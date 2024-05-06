Азтреонам — это единственный антибиотик в классе антибиотиков, называемых монобактамами, которые являются подклассом бета-лактамных антибиотиков (антибиотиков с химической структурой, которая называется бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают карбапенемы, цефалоспорины и пенициллины.

Азтреонам широко применяется для лечения людей с аллергией на некоторые бета-лактамные антибиотики и применяется в комбинации с другими антибиотиками против определенных бактерий, резистентных к антибиотикам.

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, азтреонам действует, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).