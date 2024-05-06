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Оксазолидиноны: линезолид и тедизолид

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Оксазолидиноны — это класс антибиотиков, используемых для лечения серьезных инфекций, часто после того, как другие антибиотики оказались неэффективными.

К оксазолидинонам относятся следующие антибиотики:

  • Линезолид

  • Тедизолид

Оксазолидиноны действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Таблица

Оксазолидиноны

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Линезолид

Серьезные инфекции, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, устойчивыми ко многим другим антибиотикам, такими как стафилококки, (включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)), стрептококки и энтерококки (включая ванкомицин-резистентные энтерококки)

Тошнота, диарея

Головная боль

Анемия и низкое число лейкоцитов и тромбоцитов

Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)

Нарушение зрения

Серотониновый синдром (дезориентация, возбуждение, тремор или кома) у некоторых людей с новообразованиями, иногда вырабатывающими чрезмерные количества гормоноподобных веществ (таких как серотонин), или которые принимают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы моноаминоксидазы и некоторые другие препараты, влияющие на уровень серотонина.

Тедизолид

Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС

Желудочно-кишечное расстройство

Головная боль

Анемия и низкое число лейкоцитов

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование линезолида и тедизолида во время беременности и грудного вскармливания

Линезолид и тедизолид следует использовать во время беременности только в том случае, если польза превышает риск. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасны ли линезолид и тедизолид для использования во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.