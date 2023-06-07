Бактерия Clostridium botulinum образует неактивные клетки, которые называются споры. Эти неактивные споры широко распространены в окружающей среде, в том числе в почве, а также в речной и морской воде. Споры могут многие годы существовать в спящем состоянии. Они очень устойчивы к повреждающим воздействиям, например, к теплу. Когда споры попадают во влажное место, где есть питательные вещества и нет кислорода (например, кишечник или консервы), они развиваются в активные бактерии и вырабатывают токсины. Некоторые токсины, образуемые палочкой Clostridium botulinum, не разрушаются желудочным соком или ферментами пищеварительного тракта, поэтому они не могут защитить организм от этих веществ.

Clostridium botulinum широко распространена в природе, а воздух может переносить ее споры. Некоторые случаи ботулизма связаны с проглатыванием или вдыханием малых количеств почвы или пыли, содержащей споры. Кроме того, этот токсин можно использовать в качестве оружия. Кроме того, споры могут проникать в организм через глаза и повреждения кожи.

Ботулизм редко возникает после инъекции ботулинического токсина (онаботулотоксинА) для косметических целей, например, для удаления морщин, или по медицинским показаниям, например, при мигрени.

Однако чаще всего причина заключается в употреблении пищи, содержащей токсины.

Существуют формы ботулизма, различающиеся вызывающими их причинами. Наиболее распространенными формами являются:

Пищевой ботулизм

Раневой ботулизм

Детский ботулизм (рассматривается в другом разделе)

Кишечный токсемический ботулизм — это редкая форма ботулизма. Он может возникать, если споры попадают в кишечник человека и вырабатывают там токсин. Когда у младенцев возникает кишечный токсемический ботулизм, его называют младенческим ботулизмом. У детей в возрасте 1 года и старше, а также у взрослых ботулизм называется кишечным токсемическим ботулизмом взрослых. Эти два типа кишечного токсемического ботулизма отличаются от пищевого ботулизма, который встречается чаще и возникает при употреблении пищи, загрязненной самим токсином. Неясно, как при кишечном токсемическом ботулизме споры попадают в кишечник. У младенцев источником инфекции может служить проглатывание меда или пребывание рядом с зараженной почвой. Риск развития кишечного токсемического ботулизма повышен у взрослых людей, перенесших хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике, у которых имеется воспалительное заболевание кишечника или которые получали антибиотики.

Пищевой ботулизм Пищевой ботулизм возникает при употреблении пищи, зараженной токсином ботулизма, который вырабатывается бактериями Clostridium botulinum. Токсин попадает в кровоток из тонкого кишечника и переносится к нервным окончаниям. Пища может быть заражена, если она не прошла надлежащую кулинарную обработку до хранения. Самыми частыми источниками пищевого ботулизма являются: Консервированные в домашних условиях продукты, особенно слабокислые продукты, такие как аспарагус, зеленые бобы, свекла и кукуруза Другие источники токсина — это нарезанный чеснок в масле; чилийский перец; консервированные помидоры; запеченный в фольге картофель, который слишком долго находился при комнатной температуре; домашние рыбные консервы и ферментированная рыба. Тем не менее, около 10 % случаев связаны с употреблением в пищу покупных полуфабрикатов. Чаще всего это овощи, рыба, фрукты и приправы (например, соус сальса). Реже причиной ботулизма могут быть говядина, молочные продукты, свинина, птица и некоторые другие продукты питания. Хранение пищи в холодильнике не делает ее безопасной, поскольку бактерии Clostridia способны вырабатывать некоторые токсины при температуре, обычно поддерживаемой в холодильнике.