Влияние старения на иммунную систему

По мере старения человека иммунная система становится менее эффективной в следующих отношениях:

Иммунная система начинает хуже различать свои элементы от чужих (то есть, распознавать чужеродные антигены). В результате увеличивается частота возникновения аутоиммунных заболеваний.

Макрофаги (клетки, поглощающие бактерии и другие чужеродные клетки) уничтожают бактерии, опухолевые клетки и другие антигены более медленно. Этот факт может быть одной из причин, почему рак более распространен среди пожилых людей.

Т-клетки (они запоминают антигены, с которыми сталкивались раньше) менее быстро реагируют на антигены.

Уменьшается количество лейкоцитов, способных реагировать на новые антигены. Поэтому, когда пожилые люди сталкиваются с новым антигеном, организм в меньшей степени способен запоминать его и защищаться от него.

У пожилых людей уменьшается количество белков комплемента и не вырабатывается такое же количество белков в ответ на бактериальные инфекции, как у молодых.