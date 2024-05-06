Хинипристин и далфопристин относятся к классу антибиотиков, называемых стрептограминами. Эти антибиотики назначаются вместе в комбинированной форме (далфопристин/хинипристин). Они используются для лечения серьезных инфекций (особенно кожных инфекций), в том числе вызванных бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам.
Далфопристин/хинипристин (Д/Х) действует, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.
Д/Х вводят внутривенно, обычно через трубку (катетер), вставленную в большую центральную вену, например, на шее. Это называется центральным катетером. Д/Х также можно вводить внутривенно в вену в верхней части руки с последующим введением в большую центральную вену. Это называется периферически имплантируемым центральным катетером или ПИК.
Далфопристин/хинипристин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Серьезные инфекции, вызванные грамположительными бактериями (такими как стафилококки и стрептококки), устойчивыми ко другим антибиотикам
Боль в мышцах и суставах
Повышенный уровень билирубина* в крови
Боль и воспаление в месте, где был вставлен катетер, особенно если он был вставлен в вену на руке или ноге
* Билирубин — это продукт жизнедеятельности, который формируется во время обычного разрушения эритроцитов. Билирубин перерабатывается в печени, а затем выводится из нее.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование далфопристина/хинипристина во время беременности и грудного вскармливания
Далфопристин/хинипристин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Неизвестно, безопасно ли использование этих антибиотиков во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).