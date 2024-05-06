Оксазолидиноны: линезолид и тедизолид

Оксазолидиноны — это класс антибиотиков, используемых для лечения серьезных инфекций, часто после того, как другие антибиотики оказались неэффективными.

К оксазолидинонам относятся следующие антибиотики:

Линезолид

Тедизолид

Оксазолидиноны действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).