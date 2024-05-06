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Рифамицины

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Рифамицины — это антибиотики, которые действуют, подавляя выработку бактериями генетического материала. В результате бактерии гибнут.

К рифамицинам относятся следующие антибиотики:

  • Рифабутин

  • Рифампин (рифампицин)

  • Рифапентин

  • Рифаксимин

Рифампин, рифабутин и рифапентин используются в комбинации с другими антибиотиками для лечения туберкулеза и инфекций, связанных с туберкулезом. У них наблюдаются аналогичные побочные эффекты.

Рифампин часто используется в комбинации с другими антибиотиками для лечения проказы, а также искусственных клапанов и суставов, инфицированных стафилококками.

Рифаксимин используется для лечения диареи путешественника, вызванной кишечной палочкой (E. coli).

Таблица

Рифамицины

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Рифампин

Рифабутин

Рифапентин

Туберкулез и инфекции, связанные с туберкулезом

Для рифампина: Проказа

сыпь;

Нарушение функции печени

Желудочно-кишечное расстройство

Красно-оранжевое окрашивание слюны, пота, слез, мочи, а также мягких контактных линз

Взаимодействие со многими препаратами, из-за чего часто требуются изменения дозы

Рифаксимин

Диарея путешественника

Тошнота, рвота, боль в животе и метеоризм

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование рифамицинов во время беременности и грудного вскармливания

Рифамицины назначают во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. В исследованиях на животных наблюдалось некоторое вредное влияние на плод при использовании рифабутина. В исследованиях на животных вредное влияние на плод (включая врожденные пороки) наблюдалось при приеме рифампина и рифапентина. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Применение рифамицинов во время грудного вскармливания не рекомендуется, однако решение прекратить грудное вскармливание или прекратить прием рифампина следует принимать в зависимости от важности препарата для здоровья матери. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.