Рифамицины — это антибиотики, которые действуют, подавляя выработку бактериями генетического материала. В результате бактерии гибнут.
К рифамицинам относятся следующие антибиотики:
Рифабутин
Рифампин (рифампицин)
Рифапентин
Рифаксимин
Рифампин, рифабутин и рифапентин используются в комбинации с другими антибиотиками для лечения туберкулеза и инфекций, связанных с туберкулезом. У них наблюдаются аналогичные побочные эффекты.
Рифампин часто используется в комбинации с другими антибиотиками для лечения проказы, а также искусственных клапанов и суставов, инфицированных стафилококками.
Рифаксимин используется для лечения диареи путешественника, вызванной кишечной палочкой (E. coli).
Рифамицины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Рифампин
Рифабутин
Рифапентин
Туберкулез и инфекции, связанные с туберкулезом
Для рифампина: Проказа
сыпь;
Нарушение функции печени
Желудочно-кишечное расстройство
Красно-оранжевое окрашивание слюны, пота, слез, мочи, а также мягких контактных линз
Взаимодействие со многими препаратами, из-за чего часто требуются изменения дозы
Рифаксимин
Тошнота, рвота, боль в животе и метеоризм
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование рифамицинов во время беременности и грудного вскармливания
Рифамицины назначают во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. В исследованиях на животных наблюдалось некоторое вредное влияние на плод при использовании рифабутина. В исследованиях на животных вредное влияние на плод (включая врожденные пороки) наблюдалось при приеме рифампина и рифапентина. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Применение рифамицинов во время грудного вскармливания не рекомендуется, однако решение прекратить грудное вскармливание или прекратить прием рифампина следует принимать в зависимости от важности препарата для здоровья матери. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).