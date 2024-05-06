Нитрофурантоин — это антибиотик, который используется только для профилактики или лечения неосложненных инфекций мочевого пузыря.
Не до конца ясно, как действует нитрофурантоин, но он нарушает несколько бактериальных процессов.
Нитрофурантоин принимают внутрь.
Нитрофурантоин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
тошнота и рвота;
Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)
Врачи не назначают нитрофурантоин людям с нарушением функции почек. Этот препарат не следует назначать людям с нарушением, связанным с эритроцитами, которое называется недостаточностью глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД) (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии), потому что нитрофурантоин может вызывать анемию (низкое количество эритроцитов).
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование нитрофурантоина во время беременности и грудного вскармливания
Нитрофурантоин не назначается беременным женщинам на поздних сроках беременности, как и во время схваток или родов, потому что он может повредить и уничтожить эритроциты у новорожденных, вызывая гемолитическую анемию. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Нитрофурантоин не следует принимать в течение первого месяца грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).