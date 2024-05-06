Аминогликозиды — это класс антибиотиков, применяемых для лечения серьезных бактериальных инфекций, например, вызванных грамотрицательными бактериями (особенно Pseudomonas aeruginosa).

Аминогликозиды включают следующие антибиотики:

Амикацин

Гентамицин

Канамицин

Неомицин

Плазомицин

Стрептомицин

Тобрамицин

Спектиномицин химически связан с аминогликозидами и действует аналогичным образом. Он не продается в США.

Аминогликозиды действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Таблица

Аминогликозиды плохо всасываются в кровоток при пероральном приеме (внутрь), поэтому обычно их вводят внутривенно и иногда внутримышечно. Неомицин доступен только для местного (применяется непосредственно на кожу) и перорального применения (пероральные аминогликозиды могут применяться для обеззараживания пищеварительного тракта, поскольку они не всасываются). Эти антибиотики обычно используются с другим антибиотиком, который эффективно действует против многих типов бактерий (так называемый антибиотик широкого спектра действия).

Все аминогликозиды могут повреждать уши и почки. Поэтому врачи тщательно контролируют дозу и, по возможности, часто выбирают другой тип антибиотика.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).