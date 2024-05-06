Полипептиды — это класс антибиотиков, используемых для лечения нескольких типов инфекций.

Полипептиды включают следующие антибиотики:

Бацитрацин

Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)

Полимиксин В

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Бацитрацин действует, не давая бактериям формировать эту стенку. Колистин и полимиксин B действуют, разрушая клеточную мембрану, составляющую основу этой стенки у некоторых бактерий. В результате бактерии гибнут.

Бацитрацин используется главным образом для лечения поверхностных инфекций кожи, вызванных золотистым стафилококком. Он наносится прямо на кожу (местно).

Колистин и полимиксин B часто вызывают поражение почек, поэтому они используются только для лечения серьезных инфекций, при которых бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и при отсутствии доступных альтернатив. При использовании колистина или полимиксина В их вводят внутривенно. В некоторых случаях колистин могут вдыхать через небулайзер.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).