Использование клиндамицина во время беременности и грудного вскармливания

Использование клиндамицина во время беременности и грудного вскармливания

Клиндамицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование клиндамицина во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).