Общие сведения об антибиотиках

Антибиотики — это лекарственные препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций. Они неэффективны против вирусных и многих других инфекций. Антибиотики могут убивать бактерии или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.
Врачи стараются использовать антибиотики против конкретных бактериальных инфекций, но иногда он начинают с назначения антибиотиков, способных уничтожать много разных бактерий, в ожидании результатов анализов, которые идентифицируют конкретную бактерию.
Важно принимать антибиотики в соответствии с назначением, соблюдая дозировку, частоту и количество дней применения антибиотика, которые наиболее эффективны для лечения конкретной инфекции.
У бактерий может развиться устойчивость к воздействию антибиотиков, особенно если они не принимаются в соответствии с указаниями.
Антибиотики могут иметь побочные эффекты, такие, как расстройство желудка, диарея, а у женщин — дрожжевые инфекции влагалища.
У некоторых людей есть аллергия на антибиотики.
Антибиотики группируются в классы, исходя из их химической структуры. Тем не менее, антибиотики каждого класса часто влияют на организм по-разному и эффективно действуют против разных бактерий.
Классы антибиотиков включают следующие:
Гликопептиды и липогликопептиды (например, ванкомицин)
Макролиды (например, эритромицин и азитромицин)
Монобактамы (азтреонамом)
Оксазолидиноны (такие как линезолид и тедизолид)
Стрептограмины (например, хинупристин и дальфопристин)
Карбапенемы, цефалоспорины, монобактамы и пенициллины являются подклассами бета-лактамных антибиотиков. Бета-лактамные антибиотики — это класс антибиотиков, характеризующийся химической структурой, называемой бета-лактамным кольцом.
Прочие антибиотики, которые не входят в классы, перечисленные выше — это хлорамфеникол, клиндамицин, даптомицин, фосфомицин, лефалумин, метронидазол, мупироцин, нитрофурантоин и тигециклин.
Выбор антибиотика
Каждый антибиотик эффективен только против определенных типов бактерий. При выборе антибиотика для лечения человека с инфекцией врачи оценивают, какие бактерии могут быть причиной. Например, только некоторые виды бактерий вызывают определенные инфекции. Иногда один антибиотик предсказуемо эффективен против всех бактерий, которые с наибольшей вероятностью могли вызвать инфекцию, и поэтому в дальнейших анализах нет необходимости.
Когда инфекцию вызывают разные виды бактерий или бактерии, которые могут быть нечувствительны к антибиотикам, лаборатория должна выявить инфицирующие бактерии в образцах крови, мочи или ткани, взятой у пациента (см. Диагностика инфекционного заболевания). После этого инфицирующие бактерии проходят тест на чувствительность к антибиотикам. Результаты анализа обычно готовы через пару дней и поэтому не могут служить ориентиром для первоначального выбора антибиотика, если лечение инфекции необходимо начать немедленно. В таких случаях врачи обычно начинают лечение антибиотиком, действующим против бактерий, которые, скорее всего, вызывали инфекцию. Когда будут получены результаты анализы, врачи изменят антибиотик, при необходимости.
Антибиотики, показавшие эффективность в лабораторных условиях, необязательно будут действенными для инфицированного человека. Эффективность лечения зависит от следующих факторов:
насколько хорошо препарат всасывается в кровоток (для антибиотиков, принимаемых внутрь);
сколько препарата попадает на инфицированные участки тела (см. Распределение лекарственного препарата);
насколько быстро лекарственный препарат выводится из организма (см. Выведение лекарственных препаратов).
Эти факторы разные у разных людей в зависимости от приема других сопутствующих препаратов, наличия других заболеваний и возраста пациента.
При выборе антибиотика врачи также учитывают следующее:
характер и серьезность инфекции;
статус иммунной системы больного (насколько хорошо она может помочь антибиотику бороться с инфекцией);
возможные побочные эффекты антибиотика;
возможность развития аллергии или других серьезных реакций на антибиотик;
стоимость антибиотика.
Врачи также учитывают, насколько трудно может быть людям принимать антибиотики на протяжении всего предписанного периода времени и завершить полный курс лечения. Людям может быть сложно пройти полный курс лечения, если антибиотик нужно принимать очень часто или только в определенное время (например, перед едой, во время еды или после еды).
Для лечения следующих состояний могут понадобиться комбинации антибиотиков:
Тяжелые инфекции, в особенности в первые дни, когда чувствительность бактерий к антибиотику неизвестна
Некоторые инфекции, вызванные бактериями, которые быстро развивают устойчивость к одному антибиотику
Инфекции, вызванные более чем 1 видом бактерий, если такой вид чувствителен к другому антибиотику
Устойчивость к антибиотикам
Бактерии, как и все живые организмы, меняются с течением времени, реагируя на изменения среды. Из-за широкого использования и неправильного применения антибиотиков (например, когда антибиотики не принимаются согласно назначению) бактерии часто контактируют с этими препаратами. Хотя при контакте с антибиотиками большинство бактерий погибает, если антибиотики принимать ненадлежащим образом, некоторые бактерии выживают, и у них развивается устойчивость к воздействию антибиотиков. Например, в прошлом золотистый стафилококк (распространенный возбудитель инфекций кожи) был крайне чувствителен к пенициллину. Но с течением времени штаммы этих бактерий выработали фермент, который расщепляет пенициллин, делая его неэффективным. В ответ исследователи разработали форму пенициллина, которую фермент не мог расщепить. Но уже спустя несколько лет бактерии вновь адаптировались и выработали устойчивость к этому модифицированному пенициллину. Другие бактерии также вырабатывают устойчивость к антибиотикам.
Медицинские исследования по разработке антибиотиков, способных бороться с бактериями, продолжаются. Но предотвратить развитие устойчивости бактерий можно следующими мерами:
пониманием того, что антибиотики используются для лечения бактерий, а не вирусных инфекций (таких как простуда или грипп), и что врачи не назначают антибиотики для лечения этих вирусных инфекций;
приемом антибиотиков точно в соответствии с указаниями, включая правильную дозировку, количество раз в день и количество дней (важно принимать антибиотики в течение всего назначенного количества дней, даже если самочувствие улучшается).
Знаете ли Вы, что...
Прием антибиотика
Для лечения тяжелых бактериальных инфекций или людей, которые не могут удерживать пищу или жидкости, сначала антибиотики обычно вводятся в форме инъекции (чаще внутривенно, но иногда и внутримышечно). Как только инфекция взята под контроль, антибиотики можно принимать перорально.
Для менее тяжелых инфекций пероральный прием антибиотика часто может быть назначен с самого начала.
Антибиотик следует принимать до устранения инфицирующих бактерий из организма, а они могут присутствовать еще в течение нескольких дней после исчезновения симптомов. Прекращение лечения слишком рано может привести к рецидиву инфекции.
Врач, медсестра или фармацевт объяснят больному, как принимать выписанные антибиотики и какие побочные эффекты могут возникнуть. Некоторые антибиотики принимаются натощак. Другие, наоборот, следует принимать во время приема пищи. Широко используемый антибиотик метронидазол вызывает неприятную реакцию при применении вместе с алкоголем. Также некоторые антибиотики могут взаимодействовать с другими препаратами, которые принимает человек, уменьшая эффективность или увеличивая побочные эффекты антибиотика или других препаратов. Некоторые антибиотики делают кожу чувствительной к солнечному свету.
Прием антибиотиков для профилактики инфекций
Иногда антибиотики применяются для предотвращения инфекций (так называемая профилактика). Например, профилактические антибиотики могут быть назначены следующим категориям населения:
людям, которые контактировали с больным менингитом;
некоторым людям с поврежденными или искусственными сердечными клапанами перед стоматологическими или хирургическими процедурами для того, чтобы предотвратить бактериальные инфекции поврежденных или искусственных клапанов (такие процедуры позволяют бактериям попадать в организм);
людям, которым предстоит операция с высоким риском проникновения инфекции (например, обширная ортопедическая или кишечная хирургическая процедура).
Для исключения развития устойчивости к антибиотикам у бактерий и появления побочных эффектов у людей врачи обычно назначают профилактический прием антибиотиков только на короткий период времени.
Антибиотики можно также давать людям с ослабленной иммунной системой, например, больным лейкозом, проходящим химиотерапию при раке, или больным ВИЧ/СПИДом. Такие люди особенно восприимчивы к серьезным инфекциям. Возможно, им понадобится принимать антибиотики в течение длительного времени.
Прием антибиотиков во время беременности и грудного вскармливания
Как правило, антибиотики назначают во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. Некоторые антибиотики более безопасны, чем другие. Пенициллины, цефалоспорины и эритромицин являются одними из самых безопасных антибиотиков для применения во время беременности. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Большинство антибиотиков проникают в грудное молоко в достаточно больших количествах, чтобы повлиять на грудного ребенка, и иногда их нельзя принимать женщинам, которые кормят грудью. Иногда необходимо принять решение прекратить грудное вскармливание или не использовать антибиотик.
Если инфекция развивается во время беременности или во время грудного вскармливания, женщинам следует посоветоваться со своим врачом о преимуществах и рисках лечения. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).
Домашняя антибиотикотерапия
Обычно антибиотики, принимаемые вне стационара, принимают внутрь. Однако некоторые инфекции, например, многие из тех, которые поражают кости (остеомиелит) или сердце (эндокардит), могут потребовать введения антибиотиков внутривенно в течение длительного времени, часто от 4 до 6 недель. Если человек не страдает другими заболеваниями, которые требуют госпитализации, и чувствует себя относительно хорошо, антибиотики могут вводиться внутривенно (в/в) в домашних условиях.
Когда прием антибиотиков необходим в течение длительного времени, введение короткого в/в катетера в небольшую вену на руке или кисти (который используется для стандартных больничных процедур) может быть нежелательным. Такие катетеры могут устанавливаться не более чем на 3 дня. Вместо этого используется специальный тип внутривенного катетера. Он может быть вставлен:
непосредственно в большую центральную вену, обычно на шее или груди (так называемый центральный катетер); или
в маленькую вену в руке и проведен в большую центральную вену (так называемый периферически вводимый центральный катетер или ПВЦК).
Некоторые устройства для в/в введения антибиотиков достаточно просты. Поэтому человек или члены его семьи могут научиться пользоваться ими самостоятельно. В других случаях приходящая медсестра будет приходить к больному для введения каждой дозы. В обеих ситуациях пациент находится под пристальным наблюдением, чтобы удостовериться в правильности применения антибиотиков и проконтролировать возможные осложнения и побочные эффекты.
Если антибиотик вводится через в/в катетер в домашних условиях, существует повышенная вероятность риска развития инфекции в месте введения катетера и ее последующего попадания в кровоток. Следующие симптомы могут указывать на инфекцию, связанную с катетером:
боль, покраснение и гной в месте введения катетера;
озноб и лихорадка (даже без проблем в месте введения);
Побочные эффекты антибиотиков
Распространенные побочные эффекты антибиотиков включают:
Расстройство желудка
у женщин — дрожжевые инфекции влагалища.
Некоторые побочные эффекты более тяжелые и, в зависимости от антибиотика, могут нарушать функцию почек, печени, костного мозга и других органов. Иногда для определения того, поражены ли эти органы, проводятся анализы крови.
Колит, воспаление толстой кишки, развивается у некоторых людей при приеме антибиотиков, особенно цефалоспоринов, клиндамицина, фторхинолонов или пенициллинов. Этот тип колита, колит, вызванный Clostridioides difficile, возникает в результате действия токсинов, которые вырабатываются бактериями Clostridioides difficile (C. diff). Эти бактерии устойчивы ко многим антибиотикам и беспрепятственно растут в кишечнике, когда антибиотик убивает другие нормальные бактерии в кишечнике. Колит, вызванный Clostridioides difficile, тяжело поддается лечению и может угрожать жизни, особенно у пожилых людей.
Аллергические реакции на антибиотики
Антибиотики также могут вызвать аллергическую реакцию. Слабые аллергические реакции могут выражаться зудящей сыпью и легкими хрипами. Тяжелые аллергические реакции (анафилаксия) могут угрожать жизни. Анафилаксия выражается в отеке горла, затруднении дыхания и низком артериальном давлении.
Важно, чтобы пациенты сообщали медицинским работникам о наличии аллергии на конкретный антибиотик и описали свою прошлую реакцию при лечении этим антибиотиком. У многих людей при приеме антибиотика возникают побочные эффекты, но эти эффекты могут не быть связаны с аллергией (см. Аллергия на лекарственные препараты). Такое различие крайне важное, потому что человек с аллергией на антибиотик ни в коем случае не должен принимать тот же самый или родственный антибиотик. Это связано с тем, что аллергические реакции могут представлять угрозу для жизни. Тем не менее, если у человека наблюдались незначительные побочные эффекты, он может продолжать принимать родственные антибиотики или даже тот же самый препарат. Медицинские работники могут установить значимость любой неприятной реакции пациента на антибиотик.