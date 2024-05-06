Использование даптомицина во время беременности и грудного вскармливания

Использование даптомицина во время беременности и грудного вскармливания

Даптомицин следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Неизвестно, безопасно ли использовать даптомицин во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).