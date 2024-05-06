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Даптомицин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Антибиотик даптомицин используется для лечения многих серьезных бактериальных инфекций, к примеру, вызванных грамположительными бактериями, включая те, которые устойчивы ко многим другим антибиотикам.

Даптомицин оказывает воздействие на клеточную мембрану бактерии, что приводит к быстрой гибели бактерий.

Таблица

Даптомицин

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Комментарии

Осложненные инфекции кожи, кровообращения и некоторые инфекции сердечных клапанов (эндокардит) из-за чувствительных бактерий, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) и ванкомицин-резистентные энтерококки

Повышенное количество лейкоцитов в легких (эозинофильная пневмония)

Желудочно-кишечное расстройство

Мышечная боль и слабость

Не используется при инфицировании легких, поскольку даптомицин инактивируется поверхностно-активным веществом (веществом, которое обычно вырабатывается в легких)

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование даптомицина во время беременности и грудного вскармливания

Даптомицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасно ли использовать даптомицин во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.