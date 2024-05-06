Карбапенемы — это подкласс антибиотиков, называемых бета-лактамными антибиотиками (антибиотики, которые имеют химическую структуру, называемую бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают цефалоспорины, монобактамы и пенициллины.

Карбапенемы — это антибиотики широкого спектра действия. Это означает, что они эффективны против многих типов бактерий, включая бактерии, устойчивые ко многим другим антибиотикам.

Карбапенемы включают следующие антибиотики:

Эртапенем

Имипенем

Меропенем

Тебипенем

Карбапенемы следует вводить с помощью инъекции. Они часто используются с аминогликозидами для лечения некоторых инфекций, поскольку их совместное использование повышает эффективность обоих антибиотиков.

Имипенем всегда назначается в комбинации с другим препаратом, циластатином, и иногда также релебактамом. Циластатин и релебактам — это не антибиотики. Они помогают продлить действие имипенема, защищая его от расщепления.

У некоторых бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, карбапенемы действуют, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.

Изредка, поскольку карбапенемы структурно похожи на пенициллины, у людей, у которых есть аллергическая реакция на пенициллины, развивается аллергическая реакция на карбапенемы.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).