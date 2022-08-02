Трансплантация поджелудочной железы — это изъятие здоровой поджелудочной железы у недавно умершего человека или, в редких случаях, части поджелудочной железы у живого человека, с последующей ее пересадкой человеку с тяжелым сахарным диабетом, поджелудочная железа которой больше не вырабатывает достаточное количество инсулина.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Трансплантация поджелудочной железы проводится для пациентов с сахарным диабетом, если их поджелудочная железа больше не может вырабатывать инсулин в достаточном количестве. Более чем у 80 % пациентов с диабетом, которым была пересажена поджелудочная железа, уровень сахара в крови нормализуется вскоре после операции, и им больше не нужен инсулин, но они вынуждены принимать иммунодепрессанты с риском возникновения инфекций и других побочных эффектов.

Поскольку инъекционный инсулин является безопасным и относительно эффективным методом лечения диабета, освобождение от необходимости получать инсулин не является достаточной причиной для трансплантации поджелудочной железы. Таким образом, эта процедура обычно выполняется у больных диабетом только в том случае, если:

У них также имеется почечная недостаточность.

У них не поддерживается уровень сахара в крови в приемлемом диапазоне, особенно если они не чувствуют значительного снижения уровня сахара в крови.

Иногда если уровень сахара в крови остается на слишком низком уровне в течение длительного периода времени, отмечается необратимое поражение органов, включая головной мозг.

Поскольку диабет часто вызывает поражение почек, многие люди, которым требуется трансплантация поджелудочной железы, также соответствуют критериям для трансплантации почки. Более 90 % пациентов, которым пересаживают поджелудочную железу, одновременно получают почку. Трансплантация почки требует абдоминальной операции и последующего применения иммунодепрессантов, поэтому одновременная пересадка поджелудочной железы связана с дополнительными рисками.

Трансплантация поджелудочной железы может помочь пациентам, которые получают инсулин, но все же имеют высокий уровень сахара в крови, и пациентам, у которых уровень сахара в крови снижается до опасных значений после приема инсулина.

Иногда пересаживают лишь отдельные клетки поджелудочной железы (так называемая трансплантация островковых клеток поджелудочной железы).

Более 95 % людей выживают в течение по меньше мере 1 года после трансплантации.

Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.

Доноры Доноры обычно должны соответствовать всем следующим критериям: Они умерли недавно.

Им было от 10 до 55 лет.

У них не было расстройства, связанного с употреблением алкоголя.

У них не было преддиабета (уровень глюкозы в крови выше нормы, но недостаточно высокий, чтобы поставить диагноз «диабет») или диабета. Если пересаживаются одновременно поджелудочная железа и почки, они должны поступить от одного и того же донора. Используются части поджелудочной железы, полученные у живого донора, но эта процедура редко выполняется из-за повышенного риска для донора.

Процедура трансплантации поджелудочной железы Процедура может предусматривать: одновременную пересадку поджелудочной железы и почек (одновременная трансплантация поджелудочной железы и почек);

пересадку сначала почек, а затем поджелудочной железы (трансплантация поджелудочной железы после почек);

пересадку только поджелудочной железы (трансплантация только поджелудочной железы). Трансплантация поджелудочной железы является серьезной операцией, которая проводится под общим наркозом с выполнением длинного разреза на животе. Собственную поджелудочную железу реципиента не удаляют. Обычно операция длится приблизительно 3 часа, пациент проводит в больнице 1–3 недели. Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Такие лекарственные препараты способствуют снижению риска отторжения трансплантата.