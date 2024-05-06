Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Азтреонам

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
Просмотреть профессиональную версию

Азтреонам — это единственный антибиотик в классе антибиотиков, называемых монобактамами, которые являются подклассом бета-лактамных антибиотиков (антибиотиков с химической структурой, которая называется бета-лактамным кольцом). Бета-лактамные антибиотики также включают карбапенемы, цефалоспорины и пенициллины.

Азтреонам широко применяется для лечения людей с аллергией на некоторые бета-лактамные антибиотики и применяется в комбинации с другими антибиотиками против определенных бактерий, резистентных к антибиотикам.

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, азтреонам действует, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.

Таблица

Азтреонам

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Комментарии

Инфекции, вызванные грамотрицательными бактериями

Неприятные ощущения и отек в месте инъекции

Диарея, тошнота, рвота или всё сразу

сыпь;

Обычно можно применять у людей с аллергией на другие бета-лактамные антибиотики, такие как пенициллины, цефалоспорины и карбапенемы, но не следует применять у людей с тяжелыми аллергиями на цефтазидим или текилероскоп.

Вводиться с помощью инъекции

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование азтреонама во время беременности и грудного вскармливания

Азтреонам следует принимать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. Никаких вредных воздействий на плод не наблюдалось в исследованиях на животных, но у беременных женщин исследования с надлежащим дизайном не проводились. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование азтреонама во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.