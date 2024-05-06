Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Гликопептиды и липогликопептиды

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
Просмотреть профессиональную версию

Гликопептиды и липогликопептиды — это класс антибиотиков, используемых для лечения осложненных и/или серьезных инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Гликопептиды и липогликопептиды включают следующие препараты:

  • Далбаванцин

  • Оритаванцин

  • Тейкопланин

  • Телаванцин

  • ванкомицин;

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Гликопептиды и липогликопептиды действуют, не давая грамположительным бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.

Таблица

Гликопептиды и липогликопептиды

Лекарственные препараты

Общее использование*

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Далбаванцин

Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Желудочно-кишечное расстройство

металлический привкус;

Пенистая моча

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Оритаванцин

Осложненные инфекции кожи, вызванные чувствительными бактериями, включая МРЗС

Желудочно-кишечное расстройство

металлический привкус;

Пенистая моча

Головная боль

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Тейкопланин‡

Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС

Колит, вызванный Clostridioides difficile

Поражение почек

Потеря слуха и глухота

Пониженное число тромбоцитов и лейкоцитов

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Телаванцин

Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС

Желудочно-кишечное расстройство

металлический привкус;

Пенистая моча

Поражение почек

головокружение;

Снижение уровня тромбоцитов

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

ванкомицин;

Серьезные инфекции, особенно вызванные чувствительными грамположительными бактериями, включая МРЗС

Колит, вызванный Clostridioides difficile (принимается перорально)

Покраснение и зуд лица, шеи и плеч†

Поражение почек

Потеря слуха

Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов

* Эти препараты вводятся путем внутривенной инъекции, за исключением случаев, когда указано иное.

† Эти побочные эффекты обычно облегчаются путем замедления инфузии.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности и грудного вскармливания

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время беременности не рекомендуется, но иногда польза от лечения может перевешивать риски. Ванкомицин может применяться перорально, например, для лечения диареи, вызванной C. difficile, у беременных женщин. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование гликопептидов и липогликопептидов во время грудного вскармливания не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.