Общие сведения об антибиотиках

Каждый антибиотик эффективен только против определенных типов бактерий. При выборе антибиотика для лечения человека с инфекцией врачи оценивают, какие бактерии могут быть причиной. Например, только некоторые виды бактерий вызывают определенные инфекции. Иногда один антибиотик предсказуемо эффективен против всех бактерий, которые с наибольшей вероятностью могли вызвать инфекцию, и поэтому в дальнейших анализах нет необходимости.

Когда инфекцию вызывают разные виды бактерий или бактерии, которые могут быть нечувствительны к антибиотикам, лаборатория должна выявить инфицирующие бактерии в образцах крови, мочи или ткани, взятой у пациента (см. Диагностика инфекционного заболевания). После этого инфицирующие бактерии проходят тест на чувствительность к антибиотикам. Результаты анализа обычно готовы через пару дней и поэтому не могут служить ориентиром для первоначального выбора антибиотика, если лечение инфекции необходимо начать немедленно. В таких случаях врачи обычно начинают лечение антибиотиком, действующим против бактерий, которые, скорее всего, вызывали инфекцию. Когда будут получены результаты анализы, врачи изменят антибиотик, при необходимости.

Антибиотики, показавшие эффективность в лабораторных условиях, необязательно будут действенными для инфицированного человека. Эффективность лечения зависит от следующих факторов:

насколько хорошо препарат всасывается в кровоток (для антибиотиков, принимаемых внутрь);

сколько препарата попадает на инфицированные участки тела (см. Распределение лекарственного препарата);

насколько быстро лекарственный препарат выводится из организма (см. Выведение лекарственных препаратов).

Эти факторы разные у разных людей в зависимости от приема других сопутствующих препаратов, наличия других заболеваний и возраста пациента.

При выборе антибиотика врачи также учитывают следующее:

характер и серьезность инфекции;

статус иммунной системы больного (насколько хорошо она может помочь антибиотику бороться с инфекцией);

возможные побочные эффекты антибиотика;

возможность развития аллергии или других серьезных реакций на антибиотик;

стоимость антибиотика.

Врачи также учитывают, насколько трудно может быть людям принимать антибиотики на протяжении всего предписанного периода времени и завершить полный курс лечения. Людям может быть сложно пройти полный курс лечения, если антибиотик нужно принимать очень часто или только в определенное время (например, перед едой, во время еды или после еды).

Для лечения следующих состояний могут понадобиться комбинации антибиотиков: