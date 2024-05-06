Азтреонам — это единственный антибиотик в классе антибиотиков, называемых монобактамами, которые являются подклассом бета-лактамных антибиотиков (антибиотиков с химической структурой, которая называется бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают карбапенемы, цефалоспорины и пенициллины.
Азтреонам широко применяется для лечения людей с аллергией на некоторые бета-лактамные антибиотики и применяется в комбинации с другими антибиотиками против определенных бактерий, резистентных к антибиотикам.
У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, азтреонам действует, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.
Азтреонам
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Комментарии
Инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями
Неприятные ощущения и отек в месте инъекции
Диарея, тошнота, рвота или всё сразу
сыпь;
Обычно можно применять у людей с аллергией на другие бета-лактамные антибиотики, такие как пенициллины, цефалоспорины и карбапенемы, но не следует применять у людей с тяжелыми аллергиями на цефтазидим или текилероскоп.
Вводиться с помощью инъекции
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование азтреонама во время беременности и грудного вскармливания
Азтреонам следует принимать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. Никаких вредных воздействий на плод не наблюдалось в исследованиях на животных, но у беременных женщин исследования с надлежащим дизайном не проводились. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование азтреонама во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).