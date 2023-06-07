Детский ботулизм представляет собой потенциально опасную для жизни инфекцию, которая вызывает мышечную слабость. Она развивается у младенцев, которые едят пищу, содержащую споры бактерий Clostridium botulinum.
(См. также Общие сведения о клостридиальных инфекциях и Ботулизм у взрослых).
Бактериям Clostridium botulinum не требуется кислород для жизни. То есть, они являются анаэробами.
Клостридиальные бактерии вырабатывают споры. Споры — это неактивная (латентная) форма бактерий. Споры позволяют бактериям выживать даже при сложных внешних условиях. Когда условия благоприятны, споры перерастают в бактерии. Споры клостридий растут во влажных условиях, при наличии питательных веществ и отсутствии кислорода — подобные условия существуют в кишечнике. Таким образом, если дети употребляют пищу, содержащую споры клостридий, споры перерастают в бактерии в кишечнике и начинают вырабатывать токсины.
Детский ботулизм чаще всего встречается среди младенцев младше 6 месяцев и может возникать вплоть до возраста 12 месяцев. У детей в возрасте 12 месяцев и старше и у взрослых эта форма ботулизма, при которой токсин вырабатывается спорами в кишечнике, называется кишечным токсемическим ботулизмом взрослых.
Источник спор при большинстве случаев детского ботулизма обычно неизвестен, но некоторые случаи были связаны с употреблением меда, который может содержать споры. Поэтому врачи рекомендуют не давать мед детям младше 12 месяцев.
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Симптомы детского ботулизма
У большинства детей с детским ботулизмом первым симптомом является запор. Затем наступает слабость мышц. Она начинается с лица и головы и затем распространяется ниже к рукам, ногам и мышцам, отвечающим за дыхание. Отек век, слабый плач и повышенное слюнотечение. Дети сосут более вяло, а лицо у них теряет выражение.
Серьезность симптомов варьирует от усталости и медленного кормления до значительной потери мышечного тонуса и затрудненного дыхания. Если ребенок теряет мышечный тонус, он кажется необычно вялым (синдром вялого ребенка).
Диагностика детского ботулизма
Анализы стула
Основываясь на приведенных выше симптомах, врач может заподозрить детский ботулизм.
В случае детского ботулизма диагноз подтверждается при обнаружении бактерий или токсинов в кале младенца.
Лечение детского ботулизма
Иммуноглобулин противоботулинический
Лечение начинается сразу же после подозрения на детский ботулизм, не дожидаясь результатов анализов.
Младенцев госпитализируют, и врачи принимают меры для стабилизации их состояния (предотвращение ухудшения состояния), например, используют аппарат ИВЛ для облегчения дыхания.
Детский ботулизм лечится иммуноглобулином противоботулиническим, вводимым внутривенно. Этот иммуноглобулин получают у людей-доноров, которые имеют высокий уровень антител к ботулиническому токсину. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны ботулинического токсина).
Антибиотики не помогают, потому что основной проблемой является токсин, уже выработанный бактериями.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Программа лечения и профилактики детского ботулизма: Веб-сайт или номер телефона 510-231-7600: предоставляет информацию о лечении, профилактике и группах поддержки