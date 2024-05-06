Хинипристин и далфопристин относятся к классу антибиотиков, называемых стрептограминами. Эти антибиотики назначаются вместе в комбинированной форме (далфопристин/хинипристин). Они используются для лечения серьезных инфекций (особенно кожных инфекций), в том числе вызванных бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам.

Далфопристин/хинипристин (Д/Х) действует, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Д/Х вводят внутривенно, обычно через трубку (катетер), вставленную в большую центральную вену, например, на шее. Это называется центральным катетером. Д/Х также можно вводить внутривенно в вену в верхней части руки с последующим введением в большую центральную вену. Это называется периферически имплантируемым центральным катетером или ПИК.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).