Антибиотик хлорамфеникол используется в основном для лечения серьезных инфекций, вызванных несколькими бактериями, которые устойчивы к другим антибиотикам, но чувствительны к хлорамфениколу. Его использование ограничено, поскольку оно мешает выработке клеток крови в костном мозге, значительно уменьшая количество клеток крови, что у некоторых людей может быть необратимым и приводить к летальному исходу. Поэтому хлорамфеникол применяется только в том случае, если нет более безопасных антибиотиков.

Хлорамфеникол действует, мешая бактериям производить белки, необходимые для роста и размножения.

Хлорамфеникол широко применяется для лечения тифа и других инфекций, вызванных сальмонеллой, риккетсиальных инфекций и менингита.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).