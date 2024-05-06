Во время беременности тигециклин может оказывать вредное воздействие на развитие зубов и костей у плода, и его применение в этот период не рекомендуется. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасно ли использовать тигециклин во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).