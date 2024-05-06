Метронидазол — это антибиотик, который используется для лечения инфекций органов малого таза, желудочно-кишечных инфекций, инфекций мягких тканей, десен и зубов, а также абсцессов в легких или головном мозге. Кроме того, это предпочтительный препарат для лечения определенных протозойных инфекций, таких как амебиаз, кишечная инфекция лямблиоз, вагинальная инфекция трихомонадный вагинит и бактериальная инфекция бактериальный вагиноз.

Тинидазол — это сопутствующий антибиотик, используемый в основном для лечения тех же протозойных инфекций и бактериального вагиноза.

Метронидазол действует, нарушая выработку генетического материала бактериями. В результате бактерии гибнут. Тинидазол действует аналогичным образом.

Метронидазол обычно принимают внутрь, но его можно и вводить внутривенно. Тинидазол принимают внутрь.

Метронидазол и тинидазол могут влиять на метаболизм алкоголя и вызывать неприятные побочные эффекты, как при похмелье, включая тошноту, рвоту, приливы крови и головную боль. Следует избегать употребления алкоголя во время приема метронидазола или тинидазола и в течение 3 дней после приема последней дозы.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).