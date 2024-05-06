Аминогликозиды — это класс антибиотиков, применяемых для лечения серьезных бактериальных инфекций, например, вызванных грамотрицательными бактериями (особенно Pseudomonas aeruginosa).
Аминогликозиды включают следующие антибиотики:
Амикацин
Гентамицин
Канамицин
Неомицин
Плазомицин
Стрептомицин
Тобрамицин
Спектиномицин химически связан с аминогликозидами и действует аналогичным образом. Он не продается в США.
Аминогликозиды действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.
Аминогликозиды
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Амикацин
Гентамицин
Канамицин
Неомицин
Плазомицин
Стрептомицин
Тобрамицин
Инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями, такими видами, как Pseudomonas aeruginosa, кишечная палочка (Escherichia coli) и клебсиелла (Klebsiella)
Потеря слуха
головокружение;
Поражение почек
Аминогликозиды плохо всасываются в кровоток при пероральном приеме (внутрь), поэтому обычно их вводят внутривенно и иногда внутримышечно. Неомицин доступен только для местного (применяется непосредственно на кожу) и перорального применения (пероральные аминогликозиды могут применяться для обеззараживания пищеварительного тракта, поскольку они не всасываются). Эти антибиотики обычно используются с другим антибиотиком, который эффективно действует против многих типов бактерий (так называемый антибиотик широкого спектра действия).
Все аминогликозиды могут повреждать уши и почки. Поэтому врачи тщательно контролируют дозу и, по возможности, часто выбирают другой тип антибиотика.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование аминогликозидов во время беременности и грудного вскармливания
При приеме аминогликозидов во время беременности возможно вредное воздействие на плод (например, потеря слуха), но иногда польза от лечения может перевесить риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование аминогликозидов во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).