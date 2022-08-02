Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы — это хирургическое изъятие поджелудочной железы у недавно умершего человека, отделение островковых клеток поджелудочной железы, а затем их введение путем инъекции человеку с тяжелым диабетом, поджелудочная железа которого больше не вырабатывает инсулин в достаточном количестве.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Островковые клетки — это клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови человека. Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы может быть вариантом для больных диабетом, поджелудочная железа у которых не может вырабатывать инсулин в достаточном количестве.

Трансплантация островковых клеток является более простой и безопасной процедурой, чем трансплантация поджелудочной железы, при этом приблизительно 75 % пациентов, которым пересадили островковые клетки, больше не нуждаются в инсулине через 1 год после трансплантации и могут обходиться без него в течение многих лет. Однако долгосрочная эффективность трансплантации островковых клеток еще не доказана.

Процедура Островковые клетки можно выделить из поджелудочной железы умершего донора. Затем островковые клетки трансплантируют, выполняя инъекцию в вену, которая входит в печень. Островковые клетки попадают в небольшие кровеносные сосуды печени, где они могут жить и вырабатывать инсулин. Иногда выполняется две или более инфузий, но для этого нужно два или три умерших донора. Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, необходимы для снижения риска отторжения трансплантата. У некоторых пациентов необходимо удалить их собственную поджелудочную железу в связи с ее заболеванием, например, хроническим панкреатитом. У таких людей развивается диабет, даже если его не было ранее. После удаления поджелудочной железы врачи иногда могут взять островковые клетки из поджелудочной железы самого пациента. Эти островковые клетки затем можно трансплантировать пациенту (аутотрансплантация). Поскольку эти клетки принадлежат пациенту, нет необходимости принимать иммунодепрессанты.