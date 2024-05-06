Фосфомицин — это антибиотик, который имеет уникальную химическую структуру. Он используется в основном для лечения инфекций мочевого пузыря, вызванных кишечной палочкой (E. coli) или Enterococcus faecalis. Иногда он используется для лечения других инфекций, если они вызваны бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам.
У некоторых бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Фосфомицин действует, не давая бактериям формировать эту оболочку, что приводит к гибели бактерий.
Фосфомицин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Инфекции мочевыводящих путей, вызванные кишечной палочкой (E. coli) или Enterococcus faecalis.
Инфекции, вызванные чувствительными к фосфомицину бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) и ванкомицин-резистентные энтерококки*
Тошнота, диарея
* При этих инфекциях требуется внутривенное введение фосфомицина (не доступен в Соединенных Штатах).
Фосфомицин обычно хорошо переносится, но может вызывать тошноту и диарею.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование фосфомицина во время беременности и грудного вскармливания
Фосфомицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Неизвестно, безопасно ли использование фосфомицина во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).