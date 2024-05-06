Нитрофурантоин — это антибиотик, который используется только для профилактики или лечения неосложненных инфекций мочевого пузыря.

Не до конца ясно, как действует нитрофурантоин, но он нарушает несколько бактериальных процессов.

Нитрофурантоин принимают внутрь.

Таблица

Врачи не назначают нитрофурантоин людям с нарушением функции почек. Этот препарат не следует назначать людям с нарушением, связанным с эритроцитами, которое называется недостаточностью глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД) (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии), потому что нитрофурантоин может вызывать анемию (низкое количество эритроцитов).

(См. также Общие сведения об антибиотиках).