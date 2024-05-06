Антибиотик хлорамфеникол используется в основном для лечения серьезных инфекций, вызванных несколькими бактериями, которые устойчивы к другим антибиотикам, но чувствительны к хлорамфениколу. Его использование ограничено, поскольку оно мешает выработке клеток крови в костном мозге, значительно уменьшая количество клеток крови, что у некоторых людей может быть необратимым и приводить к летальному исходу. Поэтому хлорамфеникол применяется только в том случае, если нет более безопасных антибиотиков.
Хлорамфеникол действует, мешая бактериям производить белки, необходимые для роста и размножения.
Хлорамфеникол широко применяется для лечения тифа и других инфекций, вызванных сальмонеллой, риккетсиальных инфекций и менингита.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование хлорамфеникола во время беременности и грудного вскармливания
Хлорамфеникол следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. Хлорамфеникол может вызвать синдром серого ребенка, серьезную и часто смертельную реакцию на препарат. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование хлорамфеникола во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).