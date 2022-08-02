Трансплантация легких и комплекса сердце-легкие

Трансплантация легкого — это хирургическое изъятие здорового легкого или иногда части легкого у живого человека, с последующей пересадкой человеку, у которого легкие больше не функционируют. Трансплантация сердца и легких — это хирургическое изъятие и сердца, и легких, у недавно умершего человека с их последующей пересадкой человеку, чьи сердце и легкие больше не функционируют.

(См. также Общие сведения о трансплантации и Трансплантация сердца).

Трансплантация легких проводится у пациентов, чьи легкие больше не функционируют. Большинство реципиентов — это люди с одним из следующих заболеваний:

Пересадить можно одно или оба легких. Если заболевание легкого затрагивает и сердце, одновременно могут пересадить одно или два легких и сердце. Процедуры пересадки одного легкого и обоих легких одинаково часты и случаются, по крайней мере, в 8 раз чаще, чем трансплантация комплекса «сердце-легкие».

Поскольку сохранение легкого для трансплантации является сложным процессом, то такую трансплантацию проводят как можно скорее после получения органа.

Процент людей, выживших после получения пересаженных легких, составляет:

Через 1 год: более 80 %.

Через 5 лет: более 50 %.

Трансплантация сердца и легких выполняется при:

определенных патологиях со стороны сердца, присутствующих при рождении (например, синдром Эйзенменгера);

тяжелом заболевании легких, которое также вызвало поражение сердца.

Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.

Доноры Легкое можно получить от живого донора или от недавно умершего. Доноры должны быть моложе 65 лет, никогда не курить и не иметь болезней легких. Размер легкого донора и реципиента должен совпадать. Донором почки может быть живой человек, поскольку он может жить с одним здоровым легким. Люди не могут отдавать более одного легкого целиком и обычно становятся донорами только одной части легкого (доли). От умершего донора можно получить два легких или сердце и легкие.

Процедура Перед процедурой реципиенту часто назначают антибиотики для предотвращения развития инфекций. Через разрез в грудной клетке извлекают легкое или легкие реципиента и заменяют органами, полученными от донора. Кровеносные сосуды, которые подходят к легкому и выходят из него (легочная артерия и легочная вена), а также основной дыхательный путь (бронх) подсоединяют к пересаженному легкому или легким. При трансплантации сердца и легких поврежденное сердце реципиента также удаляется и заменяется донорским сердцем. Операция по пересадке одного легкого длится 4–8 часов, операция по пересадке двух легких — 6–12 часов. Одновременно можно пересадить сердце и легкое. Пациенты обычно проводят в больнице 7–14 дней после этих операций. Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженное легкое.