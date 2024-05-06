Цефалоспорины — это подкласс антибиотиков, называемых бета-лактамными антибиотиками (антибиотики, которые имеют химическую структуру, называемую бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают карбапенемы, монобактамы и пенициллины.
Существует несколько основных классификаций или поколений цефалоспоринов. Различные поколения эффективны против различных типов бактерий.
У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, цефалоспорины действуют, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.
Поскольку цефалоспорины структурно похожи на пенициллины, у некоторых людей, у которых есть аллергическая реакция на пенициллины, может развиться аллергическая реакция на некоторые цефалоспорины. Медицинский работник может помочь оценить риск развития перекрестной реактивности между конкретными антибиотиками у людей, которые считают, что у них развилась аллергическая реакция.
Цефалоспорины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Первое поколение
Цефадроксил
Цефазолин
Цефалексин
Цефрадин
В основном инфекции кожи и мягких тканей
Назначается перед хирургическими процедурами для профилактики инфекций
Для цефалексина: Инфекции мочевыводящих путей
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Второе поколение
Цефаклор
Цефотетан
Цефокситин
Цефпрозил
Цефуроксим
Некоторые респираторные инфекции
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Третье поколение
Цефдинир
Цефдиторен
Цефиксим
Цефотаксим
Цефоперазон
Цефподоксим
Цефтазидим
Цефтибутен
Цефтриаксон
Пероральный прием: Широкий охват множества бактерий для людей с инфекциями легкой и средней тяжести, включая инфекции кожи и мягких тканей
В форме инъекции: Серьезные инфекции (такие, как менингит или инфекции, заражение которыми происходит в больнице)
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Четвертое поколение
Цефепим
Серьезные инфекции (включая синегнойную палочку), особенно у людей с ослабленной иммунной системой, и инфекции, возникшие из-за чувствительных бактерий, устойчивым к другим антибиотикам
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Цефалоспорины, эффективные против МРЗС
Цефтаролин/ фосамил
Цефтобипрол/медокарил
Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, такими как метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Другие цефалоспорины
Цефидерокол
Инфекции мочевыводящих путей, вызванные чувствительными к антибиотикам бактериями, такими как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter, у людей старше 18 лет, у которых отсутствуют или имеется мало альтернативных вариантов лечения
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Цефтолозан/тазобактам
Осложненные инфекции мочевыводящих путей или органов брюшной полости, вызванные чувствительными микроорганизмами
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Аллергические реакции (развитие которых более вероятно у людей, страдающих аллергией на пенициллин)
Нарушения со стороны почек и печени
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование цефалоспоринов во время беременности и грудного вскармливания
Цефалоспорины являются одними из самых безопасных антибиотиков, которые используются во время беременности, но они также связаны с риском. Каждый препарат немного отличается от других и может иметь различные побочные эффекты. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование цефалоспоринов во время грудного вскармливания не рекомендуется, поскольку эти препараты могут повлиять на пищеварительный тракт ребенка. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).