Трансплантация тонкой кишки — это изъятие тонкого кишечника у недавно умершего человека с последующей его пересадкой, иногда вместе с другими органами, человеку, который не может получать достаточное количество питательных веществ из-за болезни тонкого кишечника.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Трансплантация тонкого кишечника проводится, когда пациенты не получают достаточного количества питательных веществ, потому что:

они страдают тяжелым заболеванием, которое не позволяет кишечнику впитывать питательные вещества;

необходимо удалить кишечник в связи с заболеванием или травмой;

у них имеется множество опухолей, хронических абсцессов или других проблем, которые блокируют кишечник;

им требуется внутривенное питание (полное парентеральное питание), но они не могут его получать в связи с такими проблемами, как печеночная недостаточность или повторяющиеся инфекции.

Трансплантация тонкого кишечника проводится все реже, потому что применение лекарственных препаратов и методов лечения уменьшает потребность в трансплантации.

Через 3 года тонкая кишка продолжает функционировать у более 50 % реципиентов, и в этот период приблизительно 65 % реципиентов с пересаженной тонкой кишкой все еще живы.

Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.

Процедура Тонкий кишечник может быть пересажен сам по себе или с другими органами: печенью, желудком и/или поджелудочной железой. Эти процедуры могут быть весьма сложными. Хирург удаляет отмершую часть тонкого кишечника реципиента и заменяет ее здоровой частью тонкого кишечника донора. Кровеносные сосуды реципиента и трансплантата сшиваются, и кишечник донора соединяется с пищеварительным трактом реципиента. Часть пересаженного тонкого кишечника присоединяется к брюшной стенке для формирования свища — эта операция называется илеостомией. Этот свищ позволяет врачам следить за тем, насколько хорошо функционирует трансплантат, и выявлять проблемы. Обычно через какое-то время свищ закрывается. Во время существования свища после илеостомии отходы организма проходят через него и опорожняются в резервуар.

Осложнения Трансплантация может вызвать различные осложнения. Кишечные трансплантаты особенно подвержены инфекциям и отторжению.

Отторжение Даже если типы ткани близко совпадают, пересаженные органы, в отличие от перелитой крови, часто отторгаются, если не будут приняты меры для предотвращения их неприятия организмом. Отторжение возникает вследствие того, что иммунная система реципиента атакует пересаженный орган, который она считает инородным материалом. Отторжение может быть слабым и поддаваться простому контролю, либо может быть тяжелым и привести к разрушению пересаженного органа. Отторжение происходит по крайней мере один раз примерно у 30–50 % людей в течение года после трансплантации тонкого кишечника. К симптомам относятся диарея, повышенная температура и спазмы в животе. После трансплантации врачи визуально проверяют кишечник на наличие признаков отторжения, используя специальную трубку (эндоскоп). Эту проверку проводят часто, вначале один раз в неделю. Затем ее проводят один раз в несколько недель, а впоследствии один раз в несколько месяцев.

Реакция «трансплантат против хозяина» Поскольку тонкая кишка содержит много лимфатической ткани, новая кишечная ткань может вырабатывать клетки, которые атакуют клетки реципиента, вызывая реакцию «трансплантат против хозяина».