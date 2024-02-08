Влияние старения на иммунную систему

Иммунная система — это система защиты организма от чужеродных или опасных элементов. Такие элементы включают:
микроорганизмы (обычно называемые микробами, такие, как бактерии, вирусы и грибки);
паразиты (например, черви);
злокачественные клетки;
пересаженные органы и ткани.
Иммунная система меняется на протяжении всей жизни. (См. также Общие сведения об иммунной системе).
Новорожденные
У новорожденных нет полностью развитого приобретенного (специфического) иммунитета. Но, тем не менее, у них есть некоторые антитела, полученные через плаценту от матери во время беременности. Эти антитела защищают новорожденных от инфекций, пока полностью развивается их собственная иммунная система. Новорожденные на грудном вскармливании также получают антитела от матери в грудном молоке.
пожилых людей;
По мере старения человека иммунная система становится менее эффективной в следующих отношениях:
Иммунная система начинает хуже различать свои элементы от чужих (то есть, распознавать чужеродные антигены). В результате увеличивается частота возникновения аутоиммунных заболеваний.
Макрофаги (клетки, поглощающие бактерии и другие чужеродные клетки) уничтожают бактерии, опухолевые клетки и другие антигены более медленно. Этот факт может быть одной из причин, почему рак более распространен среди пожилых людей.
Т-клетки (они запоминают антигены, с которыми сталкивались раньше) менее быстро реагируют на антигены.
Уменьшается количество лейкоцитов, способных реагировать на новые антигены. Поэтому, когда пожилые люди сталкиваются с новым антигеном, организм в меньшей степени способен запоминать его и защищаться от него.
У пожилых людей уменьшается количество белков комплемента и не вырабатывается такое же количество белков в ответ на бактериальные инфекции, как у молодых.
Хотя количество антител, вырабатываемых в ответ на антиген, в целом не изменяется, снижается способность антител прикрепляться к антигену. Эти изменения могут отчасти объяснить, почему пневмония, грипп, инфекционный эндокардит и столбняк более распространены среди пожилых людей и чаще приводят к летальному исходу. Эти изменения могут также частично объяснить, почему вакцины менее эффективны у пожилых людей и, следовательно, почему для пожилых людей важно выполнять ревакцинацию (предусмотренную для некоторых вакцин).
Эти изменения в иммунной функции, возможно, являются причиной того, что пожилые люди более подвержены некоторым инфекциям и видам рака.