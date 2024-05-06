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Полипептиды

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Полипептиды — это класс антибиотиков, используемых для лечения нескольких типов инфекций.

Полипептиды включают следующие антибиотики:

  • Бацитрацин

  • Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)

  • Полимиксин В

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Бацитрацин действует, не давая бактериям формировать эту стенку. Колистин и полимиксин B действуют, разрушая клеточную мембрану, составляющую основу этой стенки у некоторых бактерий. В результате бактерии гибнут.

Бацитрацин используется главным образом для лечения поверхностных инфекций кожи, вызванных золотистым стафилококком. Он наносится прямо на кожу (местно).

Колистин и полимиксин B часто вызывают поражение почек, поэтому они используются только для лечения серьезных инфекций, при которых бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и при отсутствии доступных альтернатив. При использовании колистина или полимиксина В их вводят внутривенно. В некоторых случаях колистин могут вдыхать через небулайзер.

Таблица

Полипептиды

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Бацитрацин

Колистин (колистиметат, колистин, полимиксин Е)

Полимиксин В

Инфекции ушей, глаз или кожи

Инфекции мочевого пузыря (полимиксин B может использоваться для промывания мочевого пузыря)

Серьезные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, которые весьма устойчивы ко многим другим антибиотикам (колистин и полимиксин B вводятся путем инъекции)

Для бацитрацина: Может вызвать контактный дерматит

Для колистина и полимиксина В: Поражение почек и нервных окончаний (при введении инъекций)*

* Полипептидные антибиотики обычно наносят непосредственно на уши, кожу или глаза, но колистин и полимиксин В иногда вводят путем инъекции, когда бактерии устойчивы ко всем другим антибиотикам, и не существует безопасных альтернатив. Бацитрацин не выпускается в форме для инъекций.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование полипептидов во время беременности и грудного вскармливания

При использовании бацитрацина риск для плода во время беременности и для новорожденного во время грудного вскармливания считается незначительным, потому что бацитрацин применяется местно, и препарат почти не всасывается в кровоток. Однако безопасность его применения не установлена. То же самое касается полимиксина В и колистина при местном применении.

Полимиксин В и колистин следует вводить в виде инъекций во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. При использовании полимиксина В никаких вредных воздействий на плод не наблюдалось в исследованиях на животных, но у беременных женщин исследования с надлежащим дизайном не проводились. При использовании колистина вредное влияние на плод наблюдалось в исследованиях на животных. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасно ли введение полимиксина В или колистина в виде инъекций во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.