Фосфомицин — это антибиотик, который имеет уникальную химическую структуру. Он используется в основном для лечения инфекций мочевого пузыря, вызванных кишечной палочкой (E. coli) или Enterococcus faecalis. Иногда он используется для лечения других инфекций, если они вызваны бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам.

У некоторых бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Фосфомицин действует, не давая бактериям формировать эту оболочку, что приводит к гибели бактерий.

Таблица

Фосфомицин обычно хорошо переносится, но может вызывать тошноту и диарею.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).