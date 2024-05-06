Метронидазол — это антибиотик, который используется для лечения инфекций органов малого таза, желудочно-кишечных инфекций, инфекций мягких тканей, десен и зубов, а также абсцессов в легких или головном мозге. Кроме того, это предпочтительный препарат для лечения определенных протозойных инфекций, таких как амебиаз, кишечная инфекция лямблиоз, вагинальная инфекция трихомонадный вагинит и бактериальная инфекция бактериальный вагиноз.
Тинидазол — это сопутствующий антибиотик, используемый в основном для лечения тех же протозойных инфекций и бактериального вагиноза.
Метронидазол действует, нарушая выработку генетического материала бактериями. В результате бактерии гибнут. Тинидазол действует аналогичным образом.
Метронидазол обычно принимают внутрь, но его можно и вводить внутривенно. Тинидазол принимают внутрь.
Метронидазол и тинидазол могут влиять на метаболизм алкоголя и вызывать неприятные побочные эффекты, как при похмелье, включая тошноту, рвоту, приливы крови и головную боль. Следует избегать употребления алкоголя во время приема метронидазола или тинидазола и в течение 3 дней после приема последней дозы.
Метронидазол и тинидазол
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Для метронидазола и тинидазола: Инфекции, вызванные определенными простейшими, такими как Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia, и для лечения бактериального вагиноза
Для метронидазола: Бактериальные инфекции органов малого таза и желудочно-кишечные инфекции, розацеа, менингит
Тошнота, рвота*
Головная боль*
Приливы*, сыпь
Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая невропатия)
Для метронидазола: Металлический привкус, темная моча
* Эти побочные эффекты возникают в особенности если препараты принимают с алкоголем.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование метронидазола и тинидазола во время беременности и грудного вскармливания
Метронидазол не следует принимать в течение первого триместра беременности из-за возможных врожденных дефектов. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Данные об использовании тинидазола во время беременности ограничены. Однако поскольку исследования на животных указывают на умеренный риск вредного воздействия на плод, беременные женщины должны избегать приема тинидазола во время беременности.
Женщины, которые кормят грудью, не должны принимать метронидазол. Женщины не должны кормить грудью в течение 72 часов после приема однократной дозы тинидазола. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).