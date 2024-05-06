Карбапенемы — это подкласс антибиотиков, называемых бета-лактамными антибиотиками (антибиотики, которые имеют химическую структуру, называемую бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают цефалоспорины, монобактамы и пенициллины.
Карбапенемы — это антибиотики широкого спектра действия. Это означает, что они эффективны против многих типов бактерий, включая бактерии, устойчивые ко многим другим антибиотикам.
Карбапенемы включают следующие антибиотики:
Эртапенем
Имипенем
Меропенем
Тебипенем
Карбапенемы следует вводить с помощью инъекции. Они часто используются с аминогликозидами для лечения некоторых инфекций, поскольку их совместное использование повышает эффективность обоих антибиотиков.
Имипенем всегда назначается в комбинации с другим препаратом, циластатином, и иногда также релебактамом. Циластатин и релебактам — это не антибиотики. Они помогают продлить действие имипенема, защищая его от расщепления.
У некоторых бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, карбапенемы действуют, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.
Изредка, поскольку карбапенемы структурно похожи на пенициллины, у людей, у которых есть аллергическая реакция на пенициллины, развивается аллергическая реакция на карбапенемы.
Карбапенемы
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Эртапенем
Имипенем/циластатин
Имипенем/циластатин/релебактам
Меропенем
Меропенем/ваборбактам
Тебипенем
Желудочно-кишечные инфекции и инфекции мочевыводящих путей
Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам
За исключением эртапенема, синегнойные инфекции или энтерококковые инфекции
Очень редко — судороги (риск их развития немного выше, чем при приеме имипенема)
спутанность сознания;
Изредка — аллергическая реакция у людей, страдающих аллергией на пенициллин
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование карбапенемов во время беременности и грудного вскармливания
Когда некоторым беременным животным вводили определенные карбапенемы, наблюдалось вредное влияние на плод, но этот эффект наблюдался не для всех карбапенемов и не у всех беременных животных. Данные по безопасности у беременных женщин ограничены, и риск для плода нельзя исключить. Карбапенемы следует использовать у беременных пациенток только если более безопасные антибиотики не являются приемлемым вариантом лечения. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
В грудное молоко попадает небольшое количество карбапенемов, но данные по безопасности ограничены, поэтому вредное воздействие на младенца нельзя полностью исключить.
Возможно, что использование карбапенема во время грудного вскармливания может повлиять на баланс нормальных бактерий в пищеварительном тракте ребенка. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).