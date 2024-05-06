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Тигециклин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Тигециклин является единственным антибиотиком в классе антибиотиков, называемым глициклилцинами, которые связаны с тетрациклинами.

Тигециклин действует, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Этот антибактериальный препарат эффективно действует против многих устойчивых бактерий, в том числе резистентных к тетрациклинам. Однако при приеме тигециклина риск смерти выше, чем при использовании других антибиотиков. Таким образом, тигециклин используется только в случае отсутствия других альтернатив.

Тигециклин вводят внутривенно.

Таблица

Тигециклин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Осложненные брюшные и кожные инфекции из-за чувствительных бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококк золотистый (включая форму, резистентную к метициллину (такую как МРЗС)), а также бактерии которым почти не требуется кислорода для выживания (анаэробы).

Пневмония

Желудочно-кишечное расстройство

Чувствительность к солнечному свету

При применении во время последних месяцев беременности приводит к постоянному окрашиванию зубов у плода или при применении у детей младше 8 лет

Более высокий риск смерти, чем при приеме других антибиотиков (поэтому тигециклин используется только в том случае, если нет других альтернатив)

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование тигециклина во время беременности и грудного вскармливания

Во время беременности тигециклин может оказывать вредное воздействие на развитие зубов и костей у плода, и его применение в этот период не рекомендуется. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасно ли использовать тигециклин во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.