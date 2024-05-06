Рифамицины — это антибиотики, которые действуют, подавляя выработку бактериями генетического материала. В результате бактерии гибнут.

К рифамицинам относятся следующие антибиотики:

Рифабутин

Рифампин (рифампицин)

Рифапентин

Рифаксимин

Рифампин, рифабутин и рифапентин используются в комбинации с другими антибиотиками для лечения туберкулеза и инфекций, связанных с туберкулезом. У них наблюдаются аналогичные побочные эффекты.

Рифампин часто используется в комбинации с другими антибиотиками для лечения проказы, а также искусственных клапанов и суставов, инфицированных стафилококками.

Рифаксимин используется для лечения диареи путешественника, вызванной кишечной палочкой (E. coli).

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).