. То есть, они являются анаэробами.

Клостридиальные бактерии вырабатывают споры. Споры — это неактивная (латентная) форма бактерий. Споры позволяют бактериям выживать даже при сложных внешних условиях. Когда условия благоприятны, споры перерастают в бактерии. Споры клостридий растут во влажных условиях, при наличии питательных веществ и отсутствии кислорода — подобные условия существуют в кишечнике. Таким образом, если дети употребляют пищу, содержащую споры клостридий, споры перерастают в бактерии в кишечнике и начинают вырабатывать токсины.

Детский ботулизм чаще всего встречается среди младенцев младше 6 месяцев и может возникать вплоть до возраста 12 месяцев. У детей в возрасте 12 месяцев и старше и у взрослых эта форма ботулизма, при которой токсин вырабатывается спорами в кишечнике, называется кишечным токсемическим ботулизмом взрослых.

Источник спор при большинстве случаев детского ботулизма обычно неизвестен, но некоторые случаи были связаны с употреблением меда, который может содержать споры. Поэтому врачи рекомендуют не давать мед детям младше 12 месяцев.

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Симптомы детского ботулизма У большинства детей с детским ботулизмом первым симптомом является запор. Затем наступает слабость мышц. Она начинается с лица и головы и затем распространяется ниже к рукам, ногам и мышцам, отвечающим за дыхание. Отек век, слабый плач и повышенное слюнотечение. Дети сосут более вяло, а лицо у них теряет выражение. Серьезность симптомов варьирует от усталости и медленного кормления до значительной потери мышечного тонуса и затрудненного дыхания. Если ребенок теряет мышечный тонус, он кажется необычно вялым (синдром вялого ребенка).

Диагностика детского ботулизма Анализы стула Основываясь на приведенных выше симптомах, врач может заподозрить детский ботулизм. В случае детского ботулизма диагноз подтверждается при обнаружении бактерий или токсинов в кале младенца.

Лечение детского ботулизма Иммуноглобулин противоботулинический Лечение начинается сразу же после подозрения на детский ботулизм, не дожидаясь результатов анализов. Младенцев госпитализируют, и врачи принимают меры для стабилизации их состояния (предотвращение ухудшения состояния), например, используют аппарат ИВЛ для облегчения дыхания. Детский ботулизм лечится иммуноглобулином противоботулиническим, вводимым внутривенно. Этот иммуноглобулин получают у людей-доноров, которые имеют высокий уровень антител к ботулиническому токсину. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны ботулинического токсина). Антибиотики не помогают, потому что основной проблемой является токсин, уже выработанный бактериями.