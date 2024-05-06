Гликопептиды и липогликопептиды — это класс антибиотиков, используемых для лечения осложненных и/или серьезных инфекций, вызванных грамположительными бактериями.
Гликопептиды и липогликопептиды включают следующие препараты:
Далбаванцин
Оритаванцин
Тейкопланин
Телаванцин
ванкомицин;
У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Гликопептиды и липогликопептиды действуют, не давая грамположительным бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.
Гликопептиды и липогликопептиды
Лекарственные препараты
Общее использование*
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Далбаванцин
Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Желудочно-кишечное расстройство
металлический привкус;
Пенистая моча
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Оритаванцин
Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС
Желудочно-кишечное расстройство
металлический привкус;
Пенистая моча
Головная боль
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Тейкопланин‡
Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС
Поражение почек
Потеря слуха и глухота
Пониженное число тромбоцитов и лейкоцитов
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Телаванцин
Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС
Желудочно-кишечное расстройство
металлический привкус;
Пенистая моча
Поражение почек
головокружение;
Снижение уровня тромбоцитов
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
ванкомицин;
Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС
Колит, вызванный Clostridioides difficile (принимается перорально)
Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†
Поражение почек
Потеря слуха
Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов
* Эти препараты вводятся путем внутривенной инъекции, за исключением случаев, когда указано иное.
† Эти побочные эффекты обычно облегчаются путем замедления инфузии.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности и грудного вскармливания
Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности не рекомендуется, но иногда польза от лечения может перевешивать риски. Ванкомицин может применяться перорально, например, для лечения диареи, вызванной C. difficile, у беременных женщин. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование гликопептидов и липогликопептидов во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).