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Клиндамицин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Клиндамицин относится к классу антибиотиков, называемых линкозамидами. Клиндамицин используется для лечения серьезных бактериальных инфекций, в том числе некоторых инфекций, устойчивых к другим антибиотикам.

Клиндамицин действует, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Таблица

Клиндамицин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Стрептококковые инфекции и стафилококковые инфекции

Респираторные инфекции:

Абсцесс легкого

Диарея, вызванная Clostridioides difficile, и колит*

Сыпь, иногда тяжелые кожные реакции

Нарушение сердечного ритма

* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование клиндамицина во время беременности и грудного вскармливания

Клиндамицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование клиндамицина во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.