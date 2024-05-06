Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Фосфомицин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
Просмотреть профессиональную версию

Фосфомицин — это антибиотик, который имеет уникальную химическую структуру. Он используется в основном для лечения инфекций мочевого пузыря, вызванных кишечной палочкой (E. coli) или Enterococcus faecalis. Иногда он используется для лечения других инфекций, если они вызваны бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам.

У некоторых бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Фосфомицин действует, не давая бактериям формировать эту оболочку, что приводит к гибели бактерий.

Таблица

Фосфомицин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Инфекции мочевыводящих путей, вызванные кишечной палочкой (E. coli) или Enterococcus faecalis.

Инфекции, вызванные чувствительными к фосфомицину бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) и ванкомицин-резистентные энтерококки*

Тошнота, диарея

* При этих инфекциях требуется внутривенное введение фосфомицина (не доступен в Соединенных Штатах).

Фосфомицин обычно хорошо переносится, но может вызывать тошноту и диарею.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование фосфомицина во время беременности и грудного вскармливания

Фосфомицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасно ли использование фосфомицина во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.