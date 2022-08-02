Трансплантация почки — это изъятие здоровой почки у живого или недавно умершего человека с ее последующей пересадкой человеку с терминальной стадией почечной недостаточности.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Для всех пациентов любого возраста с необратимой почечной недостаточностью трансплантация почки является спасающей жизнь альтернативой диализу. Трансплантация почки — это наиболее распространенный вид процедуры пересадки органов.

Трансплантация почки показана при:

прогрессирующей необратимой почечной недостаточности.

Люди в возрасте от 70 лет, а иногда и 80 лет, могут претендовать на трансплантацию, если соответствуют следующим критериям:

Они здоровы в других отношениях, могут функционировать независимо и имеют хорошую социальную поддержку.

Ожидается, что они будут жить достаточно долго.

Предполагается, что трансплантация существенно улучшит их способность функционировать и качество жизни, помимо просто освобождения их от диализа.

Люди, у которых также имеется диабет 1-го типа, могут быть кандидатами на проведение одновременной трансплантации поджелудочной железы и почки или трансплантации поджелудочной железы после трансплантации почки.

Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.

Трансплантация почки не выполняется (противопоказана), если у людей есть определенные заболевания, например, тяжелое заболевание сердца или рак. Некоторые заболевания, при которых ранее категорически не назначали трансплантацию почки (абсолютные противопоказания), теперь считаются относительными противопоказаниями (то есть трансплантация может быть проведена с применением особых мер предосторожности), поскольку существуют лекарственные препараты для их контроля. Например, особые меры предосторожности предпринимаются при наличии у человека плохо контролируемого диабета (который может привести к почечной недостаточности) или некоторых вирусных инфекций (например, прогрессирующего гепатита С), которые могут ухудшиться при приеме препаратов, необходимых для профилактики отторжения после трансплантации. Эти препараты подавляют иммунную систему и тем самым лишают ее способности защищать организм от инфекции.

В течение одного года после трансплантации выживают приблизительно 95% реципиентов почек. Процент пересаженных почек, которые продолжают функционировать:

Для почек, полученных у живых доноров: около 95 %.

Для почек, полученных у умерших доноров: около 90 %.

Затем каждый год от 3 % до 5 % почек, полученных у живых доноров, и примерно от 5 % до 8 % почек, полученных у умерших доноров, прекращают функционировать. Пересаженные почки иногда функционируют более 30 лет.

После успешной пересадки почки пациенты обычно могут вести нормальный активный образ жизни.

Доноры Более половины пересаженных почек получают от ранее здоровых, умерших доноров. Приблизительно треть этих почек повреждены, но их все равно используют в связи с большой необходимостью. Остальные пересаженные почки получают от живых доноров. Донором почки может быть живой человек, поскольку можно жить с одной здоровой почкой.

Процедура трансплантации почки Почки извлекают у донора, обычно с использованием тонких инструментов и небольшой видеокамеры, которую вводят через несколько крошечных разрезов (лапароскопическая операция). Иногда требуется больший разрез (открытое хирургическое вмешательство). После извлечения почки охлаждают и быстро транспортируют в медицинский центр для пересадки пациенту с совместимым типом крови и ткани, у которого отсутствуют антитела к тканям донора. Пересадка почки является серьезной операцией. Человек, перенесший трансплантацию почки, обычно находится на диализе в течение нескольких месяцев или лет до процедуры трансплантации. Полученную почку через разрез помещают в почечную лоханку и прикрепляют к кровеносным сосудам и мочевому пузырю реципиента. Обычно нефункционирующие почки оставляют на месте. Иногда их удаляют в связи с развитием непроходящей инфекции. Трансплантация почки Скрыть подробности Полученную почку через разрез помещают в почечную лоханку и прикрепляют к кровеносным сосудам и мочевому пузырю реципиента. Обычно нефункционирующие почки оставляют на месте. Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженную почку.