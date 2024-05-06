Клиндамицин относится к классу антибиотиков, называемых линкозамидами. Клиндамицин используется для лечения серьезных бактериальных инфекций, в том числе некоторых инфекций, устойчивых к другим антибиотикам.
Клиндамицин действует, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.
Клиндамицин
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Стрептококковые инфекции и стафилококковые инфекции
Респираторные инфекции:
Диарея, вызванная Clostridioides difficile, и колит*
Сыпь, иногда тяжелые кожные реакции
Нарушение сердечного ритма
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование клиндамицина во время беременности и грудного вскармливания
Клиндамицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование клиндамицина во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).