Фторхинолоны

Использование фторхинолонов во время беременности и грудного вскармливания

Использование фторхинолонов во время беременности и грудного вскармливания

Использование фторхинолонов во время беременности не рекомендуется, но иногда польза от лечения может перевешивать риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование фторхинолонов во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).