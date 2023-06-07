Ботулизм — это редкое, опасное для жизни отравление токсинами, вырабатываемыми анаэробными бактериями Clostridium botulinum.
Отравление ботулиническим токсином обычно происходит с пищей. Токсин частично или полностью парализует мышцы.
Ботулизм начинается с сухости во рту, проблемами глотания и говорения, двоения зрения и неспособности сфокусировать глаза или с пищеварительных симптомов, таких как диарея, рвота и спазмы в животе.
Чтобы поставить диагноз, врачи исследуют образцы крови и кала или тканей вокруг раны, иногда проводят электромиографию.
Если больной считает, что у него может быть ботулизм, ему нужно немедленно обратиться в больницу.
Для предупреждения или замедления действия токсина больному вводят антитоксин.
Правильное приготовление и хранение пищи предотвращают ботулизм, который возникает при употреблении зараженной пищи.
Бактериям Clostridium botulinum не требуется кислород для жизни. То есть, они являются анаэробами.
Токсины, вызывающие ботулизм, являются самыми сильными известными ядами, они могут в значительной степени нарушать работу периферической нервной системы. Ботулинический токсин парализует мышцы за счет того, что он не позволяет нервам высвобождать нейромедиатор ацетилхолин. Ацетилхолин связывается с рецепторами, расположенными на мембране мышечного волокна в области нервно-мышечного соединения и заставляет мышцы сокращаться.
В очень малых количествах эти ботулотоксины типов A и B можно использовать для устранения мышечных спазмов и борьбы с морщинами.
Знаете ли Вы, что...
(См. также Общие сведения о клостридиальных инфекциях и Детский ботулизм).
Причины ботулизма
Бактерия Clostridium botulinum образует неактивные клетки, которые называются споры. Эти неактивные споры широко распространены в окружающей среде, в том числе в почве, а также в речной и морской воде. Споры могут многие годы существовать в спящем состоянии. Они очень устойчивы к повреждающим воздействиям, например, к теплу. Когда споры попадают во влажное место, где есть питательные вещества и нет кислорода (например, кишечник или консервы), они развиваются в активные бактерии и вырабатывают токсины. Некоторые токсины, образуемые палочкой Clostridium botulinum, не разрушаются желудочным соком или ферментами пищеварительного тракта, поэтому они не могут защитить организм от этих веществ.
Clostridium botulinum широко распространена в природе, а воздух может переносить ее споры. Некоторые случаи ботулизма связаны с проглатыванием или вдыханием малых количеств почвы или пыли, содержащей споры. Кроме того, этот токсин можно использовать в качестве оружия. Кроме того, споры могут проникать в организм через глаза и повреждения кожи.
Ботулизм редко возникает после инъекции ботулинического токсина (онаботулотоксинА) для косметических целей, например, для удаления морщин, или по медицинским показаниям, например, при мигрени.
Однако чаще всего причина заключается в употреблении пищи, содержащей токсины.
Существуют формы ботулизма, различающиеся вызывающими их причинами. Наиболее распространенными формами являются:
Пищевой ботулизм
Раневой ботулизм
Детский ботулизм (рассматривается в другом разделе)
Кишечный токсемический ботулизм — это редкая форма ботулизма. Он может возникать, если споры попадают в кишечник человека и вырабатывают там токсин. Когда у младенцев возникает кишечный токсемический ботулизм, его называют младенческим ботулизмом. У детей в возрасте 1 года и старше, а также у взрослых ботулизм называется кишечным токсемическим ботулизмом взрослых. Эти два типа кишечного токсемического ботулизма отличаются от пищевого ботулизма, который встречается чаще и возникает при употреблении пищи, загрязненной самим токсином. Неясно, как при кишечном токсемическом ботулизме споры попадают в кишечник. У младенцев источником инфекции может служить проглатывание меда или пребывание рядом с зараженной почвой. Риск развития кишечного токсемического ботулизма повышен у взрослых людей, перенесших хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике, у которых имеется воспалительное заболевание кишечника или которые получали антибиотики.
Пищевой ботулизм
Пищевой ботулизм возникает при употреблении пищи, зараженной токсином ботулизма, который вырабатывается бактериями Clostridium botulinum. Токсин попадает в кровоток из тонкого кишечника и переносится к нервным окончаниям. Пища может быть заражена, если она не прошла надлежащую кулинарную обработку до хранения.
Самыми частыми источниками пищевого ботулизма являются:
Консервированные в домашних условиях продукты, особенно слабокислые продукты, такие как аспарагус, зеленые бобы, свекла и кукуруза
Другие источники токсина — это нарезанный чеснок в масле; чилийский перец; консервированные помидоры; запеченный в фольге картофель, который слишком долго находился при комнатной температуре; домашние рыбные консервы и ферментированная рыба. Тем не менее, около 10 % случаев связаны с употреблением в пищу покупных полуфабрикатов. Чаще всего это овощи, рыба, фрукты и приправы (например, соус сальса). Реже причиной ботулизма могут быть говядина, молочные продукты, свинина, птица и некоторые другие продукты питания.
Хранение пищи в холодильнике не делает ее безопасной, поскольку бактерии Clostridia способны вырабатывать некоторые токсины при температуре, обычно поддерживаемой в холодильнике.
Раневой ботулизм
Раневой ботулизм развивается, когда Clostridium botulinum заражает рану или попадает в другие ткани. В ране бактерия образует токсины, которые затем попадают в кровь.
Этот вид ботулизма может развиваться при использовании нестерильных инъекционных игл. Такое может случиться, например, при внутримышечной или подкожной инъекции нестерильного героина.
Симптомы ботулизма
Различные формы ботулизма вызывают во многом аналогичные симптомы:
Сухость во рту
Затуманенное зрение или двоение в глазах
опущение век;
затруднения с фокусировкой на близлежащих объектах;
зрачки, не сужающиеся нормально при воздействии света;
невнятная речь;
затруднения при глотании.
Повреждение нервов токсинами вызывает мышечную слабость, но не влияет на чувствительность. Сознание обычно остается ясным.
Поскольку больному трудно глотать, он вдыхает слюну и пищу (аспирация) в легкие. Это может вызвать поперхивание и позывы на рвоту и повышает риск развития пневмонии (аспирационная пневмония).
Обычно после возникновения слабости мышц лица и головы отмечается постепенная потеря силы мышц рук и ног, а также мышц, участвующих в процессе дыхания. Мышцы постепенно слабеют. Паралич дыхательных мышц может привести к смерти, если не будет предоставлена механическая вентиляция (использование аппарата для облегчения дыхания).
При пищевом ботулизме симптомы развиваются внезапно, обычно через 18–36 часов после попадания токсина в организм, однако этот промежуток может составлять всего 4 часа или целых 8 дней. Чем больше токсина содержала пища, тем скорее появляются симптомы.
Первыми симптомами пищевого ботулизма часто являются тошнота, рвота, желудочные колики и понос. С течением времени у многих больных развивается запор. Эти симптомы со стороны пищеварительной системы обычно возникают до поражения мышц.
При раневом ботулизме симптомы со стороны пищеварительной системы отсутствуют.
Диагностика ботулизма
Если возможно, анализы для выявления токсинов в продуктах питания, крови или кале
Иногда электромиография
На основании приведенных выше симптомов врач может заподозрить ботулизм. Однако поскольку эти симптомы возможны при других болезнях, врачу требуется дополнительная информация.
При пищевом ботулизме исследуется еда, которая могла послужить его причиной. Например, если ботулизмом заболели двое или более людей, евших одну и ту же пищу, приготовленную в одном и том же месте, диагноз достаточно очевиден. Диагноз подтверждается обнаружением токсинов в крови или обнаружением бактерий или токсинов в кале. Токсины могут быть обнаружены также в пище, которую ел больной.
Если есть подозрение на раневой ботулизм, врач выясняет у больного, были ли у него травмы с нарушением кожного покрова. Врач может осмотреть кожу на предмет наличия следов уколов, указывающих на возможное употребление наркотиков. Диагноз подтверждается обнаружением токсинов в крови или обнаружением бактерий в культуре, высеянной из раневых тканей.
Может быть эффективной электромиография (электрическая стимуляция мышц или запись их электрической активности). При ботулизме в большинстве случаев электромиографию показывает аномальный ответ мышц на электрическую стимуляцию.
Иногда невозможно выяснить, была ли причиной ботулизма рана или пища.
Лечение ботулизма
Иногда активированный уголь для предотвращения всасывания токсина, принятого с пищей
Антитоксин
Использование аппарата ИВЛ при наличии проблем с дыханием
Если больной считает, что у него может быть ботулизм, ему нужно немедленно обратиться в больницу. При диагностировании ботулизма больных госпитализируют и за ними ведут тщательное наблюдение.
Для подтверждения диагноза проводят анализы, но лечение начинают, не дожидаясь их результатов. Для того чтобы вывести из организма не всосавшиеся токсины, больному дают принять активированный уголь или вводят в желудок взвесь активированного угля через зонд.
Больному регулярно измеряют основные физиологические показатели (температура тела, пульс, частота дыхания и артериальное давление). При нарушении дыхания больного переводят в реанимацию и временно подключают аппарат ИВЛ. В настоящее время такое лечение позволило снизить смертность от ботулизма до менее 10 %.
При необходимости больных, которые не могут глотать, могут кормить через тонкий пластиковый зонд для кормления (назогастральный зонд), который вводят через нос вниз по горлу.
При раневом ботулизме рану тщательно очищают и удаляют мертвые ткани. Затем больному вводят внутривенно (в/в) антибиотики, такие как пенициллин и метронидазол.
Некоторые больные после выздоровления долгие годы чувствуют усталость и страдают одышкой. В этом случае может помочь длительный курс лечебной физкультуры.
У людей не развивается иммунитет к токсину Clostridium botulinum после инфицирования, поэтому они могут заразиться снова.
Антитоксин
Антитоксин — это вещество, которое блокирует действие токсинов. Его назначают как можно скорее после постановки диагноза ботулизма.
Антитоксин можно назначать взрослым и детям, но он не рекомендуется детям младше 1 года — для лечения детского ботулизма существует другой антитоксин. Инъекция антитоксина помогает, если она сделана в течение 72 часов после появления симптомов.
Антитоксин может замедлить или полностью остановить дальнейшее ухудшение состояния больного. После этого организм самостоятельно выздоравливает в течение нескольких месяцев. Следует, однако, понимать, что антитоксин не может устранить вред, уже нанесенный организму. Кроме того, у некоторых людей возникает серьезная аллергическая реакция (анафилактическая реакция) на антитоксин, полученный из лошадиной сыворотки, или у них может развиться другой тип реакции, называемый сывороточной болезнью.
Профилактика ботулизма
Тщательное приготовление или подогрев пищи
Надлежащее хранение и обработка продуктов питания
Споры Clostridium botulinum очень устойчивы к нагреванию и могут выдерживать кипячение в течение нескольких часов. Токсины же быстро нейтрализуются нагреванием.
Пища, предназначенная для хранения, может вызывать ботулизм, если она была неправильно приготовлена перед хранением. Эти бактерии могут выделять некоторые токсины при температуре всего 37,4 °F (3 °C) — при такой температуре пища обычно хранится в холодильнике. Это значит, что хранение продуктов в холодильнике не дает гарантии от ботулизма.
Для предотвращения пищевого ботулизма можно принять следующие меры:
Готовить пищу следует при 176 °F (79,9 °C) в течение 30 минут; такая обработка почти всегда нейтрализует токсины.
Обесцвеченные или дурно пахнущие консервы, равно как и вздутые или протекающие консервы следует выбрасывать.
Соблюдение инструкций по домашнему консервированию Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
Растительное масло домашнего приготовления с чесноком и другими травами следует хранить в холодильнике и выбрасывать неиспользованное масло через 4 дня.
Запеченный в фольге картофель следует есть горячим.
Если нет уверенности, выбрасывать консервную банку или нет, можно проверить состояние консервов во время их открывания. Прежде чем сделать первый прокол крышки, на место прокола можно поместить несколько капель воды. Если во время прокола банки вода разбрызгивается наружу, а не всасывается внутрь, это значит, что банка заражена и ее следует выбросить. Если возникает наименьшее сомнение в том, безопасна ли консервная банка с пищей, лучше выбросить ее, чем рисковать заболеть ботулизмом.
От любой пищи, которая может быть заражена, нужно тщательно избавляться. Даже очень малые количества токсинов могут вызвать серьезную болезнь, если человек их проглотит или вдохнет или если они попадут в глаз или в рану на коже. Нужно избегать попадания такой пищи на кожу и вымыть руки сразу после того, как пища выброшена.
Если рана инфицирована, нужно сразу обратиться к врачу. Это уменьшит риск развития раневого ботулизма.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): инструкции по домашнему консервированию для предотвращения ботулизма и информация о том, как распознать загрязненную пищу и как правильно ее утилизировать
Программа лечения и профилактики детского ботулизма: Веб-сайт или номер телефона 510-231-7600: предоставляет информацию о лечении, профилактике и группах поддержки