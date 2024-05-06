Фторхинолоны — это антибиотики широкого спектра действия, которые используются для лечения различных инфекций.
Фторхинолоны включают следующие препараты:
Ципрофлоксацин
Делафлоксацин
Гемифлоксацин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин
Фторхинолоны можно принимать внутрь, а некоторые можно вводить внутривенно или в виде ушных или глазных капель.
Фторхинолоны воздействуют на ДНК внутри бактерий, приводя к гибели бактерий.
Фторхинолоны
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Ципрофлоксацин
Делафлоксацин
Гатифлоксацин (только инфекции глаз)
Гемифлоксацин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Норфлоксацин
Офлоксацин
Осложненные инфекции мочевыводящих путей
Бактериальная инфекция простаты (простатит)
Диарея из-за определенных бактерий
Желудочно-кишечное расстройство и диарея*
Тошнота
Нервозность, тремор и судороги
Изменение настроения, паранойя, дезориентация, тремор, галлюцинации и депрессия
Воспаление или разрыв сухожилий
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
Онемение кистей рук или стоп
Сыпь, спровоцированная солнечным светом
мышечная слабость;
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.
Врачи не назначают фторхинолоны людям, у которых с большей вероятностью могут развиться нарушения сердечного ритма (например, людям с удлиненным интервалом QT или очень низкой частотой сердечных сокращений, которые принимают препараты, удлиняющие интервал QT, или у которых очень медленный сердечный ритм, низкий уровень калия или низкий уровень магния в крови).
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование фторхинолонов во время беременности и грудного вскармливания
Использование фторхинолонов во время беременности не рекомендуется, но иногда польза от лечения может перевешивать риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование фторхинолонов во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).