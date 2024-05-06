Гликопептиды и липогликопептиды

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности и грудного вскармливания

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности и грудного вскармливания

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности не рекомендуется, но иногда польза от лечения может перевешивать риски. Ванкомицин может применяться перорально, например, для лечения диареи, вызванной C. difficile, у беременных женщин. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).