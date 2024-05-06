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Хлорамфеникол

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Антибиотик хлорамфеникол используется в основном для лечения серьезных инфекций, вызванных несколькими бактериями, которые устойчивы к другим антибиотикам, но чувствительны к хлорамфениколу. Его использование ограничено, поскольку оно мешает выработке клеток крови в костном мозге, значительно уменьшая количество клеток крови, что у некоторых людей может быть необратимым и приводить к летальному исходу. Поэтому хлорамфеникол применяется только в том случае, если нет более безопасных антибиотиков.

Хлорамфеникол действует, мешая бактериям производить белки, необходимые для роста и размножения.

Хлорамфеникол широко применяется для лечения тифа и других инфекций, вызванных сальмонеллой, риккетсиальных инфекций и менингита.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование хлорамфеникола во время беременности и грудного вскармливания

Хлорамфеникол следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. Хлорамфеникол может вызвать синдром серого ребенка, серьезную и часто смертельную реакцию на препарат. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование хлорамфеникола во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.