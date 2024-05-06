Тигециклин является единственным антибиотиком в классе антибиотиков, называемым глициклилцинами, которые связаны с тетрациклинами.
Тигециклин действует, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.
Этот антибактериальный препарат эффективно действует против многих устойчивых бактерий, в том числе резистентных к тетрациклинам. Однако при приеме тигециклина риск смерти выше, чем при использовании других антибиотиков. Таким образом, тигециклин используется только в случае отсутствия других альтернатив.
Тигециклин вводят внутривенно.
Тигециклин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Осложненные брюшные и кожные инфекции из-за чувствительных бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококк золотистый (включая форму, резистентную к метициллину (такую как МРЗС)), а также бактерии которым почти не требуется кислорода для выживания (анаэробы).
Пневмония
Желудочно-кишечное расстройство
Чувствительность к солнечному свету
При применении во время последних месяцев беременности приводит к постоянному окрашиванию зубов у плода или при применении у детей младше 8 лет
Более высокий риск смерти, чем при приеме других антибиотиков (поэтому тигециклин используется только в том случае, если нет других альтернатив)
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование тигециклина во время беременности и грудного вскармливания
Во время беременности тигециклин может оказывать вредное воздействие на развитие зубов и костей у плода, и его применение в этот период не рекомендуется. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Неизвестно, безопасно ли использовать тигециклин во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).