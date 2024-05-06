Полипептиды — это класс антибиотиков, используемых для лечения нескольких типов инфекций.
Полипептиды включают следующие антибиотики:
Бацитрацин
Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)
Полимиксин В
У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Бацитрацин действует, не давая бактериям формировать эту стенку. Колистин и полимиксин B действуют, разрушая клеточную мембрану, составляющую основу этой стенки у некоторых бактерий. В результате бактерии гибнут.
Бацитрацин используется главным образом для лечения поверхностных инфекций кожи, вызванных золотистым стафилококком. Он наносится прямо на кожу (местно).
Колистин и полимиксин B часто вызывают поражение почек, поэтому они используются только для лечения серьезных инфекций, при которых бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и при отсутствии доступных альтернатив. При использовании колистина или полимиксина В их вводят внутривенно. В некоторых случаях колистин могут вдыхать через небулайзер.
Полипептиды
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Бацитрацин
Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)
Полимиксин В
Инфекции ушей, глаз или кожи
Инфекции мочевого пузыря (полимиксин B может использоваться для промывания мочевого пузыря)
Серьезные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, которые весьма устойчивы ко многим другим антибиотикам (колистин и полимиксин B вводятся путем инъекции)
Для бацитрацина: Может вызвать контактный дерматит
Для колистина и полимиксина В: Поражение почек и нервных окончаний (при введении инъекций)*
* Полипептидные антибиотики обычно наносят непосредственно на уши, кожу или глаза, но колистин и полимиксин В иногда вводят путем инъекции, когда бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и не существует безопасных альтернатив. Бацитрацин не выпускается в форме для инъекций.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование полипептидов во время беременности и грудного вскармливания
При использовании бацитрацина риск для плода во время беременности и для новорожденного во время грудного вскармливания считается незначительным, потому что бацитрацин применяется местно, и препарат почти не всасывается в кровоток. Однако безопасность его применения не установлена. То же самое касается полимиксина В и колистина при местном применении.
Полимиксин В и колистин следует вводить в виде инъекций во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. При использовании полимиксина В никаких вредных воздействий на плод не наблюдалось в исследованиях на животных, но у беременных женщин исследования с надлежащим дизайном не проводились. При использовании колистина вредное влияние на плод наблюдалось в исследованиях на животных. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Неизвестно, безопасно ли введение полимиксина В или колистина в виде инъекций во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).