Трансплантация легких и комплекса сердце-легкие

Трансплантация легкого — это хирургическое изъятие здорового легкого или иногда части легкого у живого человека, с последующей пересадкой человеку, у которого легкие больше не функционируют. Трансплантация сердца и легких — это хирургическое изъятие и сердца, и легких, у недавно умершего человека с их последующей пересадкой человеку, чьи сердце и легкие больше не функционируют.
(См. также Общие сведения о трансплантации и Трансплантация сердца).
Трансплантация легких проводится у пациентов, чьи легкие больше не функционируют. Большинство реципиентов — это люди с одним из следующих заболеваний:
Тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Первичная легочная гипертензия
Пересадить можно одно или оба легких. Если заболевание легкого затрагивает и сердце, одновременно могут пересадить одно или два легких и сердце. Процедуры пересадки одного легкого и обоих легких одинаково часты и случаются, по крайней мере, в 8 раз чаще, чем трансплантация комплекса «сердце-легкие».
Поскольку сохранение легкого для трансплантации является сложным процессом, то такую трансплантацию проводят как можно скорее после получения органа.
Процент людей, выживших после получения пересаженных легких, составляет:
Через 1 год: более 80 %.
Через 5 лет: более 50 %.
Трансплантация сердца и легких выполняется при:
определенных патологиях со стороны сердца, присутствующих при рождении (например, синдром Эйзенменгера);
тяжелом заболевании легких, которое также вызвало поражение сердца.
Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.
Доноры
Легкое можно получить от живого донора или от недавно умершего. Доноры должны быть моложе 65 лет, никогда не курить и не иметь болезней легких. Размер легкого донора и реципиента должен совпадать.
Донором почки может быть живой человек, поскольку он может жить с одним здоровым легким. Люди не могут отдавать более одного легкого целиком и обычно становятся донорами только одной части легкого (доли). От умершего донора можно получить два легких или сердце и легкие.
Процедура
Перед процедурой реципиенту часто назначают антибиотики для предотвращения развития инфекций.
Через разрез в грудной клетке извлекают легкое или легкие реципиента и заменяют органами, полученными от донора. Кровеносные сосуды, которые подходят к легкому и выходят из него (легочная артерия и легочная вена), а также основной дыхательный путь (бронх) подсоединяют к пересаженному легкому или легким. При трансплантации сердца и легких поврежденное сердце реципиента также удаляется и заменяется донорским сердцем.
Операция по пересадке одного легкого длится 4–8 часов, операция по пересадке двух легких — 6–12 часов. Одновременно можно пересадить сердце и легкое. Пациенты обычно проводят в больнице 7–14 дней после этих операций.
Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженное легкое.
Осложнения
Трансплантация может вызвать различные осложнения.
Инфекции
Риск инфицирования после трансплантации легких повышается из-за следующих факторов:
Легкие подвергаются воздействию воздуха, который содержит бактерии и другие микроорганизмы, которые могут вызвать инфекцию.
Иммунодепрессанты, которые необходимы для предотвращения отторжения трансплантата легкого, также лишают организм способности защищаться от инфекций.
Плохое заживление
Иногда участки, к которым подсоединяется дыхательный путь, плохо заживают. Может образоваться рубцовая ткань, сужая дыхательный путь, сокращая поступление воздуха и вызывая одышку. Лечение данного осложнения включает расширение дыхательного пути, например, путем помещения в него стента (трубки с проволочной сеткой), чтобы дыхательный путь оставался открытым.
Отторжение
Даже если типы ткани близко совпадают, пересаженные органы, в отличие от перелитой крови, часто отторгаются, если не будут приняты меры для предотвращения их неприятия организмом. Отторжение возникает вследствие того, что иммунная система реципиента атакует пересаженный орган, который она считает инородным материалом. Отторжение может быть слабым и поддаваться простому контролю, либо может быть тяжелым и привести к разрушению пересаженного органа.
Выявление, оценка и лечение отторжения пересаженного легкого является сложным процессом. Врачи используют гибкую смотровую трубку (бронхоскоп) для периодического осмотра дыхательных путей и изъятия образца легочной ткани. Эта процедура помогает выявить отторжение трансплантата и проверить на наличие инфекций.
У многих пациентов, которым пересадили легкое, возникают симптомы отторжения через месяц после операции. Симптомы включают повышение температуры, одышку, кашель и усталость. Усталость возникает, поскольку пересаженное легкое не может поставлять достаточное количество кислорода всему организму.
Почти у половины людей симптомы хронического отторжения постепенно развиваются более чем через год после трансплантации. В таких случаях врачи обычно обнаруживают рубцовую ткань, образовавшуюся на периферических дыхательных путях и постепенно блокирующую их.