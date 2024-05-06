При введении лефамулина беременным животным наблюдалось некоторое вредное воздействие на плод, но с участием беременных женщин не проводилось никаких исследований. Беременным женщинам следует назначить альтернативный препарат до тех пор, пока не будут получены лучшие данные по безопасности. Женщины репродуктивного возраста должны использовать средства контрацепции во время приема лефамулина и в течение 2 дней после приема последней дозы. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Женщины, кормящие грудью, должны сцеживать и выливать грудное молоко во время приема лефамулина и в течение 2 дней после приема последней дозы. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).