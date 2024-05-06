Цефалоспорины — это подкласс антибиотиков, называемых бета-лактамными антибиотиками (антибиотики, которые имеют химическую структуру, называемую бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают карбапенемы, монобактамы и пенициллины.

Существует несколько основных классификаций или поколений цефалоспоринов. Различные поколения эффективны против различных типов бактерий.

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, цефалоспорины действуют, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.

Поскольку цефалоспорины структурно похожи на пенициллины, у некоторых людей, у которых есть аллергическая реакция на пенициллины, может развиться аллергическая реакция на некоторые цефалоспорины. Медицинский работник может помочь оценить риск развития перекрестной реактивности между конкретными антибиотиками у людей, которые считают, что у них развилась аллергическая реакция.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).